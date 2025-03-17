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Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

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"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

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"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 115617 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107081 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

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Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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Брітні Спірс знову танцює під пісню Джастіна Тімберлейка – фанати здивовані

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Група крові може впливати на ризик раннього інсульту - дослідження

Дослідження за участю 617 тис. осіб показало, що люди з групою крові А мають на 16% вищий ризик раннього інсульту. Власники групи О мають на 12% нижчий ризик, а механізм цього зв'язку поки що невідомий.

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Вчені з’ясували, як аспірин може допомогти боротися з раком

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Перерва фіналу ЧС-2026 буде яскравою: Coldplay готуватиме шоу для футбольних фанатів

ФІФА анонсувала історичне 15-хвилинне шоу в перерві фіналу Чемпіонату світу 2026 на стадіоні MetLife. Кріс Мартін та менеджер Coldplay допоможуть обрати артистів для виступу.

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Студія Visual Arts під ударом: PlayStation звільняє розробників - ЗМІ

Студія Visual Arts під ударом: PlayStation звільняє розробників - ЗМІ

Sony проводить нову хвилю скорочень у студії Visual Arts в Сан-Дієго, яка працювала над The Last of Us. Звільнення відбуваються після провалу Concord та реорганізації керівництва компанії.

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Маколей Калкін "плакав" через перемогу свого брата Кірана на "Оскарі"

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У Британії викрали та пошкодили єдиний постійний пам'ятник Паддінгтону

У місті Ньюбері вандали викрали та розбили навпіл пам'ятник ведмедика Паддінгтона, встановлений у жовтні 2024 року. Поліція затримала двох 22-річних підозрюваних та планує відновити пошкоджену скульптуру.

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Землетрус у Голлівуді стався під час афтепаті після вручення премії "Оскар"

Землетрус у Голлівуді стався під час афтепаті після вручення премії "Оскар"

Землетрус магнітудою 3,9 стався у Північному Голлівуді під час святкування після церемонії "Оскар". Очевидці повідомляли про сильну тряску та коливання висотних будівель, проте постраждалих немає.

Новини Світу • 3 березня, 10:45 • 214414 перегляди
Адам Сендлер здивував на "Оскарі" 2025: як комік порушив модні правила

Адам Сендлер здивував на "Оскарі" 2025: як комік порушив модні правила

Американський актор Адам Сендлер порушив дрес-код на церемонії "Оскар-2025", одягнувши худі Aviator Nation за $175 тис та баскетбольні шорти. Комік пропустив червону доріжку та пожартував над своїм виглядом разом з ведучим Конаном О'Брайеном.

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Голлі Беррі поцілувала Едрієна Броуді на "Оскарі"

Голлі Беррі поцілувала Едрієна Броуді на "Оскарі"

Холлі Беррі поцілувала Едрієна Броуді на червоній доріжці "Оскара" 2025, відплативши за несподіваний поцілунок 2003 року. Броуді номінований за роль в історичній драмі "Бруталіст", що отримала 10 номінацій.

Новини Світу • 3 березня, 08:22 • 213100 перегляди