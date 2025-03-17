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Кім Кардаш'ян знялася у фотосесії з людиноподібним роботом Tesla Optimus. Фотографії викликали суперечки та критику в соціальних мережах через провокаційні образи.
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Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе
Майкл Фассбендер розповів, як на прослуховуванні на роль Джеймса Бонда випадково просував кандидатуру Деніела Крейга. Він зазначив, що Крейг у підсумку став найуспішнішим Бондом.
Джастін Бібер вперше з'явився на публіці після зізнання про "синдром самозванця"
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Заручини Тома Голланда та Зендеї підтвердив колега по фільму - ЗМІ
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Вживання алкоголю у помірних дозах напрочуд добре для рівня холестерину - дослідження
Дослідження Гарвардського університету показало, що помірне вживання алкоголю знижує рівень "поганого" холестерину (ЛПНЩ) та підвищує рівень "хорошого" (ЛПВЩ).
На YouTube виклали перші епізоди спін-оффу "Друзів" – серіалу "Джої"
На офіційному YouTube-каналі серіалу "Друзі" опублікували перші дві серії спін-оффу "Джої", присвяченого персонажу Джої Тріббіані. За сюжетом актор переїжджає до Голлівуду, щоб розвинути кар'єру.
Мішель Обама запускає подкаст разом зі своїм братом: що відомо про проєкт
Колишня перша леді США Мішель Обама та її брат Крейг Робінсон анонсували новий подкаст "IMO". Серед гостей шоу будуть Ісса Рей, Кеке Палмер, Тайлер Перрі та інші відомі особистості.
Гра Death Stranding 2 отримала дату релізу в червні
Death Stranding 2: On the Beach отримав дату релізу 26 червня та новий 10-хвилинний трейлер на SXSW. Гра буде ексклюзивом для PS5 за ціною $69.99 і представить нових персонажів, включаючи таємничого Ніла у виконанні Луки Марінеллі.
Загибель Галини Гатчінс: дружина Болдвіна написала листи дітям перед оголошенням вердикту суду
Хіларія Болдвін залишила листи для своїх п'яти дітей перед польотом до Нью-Мексико на суд чоловіка. Жінка готувалася до найгіршого у справі про загибель операторки Галини Гатчінс на зйомках фільму "Іржа".
Брітні Спірс знову танцює під пісню Джастіна Тімберлейка – фанати здивовані
Брітні Спірс опублікувала відео, де танцює під пісню Señorita Джастіна Тімберлейка поруч із запаленим каміном. Фанати стурбовані через небезпечну близькість співачки до вогню, враховуючи її минулий інцидент зі спортзалом.
Скандал у TikTok: Гейлі Бібер відкидає звинувачення у висміюванні Селени Гомес
Представник Гейлі Бібер заперечує, що модель вподобала відео з критикою фотосесії Селени Гомес для Interview. Скандал виник через TikTok-блогерку, яка заявила про реакцію Бібер на її пост.
П’ять фільмів про сильних жінок: що подивитися весняними вихідними
Підбірка фільмів про сильних жінок, які борються з драконами, розкривають таємниці та подорожують між світами. Від нової "Damsel" з Міллі Боббі Браун до оскароносного "Все завжди і водночас" з Мішель Єо.
"Вона розлючена": стала відома реакція Лопес на фотографії Аффлека з Гарнер
Дженніфер Лопес незадоволена частими публікаціями фотографій Бена Аффлека з Дженніфер Гарнер. Колишнє подружжя проводить багато часу разом після розлучення Аффлека з Лопес.
Засновник Amazon планує велике весілля влітку 2025 року - ЗМІ
Засновник Amazon Джефф Безос та його наречена Лорен Санчес планують провести масштабне весілля цього літа. Раніше пара вже влаштувала заручини на яхті Koru за участі зіркових гостей.
Новий вірус в Telegram атакує систему Android: є ризик втратити гроші
В Telegram виявлено новий вірус EvilLoader, який маскується під відеофайли та атакує пристрої Android. Вірус може встановлювати шпигунське ПЗ, програми-вимагачі та банківські трояни.
Група крові може впливати на ризик раннього інсульту - дослідження
Дослідження за участю 617 тис. осіб показало, що люди з групою крові А мають на 16% вищий ризик раннього інсульту. Власники групи О мають на 12% нижчий ризик, а механізм цього зв'язку поки що невідомий.
Вчені з’ясували, як аспірин може допомогти боротися з раком
Вчені Кембриджського університету випадково виявили, що аспірин посилює здатність імунної системи боротися з поширенням раку. Препарат знижує активність тромбоцитів, дозволяючи Т-клітинам ефективніше знищувати ракові клітини.
Перерва фіналу ЧС-2026 буде яскравою: Coldplay готуватиме шоу для футбольних фанатів
ФІФА анонсувала історичне 15-хвилинне шоу в перерві фіналу Чемпіонату світу 2026 на стадіоні MetLife. Кріс Мартін та менеджер Coldplay допоможуть обрати артистів для виступу.
Студія Visual Arts під ударом: PlayStation звільняє розробників - ЗМІ
Sony проводить нову хвилю скорочень у студії Visual Arts в Сан-Дієго, яка працювала над The Last of Us. Звільнення відбуваються після провалу Concord та реорганізації керівництва компанії.
Бен Аффлек і Дженніфер Гарнер помічені в обіймах на дні народження сина
Колишнє подружжя Бен Аффлек та Дженніфер Гарнер разом відсвяткували день народження сина Семюеля на пейнтболі. Папараці зафіксували їх теплі обійми та можливий флірт під час святкування.
Девід Аркетт повертається в "Крик 7" у ролі Дьюї
Девід Аркетт та інші персонажі повертаються у "Крик 7", незважаючи на їхню смерть у попередніх частинах. Режисер Кевін Вільямсон обіцяє найжорстокішого Ghostface в історії франшизи.
Маколей Калкін "плакав" через перемогу свого брата Кірана на "Оскарі"
Маколей Калкін розплакався під час перемоги свого молодшого брата Кірана на "Оскарі" за найкращу чоловічу роль другого плану. Кіран отримав нагороду за роль Бенкі Каплана у фільмі "Справжній біль".
Вчені створили мишей з генами мамонта: що з цього вийшло
Компанія Colossal Biosciences модифікувала гени мишей, щоб отримати шерсть схожу на мамонтову. Проте до мети відродити мамонтів до 2028 року залишається ще багато викликів.
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У місті Ньюбері вандали викрали та розбили навпіл пам'ятник ведмедика Паддінгтона, встановлений у жовтні 2024 року. Поліція затримала двох 22-річних підозрюваних та планує відновити пошкоджену скульптуру.
Землетрус у Голлівуді стався під час афтепаті після вручення премії "Оскар"
Землетрус магнітудою 3,9 стався у Північному Голлівуді під час святкування після церемонії "Оскар". Очевидці повідомляли про сильну тряску та коливання висотних будівель, проте постраждалих немає.
Адам Сендлер здивував на "Оскарі" 2025: як комік порушив модні правила
Американський актор Адам Сендлер порушив дрес-код на церемонії "Оскар-2025", одягнувши худі Aviator Nation за $175 тис та баскетбольні шорти. Комік пропустив червону доріжку та пожартував над своїм виглядом разом з ведучим Конаном О'Брайеном.
Голлі Беррі поцілувала Едрієна Броуді на "Оскарі"
Холлі Беррі поцілувала Едрієна Броуді на червоній доріжці "Оскара" 2025, відплативши за несподіваний поцілунок 2003 року. Броуді номінований за роль в історичній драмі "Бруталіст", що отримала 10 номінацій.