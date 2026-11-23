росія втратила майже 2,5 тисячі військових за добу - Генштаб
Київ • УНН
За добу 22 листопада російські війська втратили 2 471 військового. Загальні втрати від початку вторгнення сягнули близько 1 639 641 особи.
Протягом доби 22 листопада ворог втратив у війні в Україні 2 471 військового. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує УНН.
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Зазначається, що загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення станом на 19 листопада сягнули близько 1 639 641 осіб.
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