Український журналіст Дмитро Гордон заявив, що Президент Володимир Зеленський нібито пропонував йому очолити Міністерство культури або Київську обласну військову адміністрацію. Про це Гордон розповів, коментуючи пропозиції щодо своєї можливої роботи в органах державної влади, пише УНН.

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За твердженням журналіста, Андрій Єрмак протягом 3 днів намагався переконати його погодитися на одну із запропонованих посад. Однак Гордон, за його словами, відмовився від обох пропозицій.

Крім того, Гордон зазначив, що він ніколи самостійно не просив ні в кого при владі якоїсь посади.

Незалежного підтвердження заяви журналіста наразі немає.

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