Ціни на пальне різко пішли вниз - скільки коштують бензин, дизель та автогаз 28 листопада
Київ • УНН
28 листопада мережі АЗС знизили ціни на пальне до 6 гривень за літр. Автогаз подешевшав на 1 гривню.
У суботу, 28 листопада, на українських АЗС фіксуються обвали цін - у деяких випадках від 4 до 6 гривень за літр, пише УНН.
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Після сповільнення падіння цін на пальне у п’ятницю, 27 листопада, вже у суботу, 28 листопада, ціни на пальне в Україні обвалилися у деяких випадках аж до 6 гривень. Також ціни на автогаз впали на 1 гривню.
Мережа АЗС OKKO:
- бензин Pulls 100: 91,90 гривень (- 3 гривні);
- бензин Pulls 95: 84,90 гривень (-3 гривні);
- бензин А-95 Євро: 81,90 гривень (-3 гривені);
- ДП Pulls: 99,90 гривень (-3 гривні);
- ДП Євро: 96,90 гривень (-3 гривні);
- газ: 62,90 гривень (-1 гривня).
Мережа АЗС WOG:
- бензин 100: 91,90 гривень (- 3 гривні);
- бензин 95 (Mustang): 84,90 гривень (- 3 гривні);
- бензин 95 Євро: 81,90 гривень (- 3 гривні);
- ДП Mustang: 104,90 гривень;
- ДП Євро-5: 96,90 гривень (- 3 гривні);
- газ: 61,90 гривень (-1 гривня).
Мережа АЗС SOCAR:
- бензин NANO 100: 95,90 гривень;
- бензин NANO 95: 88,90 гривень;
- бензин А-95: 85,90 гривень;
- ДП NANO: 101 гривень;
- газ: 62,90 гривень.
Мережа АЗС "Укрнафта":
- бензин 95 (Energy): 79,90 гривень;
- бензин А-95: 79,90 гривень;
- бензин А-92: 77,90 гривень;
- ДП (Energy): 93,90 гривень;
- ДП: 93,90 гривень;
- газ: 60,90 гривень.
Мережа АЗС UPG:
- бензин UPG 100: 87,90 гривень (-6 гривень);
- бензин UPG 95: 78,90 гривень (-5 гривень);
- бензин A-95: 76,90 гривень (-4 гривні);
- ДП upgDIESEL: 93,90 гривень (-4 гривні);
- ДП EURO DIESEL: 91,46 гривень (-4 гривні);
- газ: 60,90 гривень (-1 гривня).
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