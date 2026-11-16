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На прифронтових дорогах України облаштували понад 2200 км антидронового захисту - Міноборони

Київ • УНН

 • 854 перегляди

Понад 2 200 км прифронтових доріг захистили антидроновими сітками. Роботи Держспецтрансслужби тривають із квітня 2025 року.

На прифронтових дорогах України облаштували понад 2200 км антидронового захисту - Міноборони

Понад 2200 км прифронтових автомобільних доріг України вже облаштували антидроновими сітками, щоб захистити транспорт від російських атак і забезпечити рух на важливих логістичних маршрутах. Про це повідомляє пресслужба Міноборони, пише УНН.

Цей масштаб співмірний із довжиною річки Дніпро або відстанню автотрасою від Києва до Парижа

- йдеться у повідомленні.

За даними відомства, облаштування антидронового захисту розпочалося у квітні 2025 року. Роботи виконують військовослужбовці Державної спеціальної служби транспорту за завданням Міноборони.

Сітки встановлюють над автомобільними шляхами поблизу фронту, щоб захистити транспорт від ударів російських дронів.

Особливе значення такі конструкції мають для збереження руху важливими логістичними маршрутами, якими здійснюється забезпечення прифронтових районів.

У Міноборони наголосили, що облаштування антидронового захисту доріг триває.

У Волинській області на певних ділянках доріг планують встановити антидронові сітки10.06.26, 15:16 • 2523 перегляди

Ольга Розгон

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