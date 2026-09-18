Германия готовит скидку на топливо и предельные цены на заправках — СМИ

Правительство Германии обсуждает сразу две меры для снижения рекордных цен на бензин и дизельное топливо — возвращение налоговой скидки на топливо и введение предельной цены. Об этом источники сообщили BILD, передаёт УНН.

Детали

По данным издания, энергетический налог хотят снизить на 14 центов за литр, что с учётом НДС должно уменьшить цену на заправке примерно на 17 центов. Такой механизм уже действовал в мае и июне 2026 года.

Второй мерой может стать государственный потолок цен, за который выступает министр финансов Ларс Клинґбайль. Предполагается привязать его к реальной динамике цен на нефть по примеру Бельгии и Люксембурга, где государство устанавливает максимальную стоимость топлива.

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Как именно будет рассчитываться немецкий предел, пока неизвестно. По информации Handelsblatt, ХДС/ХСС и СДПГ действительно приблизились к соглашению по пакету мер, однако переговоры ещё продолжаются.

Налоговую скидку, по информации BILD, хотят вернуть как можно скорее — возможно, уже с 1 октября, а потолок цен ввести не позднее 1 января. Для реализации плана необходимо договориться с федеральными землями о финансировании.

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