У суботу, 28 листопада, на українських АЗС фіксуються обвали цін - у деяких випадках від 4 до 6 гривень за літр, пише УНН.

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Після сповільнення падіння цін на пальне у п’ятницю, 27 листопада, вже у суботу, 28 листопада, ціни на пальне в Україні обвалилися у деяких випадках аж до 6 гривень. Також ціни на автогаз впали на 1 гривню.

Мережа АЗС OKKO:

бензин Pulls 100: 91,90 гривень (- 3 гривні);

бензин Pulls 95: 84,90 гривень (-3 гривні);

бензин А-95 Євро: 81,90 гривень (-3 гривені);

ДП Pulls: 99,90 гривень (-3 гривні);

ДП Євро: 96,90 гривень (-3 гривні);

газ: 62,90 гривень (-1 гривня).

Мережа АЗС WOG:

бензин 100: 91,90 гривень (- 3 гривні);

бензин 95 (Mustang): 84,90 гривень (- 3 гривні);

бензин 95 Євро: 81,90 гривень (- 3 гривні);

ДП Mustang: 104,90 гривень;

ДП Євро-5: 96,90 гривень (- 3 гривні);

газ: 61,90 гривень (-1 гривня).

Мережа АЗС SOCAR:

бензин NANO 100: 95,90 гривень;

бензин NANO 95: 88,90 гривень;

бензин А-95: 85,90 гривень;

ДП NANO: 101 гривень;

газ: 62,90 гривень.

Мережа АЗС "Укрнафта":

бензин 95 (Energy): 79,90 гривень;

бензин А-95: 79,90 гривень;

бензин А-92: 77,90 гривень;

ДП (Energy): 93,90 гривень;

ДП: 93,90 гривень;

газ: 60,90 гривень.

Мережа АЗС UPG:

бензин UPG 100: 87,90 гривень (-6 гривень);

бензин UPG 95: 78,90 гривень (-5 гривень);

бензин A-95: 76,90 гривень (-4 гривні);

ДП upgDIESEL: 93,90 гривень (-4 гривні);

ДП EURO DIESEL: 91,46 гривень (-4 гривні);

газ: 60,90 гривень (-1 гривня).

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