рф вдарила по Запоріжжю: загинула жінка, серед трьох поранених - дівчина
Київ • УНН
російський авіаудар по Запоріжжю зруйнував будинок і забрав життя 40-річної жінки. Поранені троє людей, зокрема її 14-річна донька.
У ніч на 29 листопада росіяни завдали авіаудару по Запоріжжю, внаслідок якого 1 людина загинула, ще 3 травмовані, серед них 14-річна дівчина. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає УНН.
Деталі
Внаслідок влучання зруйновано приватний будинок. Рятувальники деблокували з-під завалів тіло загиблої 40-річної жінки, а також дістали з-під уламків її 14-річну доньку та передали медикам. Надзвичайники ліквідували загоряння господарчої споруди на площі 50 кв. м. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено поруч розташовані будинки
Також зафіксоване влучання за іншою адресою, поряд із 9-поверховим житловим будинком.
Рятувальники обстежили багатоповерхівки для пошуку та надання допомоги постраждалим. Також пошкоджено будівлі двох навчальних закладів
Нагадаємо
26 листопада Президент Володимир Зеленський повідомив, що рф уже завершує підготовку до нового масованого удару по Україні.