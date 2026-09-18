Макрон анонсировал встречу G7 в ближайшие недели для обсуждения энергетического кризиса

В пятницу президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ближайшие недели состоится встреча стран «Группы семи» (G7), посвящённая укреплению сотрудничества между её членами и обеспечению поставок энергоресурсов в условиях нынешнего энергетического кризиса, вызванного войной с участием Ирана, передаёт УНН со ссылкой на Reuters.

«В ближайшие недели мы проведём встречу G7, посвящённую этим энергетическим вопросам, чтобы не только укрепить сотрудничество и избежать излишней напряжённости между странами „Группы семи“ и нашими ключевыми партнёрами, но и рассмотреть варианты возможного использования стратегических резервов или отмены ограничений — так, как мы уже делали несколько месяцев назад», — отметил Макрон во время пресс-конференции.

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Макрон, чьё правительство сталкивается с ростом протестов и давлением из-за высоких цен на топливо, провёл встречу с лидерами различных политических партий, представленных в парламенте, чтобы обсудить кризисы на Ближнем Востоке и в Украине, а также их влияние на энергетический рынок.

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