Гордон заявив, що Єрмак 3 дні вмовляв його стати міністром або очолити Київську ОВА
Київ • УНН
Дмитро Гордон заявив, що Зеленський пропонував йому посаду міністра культури або очільника Київської ОВА. Він відмовився, підтвердження немає.
Український журналіст Дмитро Гордон заявив, що Президент Володимир Зеленський нібито пропонував йому очолити Міністерство культури або Київську обласну військову адміністрацію. Про це Гордон розповів, коментуючи пропозиції щодо своєї можливої роботи в органах державної влади, пише УНН.
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За твердженням журналіста, Андрій Єрмак протягом 3 днів намагався переконати його погодитися на одну із запропонованих посад. Однак Гордон, за його словами, відмовився від обох пропозицій.
Крім того, Гордон зазначив, що він ніколи самостійно не просив ні в кого при владі якоїсь посади.
Незалежного підтвердження заяви журналіста наразі немає.
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