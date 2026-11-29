У ніч на 29 листопада росіяни завдали авіаудару по Запоріжжю, внаслідок якого 1 людина загинула, ще 3 травмовані, серед них 14-річна дівчина. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає УНН.

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Внаслідок влучання зруйновано приватний будинок. Рятувальники деблокували з-під завалів тіло загиблої 40-річної жінки, а також дістали з-під уламків її 14-річну доньку та передали медикам. Надзвичайники ліквідували загоряння господарчої споруди на площі 50 кв. м. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено поруч розташовані будинки - йдеться в дописі ДСНС.

Також зафіксоване влучання за іншою адресою, поряд із 9-поверховим житловим будинком.

Рятувальники обстежили багатоповерхівки для пошуку та надання допомоги постраждалим. Також пошкоджено будівлі двох навчальних закладів - зазначили в ДСНС.

Нагадаємо

26 листопада Президент Володимир Зеленський повідомив, що рф уже завершує підготовку до нового масованого удару по Україні.