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Німеччина готує знижку на пальне та граничні ціни на заправках - ЗМІ

Київ • УНН

 • 1582 перегляди

Уряд Німеччини обговорює зниження податку на пальне на 14 центів і запровадження цінової стелі. Знижку можуть повернути з 1 жовтня.

Німеччина готує знижку на пальне та граничні ціни на заправках - ЗМІ

Уряд Німеччини обговорює одразу два заходи для зниження рекордних цін на бензин та дизель — повернення податкової знижки на паливо та запровадження граничної ціни. Про це повідомили BILD джерела, передає УНН.

Деталі

За даними видання, енергетичний податок хочуть знизити на 14 центів за літр, що з урахуванням ПДВ має зменшити ціну на заправку приблизно на 17 центів. Такий механізм уже діяв у травні та червні 2026 року.

Другим заходом може стати державна стеля цін, за яку виступає міністр фінансів Ларс Клінгбайль. Її передбачається прив'язати до реальної динаміки нафтових цін на прикладі Бельгії та Люксембургу, де держава встановлює максимальну вартість палива.

Пальне знову дорожчає: актуальні ціни та чого чекати далі17.09.26, 18:33 • 19633 перегляди

Як саме розраховуватиметься німецька межа, поки що невідомо. За інформацією Handelsblatt, ХДС/ХСС та СДПН дійсно наблизилися до угоди щодо пакету, проте переговори ще тривають.

Податкову знижку, за інформацією BILD, хочуть повернути якнайшвидше — можливо, вже з 1 жовтня, а стелю цін запровадити не пізніше 1 січня. Для реалізації плану необхідно домовитися з федеральними землями про фінансування.

Макрон анонсував зустріч G7 найближчими тижнями для обговорення енергетичної кризи18.09.26, 16:13 • 2920 переглядiв

Антоніна Туманова

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