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Зеленський відзначив держнагородою "Національна легенда України" 20 видатних людейPhotoVideo
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Відстрочка після відрахування: у Раді хочуть змінити правила для студентів без диплома
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Директор ЦРУ міг приїхати до москви через загрозу ескалації рф проти НАТО - журналістVideo
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У Краматорську кількість поранених у результаті атаки рф зросла до 24Photo
25 серпня, 15:05 • 19370 перегляди
Міндіч передав Мудрій готівку, щоб внести заставу за Галущенка - прокурор
25 серпня, 12:05 • 28139 перегляди
Зеленський: Україна отримала "трішки" ракет до Patriot, треба більше
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25 серпня, 11:07 • 25882 перегляди
У справі "Форест Гамп" застави за Мудру та Микитася досі не внесли - ВАКС
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25 серпня, 09:51 • 25430 перегляди
СЕО “дочки” Fire Point розповів про технологію виробництва ракетних двигунів на заводі у Данії Photo
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25 серпня, 09:25 • 24761 перегляди
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Тарифи

Розмір плати за певні послуги
Тарифи – ставка, розмір плати за виробничі та невиробничі послуги, які можуть надаватися фізичним або юридичним особам. Тариф відображає вартість одиниці наданої послуги. Згідно з тарифами обраховується вартість послуг наданих, зокрема, підприємствами житлово-комунальної сфери, сфери зв'язку, перевізниками тощо. В Україні тарифи на послуги, що надаються широким верствам населення, затверджуються відповідним регулятором. Наприклад, тарифи для великих постачальників води чи тепла затверджуються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
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Україна збиває понад 90% "шахедів" і готує відповідь на російську балістику - Зеленський

Зеленський заявив, що ОПК України потребує масштабування виробництва дронів і далекобійних систем. Президент закликав створити захист від російської балістики.

Війна в Україні • 24 серпня, 07:21 • 4782 перегляди
Торговельна війна США і Канади набирає обертів: Оттава вводить дзеркальні мита

Після провалу переговорів Оттава відповість митами "долар за долар" на американські товари. Сторони звинувачують одна одну в зриві угоди.

Економіка • 23 серпня, 13:25 • 12743 перегляди
У роботу достроково повернули ще один енергоблок, ремонтна кампанія на АЕС триває - Енергоатом

Енергоатом достроково повернув у роботу шостий із дев’яти блоків АЕС. Це, як очікується, додасть 210 млн кВт⋅год електроенергії та посилить підготовку до зими.

Економіка • 21 серпня, 10:35 • 2808 перегляди
Ціни на воду в Україні формує місцева влада - Шмигаль

Ціни на водопостачання та водовідведення встановлює місцева влада. Об’єкти водної інфраструктури планують захищати від атак.

Суспільство • 21 серпня, 09:55 • 2890 перегляди
На тлі дефіциту пального логістика в рф подорожчала на 50% - розвідка

Дефіцит і подорожчання пального змусили перевізників рф скорочувати далекі рейси та змінювати маршрути. Доставка з Китаю до москви подорожчала до $14 тисяч.

Економіка • 20 серпня, 09:29 • 4839 перегляди
Рубль стає токсичним активом навіть для союзників кремля - банки чотирьох країн підняли комісії за російську готівку

Банки чотирьох країн підняли комісії за російську готівку до 15–20%. Надлишок рублів стискає фінансовий вплив москви.

Економіка • 19 серпня, 13:37 • 4861 перегляди
Експорт зерна з України обвалився через ситуацію в Чорному морі: що сталося з морським коридором

Через російські удари по портах і суднах експорт зерна з України на початку серпня впав до 30% від потреби. Міністр Висоцький заявив, що без відновлення роботи чорноморських портів експорт не перевищить 50%.

Економіка • 14 серпня, 13:08 • 5254 перегляди
В Укрзалізниці з 1 вересня підвищать зарплати: кому платитимуть більше

З 1 вересня Укрзалізниця підвищить зарплати понад 150 тисяч працівників на 10-15%, пріоритет — дефіцитним професіям. Міністр Калашник пов'язав це з індексацією вантажних тарифів, наступний етап якої заплановано на 1 січня 2027 року.

Суспільство • 14 серпня, 11:19 • 4159 перегляди
Американські чиновники попереджають про зростання цін на нафту та бензин через закриття Ормузької протоки

Адміністрація енергетичної інформації США підвищила прогноз цін на Brent до 87 доларів за барель на 2026 рік через обмеження транзиту в Ормузькій протоці. Роздрібні ціни на бензин, за прогнозами, зростуть до 3,78 долара за галон, що контрастує із заявою Трампа про відкритість протоки.

Економіка • 11 серпня, 17:02 • 4685 перегляди
Ексклюзив
Удари по портах і логістичних мережах - які наслідки можуть очікувати УкраїнуPhoto

росія посилила атаки на українські порти та склади, що призвело до скорочення експорту та зупинки роботи компаній. Експерти прогнозують зростання цін на товари на 5-10% через логістичні проблеми та дефіцит.

Суспільство • 11 серпня, 13:33 • 31993 перегляди
Україна розглядає можливість перевезення зерна залізницею через територію Молдови

Україна розглядає можливість перевезення зерна залізницею через Молдову до румунського порту Констанца. Київ просить Кишинів про 50% знижку на тарифи, а Молдова вимагає гарантій щодо обсягів.

Економіка • 11 серпня, 10:13 • 4980 перегляди
Експорт зерна з України стикається з новими обмеженнями через рекордно низький рівень води у Дунаї - ЗМІ

Рекордно низький рівень Дунаю обмежує потоки зерна через Румунію, а російські удари перенаправляють український експорт з Одеси. Це збільшує витрати та затримки, загрожуючи глобальним постачанням продовольства.

Економіка • 10 серпня, 12:43 • 3783 перегляди
Інфляція прискорилася до 7,7% - найбільше подешевшали яйця та овочі, подорожчала комуналка

Споживча інфляція в Україні у липні зросла до 7,7% у річному вимірі. Ціни на продукти знизились, а тарифи на воду та транспорт зросли.

Суспільство • 10 серпня, 12:00 • 28955 перегляди
Карні домагається скасування мит Трампа перед новими 50-відсотковими тарифами

Прем'єр Канади Марк Карні заявив про прагнення домовитися зі США про скасування всіх секторальних мит. Переговори тривають до 19 серпня, коли можуть набути чинності нові 50-відсоткові тарифи.

Економіка • 6 серпня, 00:15 • 4813 перегляди
Український бізнес п’ятий місяць поспіль зберігає оптимізм - що підтримує ділову активність

У липні 2026 року індекс очікувань ділової активності становив 50,1 пункту. Оптимізм підтримують міжнародна допомога та споживчий попит.

Суспільство • 3 серпня, 12:49 • 3109 перегляди
Демократи гальмують закон про "пекельні" санкції проти рф через "тарифні повноваження" для Трампа - ЗМІ

Сенатори-демократи блокують законопроєкт про санкції проти рф через побоювання щодо розширення тарифних повноважень Трампа. Республіканець Ренд Пол також виступив проти, назвавши тарифи руйнівними для світової економіки.

Економіка • 2 серпня, 22:05 • 10440 перегляди
Ціни на овочі та фрукти в липні: що здешевшало, а що подорожчало на полицях та прилавках за місяцьPhoto

У липні овочі борщового набору, зокрема картопля, морква та буряк, стрімко здешевшали. Водночас ціни на деякі ягоди та тепличні культури залишаються нестабільними через погодні умови.

Суспільство • 31 липня, 16:06 • 6054 перегляди
В Україні з 1 серпня зростуть тарифи на вантажні залізничні перевезення на 30%

З 1 серпня в Україні набирають чинності зміни до тарифів на вантажні залізничні перевезення, які передбачають індексацію на 30%. Це перший перегляд тарифів з 2022 року, який відбувається через зростання витрат на електроенергію та інфляцію.

Економіка • 30 липня, 13:06 • 8344 перегляди
Ексклюзив
Бензин по 100 гривень - енергетичний експерт пояснив, чи справді Україні загрожує паливна криза

Енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв заявив, що нинішня ситуація з пальним — це не системний дефіцит, а логістичні труднощі через російські атаки. Він вважає малоймовірним зростання ціни бензину до 100 грн за літр, оскільки для цього потрібне одночасне поєднання кількох кризових факторів.

Війна в Україні • 28 липня, 14:42 • 325518 перегляди
НКРЕКП встановила нові тарифи на передачу електроенергії

Нацкомісія ухвалила підвищення тарифу на передачу електроенергії для бізнесу до 928,45 грн/МВт·год. Зміни набувають чинності з 1 серпня 2026 року.

Економіка • 28 липня, 12:23 • 3234 перегляди
Трамп поглузував з Канади та опублікував ШІ-фото "стіни" від диму на кордоніPhoto

Президент США Дональд Трамп опублікував згенероване штучним інтелектом зображення гігантського повітряного фільтра вздовж кордону з Канадою. Він пригрозив новими митами через дим від лісових пожеж, який накрив американські міста.

Політика • 26 липня, 03:38 • 5997 перегляди
США запровадили нові тарифи для 60 торговельних партнерів через примусову працю

США запровадили нові імпортні мита від 10% до 12,5% для 60 країн, включаючи Велику Британію, Китай та ЄС. Заходи пов'язані з недостатньою боротьбою проти примусової праці у виробництві товарів.

Економіка • 24 липня, 03:50 • 5592 перегляди
Карні пригрозив відповіддю на нові 50% мита США на канадські товари

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що уряд розгляне заходи у відповідь, якщо не вдасться домовитися про скасування нових 50% мит США. Нові тарифи, що можуть зачепити 5% експорту, набудуть чинності 19 серпня.

Економіка • 24 липня, 00:14 • 5343 перегляди
Меморандум з МВФ не містить окремого зобов’язання підвищити тарифи під час дії воєнного стану - Міненерго

У Міненерго спростували інформацію про фіксацію підвищення тарифів на газ та електроенергію з 2027 року. Наголошено, що меморандум передбачає лише підготовку дорожньої карти реформи енергетичного сектору до кінця 2026 року.

Економіка • 22 липня, 17:02 • 3835 перегляди
Україна пообіцяла МВФ скасувати мораторій на підвищення тарифів на газ, тепло та воду

Україна взяла зобов'язання перед МВФ поступово підвищити тарифи на газ, опалення та гарячу воду. Водночас планується забезпечити адресну підтримку вразливих домогосподарств.

Економіка • 22 липня, 12:44 • 14924 перегляди
Трамп готовий запровадити нові тарифи для десятків країн цього тижня - FT

Президент США Дональд Трамп планує запровадити нові мита для десятків країн, незважаючи на застереження радників. Це відбувається на тлі ескалації напруженості між США та Іраном.

Економіка • 22 липня, 00:18 • 14447 перегляди
Ексклюзив
Долар по 50 - песимістичний сценарій чи найближча перспектива

Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус вважає, що середній курс у 45,7 грн/долар, закладений у бюджеті, завищений. За його прогнозом, курс буде близько 44,6-44,7 грн, а кризовий сценарій - 48-50 грн.

Економіка • 21 липня, 09:18 • 28973 перегляди
Киянам не підвищать тариф на воду до 90 грн, але платіжка зросте - КМДА

КМДА спростувала запровадження тарифу майже 90 грн за кубометр води. Для киян вартість становитиме 63,79 грн за кубометр, що може збільшити платіжку на 200-300 грн.

Суспільство • 21 липня, 08:21 • 9112 перегляди
Лісові пожежі в Канаді накрили димом США, Торонто, Нью-Йорк і Вашингтон опинилися серед міст із найгіршим повітрямPhoto

Сотні лісових пожеж у Канаді спричинили задимлення, через яке Торонто, Нью-Йорк і Вашингтон увійшли до міст із найгіршою якістю повітря. Активність пожеж в Онтаріо починає спадати, але значна частина осередків залишається неконтрольованою.

Світ • 18 липня, 22:37 • 4502 перегляди
Ціни на бензин у росії зросли на 20% за рік, дефіцит пального сягає 35% - розвідка

З 1 по 10 липня середня ціна бензину АІ-92 у росії зросла до 64,5 рубля за літр. Виробництво палива покриває лише 65% попиту через пошкодження НПЗ.

Економіка • 18 липня, 10:48 • 7781 перегляди