Россия проводит фейковые выборы на ВОТ, несмотря на угрозу атак БПЛА

российские власти готовы подвергать смертельной опасности гражданское население на временно оккупированных территориях Украины ради создания картинки легитимности фиктивных "выборов". Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что в "избирательной комиссии" оккупированной Луганщины заявили, что во время досрочного голосования над членами участковых комиссий "постоянно нависала угроза атаки БпЛА", из-за чего процедуру приходилось приостанавливать.

Подобные признания наглядно демонстрируют, что оккупационная администрация организует голосование в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, подвергая смертельной опасности членов комиссий и местных жителей - указывают в ЦПД.

Там констатируют, что российская пропаганда преподносит это как "героизм", но на самом деле речь идет о другом: желание любой ценой отчитаться перед кремлем о "высокой явке" оказалось важнее безопасности людей.

"Такие процедуры в условиях военной оккупации и боевых действий не имеют ничего общего с реальным волеизъявлением. Организованное на ТОТ голосование является нарушением международного права, а его "результаты" не будут иметь никакой юридической силы", - резюмируют в ЦПД.

Напомним

россияне, находящиеся за границей, сталкиваются с блокировкой доступа к системам дистанционного электронного голосования накануне выборов в госдуму.

Фейковая явка: оккупанты сгоняют пенсионеров на "выборы" — ЦПД