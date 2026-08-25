Тарифи
Зеленський заявив, що ОПК України потребує масштабування виробництва дронів і далекобійних систем. Президент закликав створити захист від російської балістики.
Після провалу переговорів Оттава відповість митами "долар за долар" на американські товари. Сторони звинувачують одна одну в зриві угоди.
Енергоатом достроково повернув у роботу шостий із дев’яти блоків АЕС. Це, як очікується, додасть 210 млн кВт⋅год електроенергії та посилить підготовку до зими.
Ціни на водопостачання та водовідведення встановлює місцева влада. Об’єкти водної інфраструктури планують захищати від атак.
Дефіцит і подорожчання пального змусили перевізників рф скорочувати далекі рейси та змінювати маршрути. Доставка з Китаю до москви подорожчала до $14 тисяч.
Банки чотирьох країн підняли комісії за російську готівку до 15–20%. Надлишок рублів стискає фінансовий вплив москви.
Через російські удари по портах і суднах експорт зерна з України на початку серпня впав до 30% від потреби. Міністр Висоцький заявив, що без відновлення роботи чорноморських портів експорт не перевищить 50%.
З 1 вересня Укрзалізниця підвищить зарплати понад 150 тисяч працівників на 10-15%, пріоритет — дефіцитним професіям. Міністр Калашник пов'язав це з індексацією вантажних тарифів, наступний етап якої заплановано на 1 січня 2027 року.
Адміністрація енергетичної інформації США підвищила прогноз цін на Brent до 87 доларів за барель на 2026 рік через обмеження транзиту в Ормузькій протоці. Роздрібні ціни на бензин, за прогнозами, зростуть до 3,78 долара за галон, що контрастує із заявою Трампа про відкритість протоки.
росія посилила атаки на українські порти та склади, що призвело до скорочення експорту та зупинки роботи компаній. Експерти прогнозують зростання цін на товари на 5-10% через логістичні проблеми та дефіцит.
Україна розглядає можливість перевезення зерна залізницею через Молдову до румунського порту Констанца. Київ просить Кишинів про 50% знижку на тарифи, а Молдова вимагає гарантій щодо обсягів.
Рекордно низький рівень Дунаю обмежує потоки зерна через Румунію, а російські удари перенаправляють український експорт з Одеси. Це збільшує витрати та затримки, загрожуючи глобальним постачанням продовольства.
Споживча інфляція в Україні у липні зросла до 7,7% у річному вимірі. Ціни на продукти знизились, а тарифи на воду та транспорт зросли.
Прем'єр Канади Марк Карні заявив про прагнення домовитися зі США про скасування всіх секторальних мит. Переговори тривають до 19 серпня, коли можуть набути чинності нові 50-відсоткові тарифи.
У липні 2026 року індекс очікувань ділової активності становив 50,1 пункту. Оптимізм підтримують міжнародна допомога та споживчий попит.
Сенатори-демократи блокують законопроєкт про санкції проти рф через побоювання щодо розширення тарифних повноважень Трампа. Республіканець Ренд Пол також виступив проти, назвавши тарифи руйнівними для світової економіки.
У липні овочі борщового набору, зокрема картопля, морква та буряк, стрімко здешевшали. Водночас ціни на деякі ягоди та тепличні культури залишаються нестабільними через погодні умови.
З 1 серпня в Україні набирають чинності зміни до тарифів на вантажні залізничні перевезення, які передбачають індексацію на 30%. Це перший перегляд тарифів з 2022 року, який відбувається через зростання витрат на електроенергію та інфляцію.
Енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв заявив, що нинішня ситуація з пальним — це не системний дефіцит, а логістичні труднощі через російські атаки. Він вважає малоймовірним зростання ціни бензину до 100 грн за літр, оскільки для цього потрібне одночасне поєднання кількох кризових факторів.
Нацкомісія ухвалила підвищення тарифу на передачу електроенергії для бізнесу до 928,45 грн/МВт·год. Зміни набувають чинності з 1 серпня 2026 року.
Президент США Дональд Трамп опублікував згенероване штучним інтелектом зображення гігантського повітряного фільтра вздовж кордону з Канадою. Він пригрозив новими митами через дим від лісових пожеж, який накрив американські міста.
США запровадили нові імпортні мита від 10% до 12,5% для 60 країн, включаючи Велику Британію, Китай та ЄС. Заходи пов'язані з недостатньою боротьбою проти примусової праці у виробництві товарів.
Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що уряд розгляне заходи у відповідь, якщо не вдасться домовитися про скасування нових 50% мит США. Нові тарифи, що можуть зачепити 5% експорту, набудуть чинності 19 серпня.
У Міненерго спростували інформацію про фіксацію підвищення тарифів на газ та електроенергію з 2027 року. Наголошено, що меморандум передбачає лише підготовку дорожньої карти реформи енергетичного сектору до кінця 2026 року.
Україна взяла зобов'язання перед МВФ поступово підвищити тарифи на газ, опалення та гарячу воду. Водночас планується забезпечити адресну підтримку вразливих домогосподарств.
Президент США Дональд Трамп планує запровадити нові мита для десятків країн, незважаючи на застереження радників. Це відбувається на тлі ескалації напруженості між США та Іраном.
Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус вважає, що середній курс у 45,7 грн/долар, закладений у бюджеті, завищений. За його прогнозом, курс буде близько 44,6-44,7 грн, а кризовий сценарій - 48-50 грн.
КМДА спростувала запровадження тарифу майже 90 грн за кубометр води. Для киян вартість становитиме 63,79 грн за кубометр, що може збільшити платіжку на 200-300 грн.
Сотні лісових пожеж у Канаді спричинили задимлення, через яке Торонто, Нью-Йорк і Вашингтон увійшли до міст із найгіршою якістю повітря. Активність пожеж в Онтаріо починає спадати, але значна частина осередків залишається неконтрольованою.
З 1 по 10 липня середня ціна бензину АІ-92 у росії зросла до 64,5 рубля за літр. Виробництво палива покриває лише 65% попиту через пошкодження НПЗ.