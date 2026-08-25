Меморандум з МВФ не містить окремого зобов’язання підвищити тарифи під час дії воєнного стану - Міненерго

У Міненерго спростували інформацію про фіксацію підвищення тарифів на газ та електроенергію з 2027 року. Наголошено, що меморандум передбачає лише підготовку дорожньої карти реформи енергетичного сектору до кінця 2026 року.