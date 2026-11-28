Fuel prices have dropped sharply - how much do petrol, diesel and autogas cost on November 28
Kyiv • UNN
On November 28, gas station networks cut fuel prices by up to 6 hryvnias per liter. Autogas became 1 hryvnia cheaper.
On Saturday, November 28, price collapses are being recorded at Ukrainian filling stations—in some cases by 4 to 6 hryvnias per liter, UNN writes.
Details
After the decline in fuel prices slowed on Friday, November 27, fuel prices in Ukraine collapsed on Saturday, November 28, in some cases by as much as 6 hryvnias. Autogas prices also fell by 1 hryvnia.
OKKO filling station network:
- Pulls 100 gasoline: 91.90 hryvnias (-3 hryvnias);
- Pulls 95 gasoline: 84.90 hryvnias (-3 hryvnias);
- A-95 Euro gasoline: 81.90 hryvnias (-3 hryvnias);
- Pulls diesel fuel: 99.90 hryvnias (-3 hryvnias);
- Euro diesel fuel: 96.90 hryvnias (-3 hryvnias);
- gas: 62.90 hryvnias (-1 hryvnia).
WOG filling station network:
- 100 gasoline: 91.90 hryvnias (-3 hryvnias);
- 95 gasoline (Mustang): 84.90 hryvnias (-3 hryvnias);
- 95 Euro gasoline: 81.90 hryvnias (-3 hryvnias);
- Mustang diesel fuel: 104.90 hryvnias;
- Euro-5 diesel fuel: 96.90 hryvnias (-3 hryvnias);
- gas: 61.90 hryvnias (-1 hryvnia).
SOCAR filling station network:
- NANO 100 gasoline: 95.90 hryvnias;
- NANO 95 gasoline: 88.90 hryvnias;
- A-95 gasoline: 85.90 hryvnias;
- NANO diesel fuel: 101 hryvnias;
- gas: 62.90 hryvnias.
"Ukrnafta" filling station network:
- 95 gasoline (Energy): 79.90 hryvnias;
- A-95 gasoline: 79.90 hryvnias;
- A-92 gasoline: 77.90 hryvnias;
- diesel fuel (Energy): 93.90 hryvnias;
- diesel fuel: 93.90 hryvnias;
- gas: 60.90 hryvnias.
UPG filling station network:
- UPG 100 gasoline: 87.90 hryvnias (-6 hryvnias);
- UPG 95 gasoline: 78.90 hryvnias (-5 hryvnias);
- A-95 gasoline: 76.90 hryvnias (-4 hryvnias);
- upgDIESEL diesel fuel: 93.90 hryvnias (-4 hryvnias);
- EURO DIESEL diesel fuel: 91.46 hryvnias (-4 hryvnias);
- gas: 60.90 hryvnias (-1 hryvnia).
Ukraine increased oil exports 11-fold: who is buying it and why the country is selling crude instead of fuel25.11.26, 17:14 • 52132 views