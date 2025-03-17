Вчені створили мишей з генами мамонта: що з цього вийшло

Компанія Colossal Biosciences модифікувала гени мишей, щоб отримати шерсть схожу на мамонтову. Проте до мети відродити мамонтів до 2028 року залишається ще багато викликів.