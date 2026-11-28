Ілона Шталлер

75-річна Ілона Шталлер, відома під сценічним ім'ям Чиччоліна, оголосила про намір брати участь у виборах мера Риму 2027 року. Колишня порноакторка та ексдепутатка італійського парламенту заявила, що хоче зробити столицю сучасною та комфортною для життя, передає УНН із посиланням на Bild.

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Про свої плани Шталлер розповіла в ефірі радіостанції Rai Radio 1. Серед пріоритетів майбутньої програми вона назвала ремонт розбитих доріг, збільшення кількості дерев та посилення присутності поліції на вулицях. Останній пункт, за її словами, особливо важливий після того, як у неї вкрали валізу на римському вокзалі.

Політичний досвід у Чиччоліни вже є. 1979 року вона брала участь у виборах від екологічної партії Lista del Sole, а 1987-го була обрана до італійського парламенту від Радикальної партії. Там вона працювала п'ять років. У ході політичної кар'єри Шталлер уславилася провокаційними акціями та ініціативами: зокрема, пропонувала зайнятися сексом Саддаму Хусейну в обмін на дотримання резолюцій ООН та відмову від війни. Відповіді вона тоді не отримала.

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Це вже не перша спроба Чиччоліни обійняти посаду мера Риму. 2013 року вона також збиралася балотуватися, але тоді не пройшла попереднього відбору кандидатів. Чергові муніципальні вибори в Італії мають відбутися наступного року.