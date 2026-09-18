Німеччина готує знижку на пальне та граничні ціни на заправках - ЗМІ
Київ • УНН
Уряд Німеччини обговорює зниження податку на пальне на 14 центів і запровадження цінової стелі. Знижку можуть повернути з 1 жовтня.
Уряд Німеччини обговорює одразу два заходи для зниження рекордних цін на бензин та дизель — повернення податкової знижки на паливо та запровадження граничної ціни. Про це повідомили BILD джерела, передає УНН.
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За даними видання, енергетичний податок хочуть знизити на 14 центів за літр, що з урахуванням ПДВ має зменшити ціну на заправку приблизно на 17 центів. Такий механізм уже діяв у травні та червні 2026 року.
Другим заходом може стати державна стеля цін, за яку виступає міністр фінансів Ларс Клінгбайль. Її передбачається прив'язати до реальної динаміки нафтових цін на прикладі Бельгії та Люксембургу, де держава встановлює максимальну вартість палива.
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Як саме розраховуватиметься німецька межа, поки що невідомо. За інформацією Handelsblatt, ХДС/ХСС та СДПН дійсно наблизилися до угоди щодо пакету, проте переговори ще тривають.
Податкову знижку, за інформацією BILD, хочуть повернути якнайшвидше — можливо, вже з 1 жовтня, а стелю цін запровадити не пізніше 1 січня. Для реалізації плану необхідно домовитися з федеральними землями про фінансування.
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