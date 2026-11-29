У Тбілісі десятки тисяч людей вийшли на проєвропейський мітинг
Київ • УНН
У Тбілісі десятки тисяч людей протестували проти заморозки євроінтеграції Грузії. Вони вимагали виборів, звільнення політв’язнів і скасування репресивних законів.
У столиці Грузії Тбілісі десятки тисяч людей вийшли на проєвропейську акцію у другу річницю заморозки євроінтеграції країни. Про це повідомляє Interpressnews, інформує УНН.
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Зазначається, що активісти та прихильники опозиції двома колонами попрямували до площі Свободи.
Учасники мітингу розгорнули на місці події гігантські прапори Грузії та Європейського Союзу
Вказується, що два роки тому уряд "Грузинської мрії" оголосив, що відкладе питання початку переговорів щодо вступу до ЄС до кінця 2028 року.
Незважаючи на жорсткі розгони, арешти та посилення законодавства, протести тривають щодня вже два роки. Демонстранти вимагають звільнення політв'язнів, проведення нових парламентських виборів, скасування репресивних законів та повернення країни на євроатлантичний курс.
Нагадаємо
У жовтні у столиці Грузії Тбілісі відбулася масштабна акція проти політики правлячої партії "Грузинська мрія". Протести розпочалися на тлі розгляду Конституційним судом країни позову щодо заборони п'яти опозиційних партій.
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