Россия проводит фейковые выборы на ВОТ, несмотря на угрозу атак БПЛА

$44.600.0451.450.06
ukenru
02:25 • 13684 просмотра
Трамп предложит Путину экономические соглашения до завершения войны РФ против Украины — NYT
17 сентября, 22:40 • 18435 просмотра
Российская атака полностью разрушила торговый центр в Запорожье — новые кадры последствийPhotoVideo
17 сентября, 20:28 • 17391 просмотра
Отказ от поддержки Украины означал бы риск для свободы всей Европы — Мерц
17 сентября, 17:01 • 38566 просмотра
В Украине определили правила работы железной дороги во время воздушной угрозы: когда следовать на посадку, а когда — в укрытие
Эксклюзив
17 сентября, 16:09 • 26893 просмотра
Постоянные вражеские удары по логистике и дроновый террор - как это повлияло на рынок труда
17 сентября, 15:38 • 21562 просмотра
Уникальный тираж монет "Красная рута" отчеканили в Украине: что на них изображеноPhotoVideo
Эксклюзив
17 сентября, 15:33 • 18253 просмотра
Топливо снова дорожает: актуальные цены и чего ожидать дальше
17 сентября, 14:39 • 30708 просмотра
Киев и область внесли в зону повышенного риска: что изменится для бизнеса и населения
17 сентября, 14:28 • 13693 просмотра
Вражеский FPV-дрон в Запорожье атаковал пассажирский автобус возле остановки, трое раненыхVideo
17 сентября, 14:07 • 11909 просмотра
До 12 лет за решёткой за создание "кол-центров" — закон вступит в силу в пятницу
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+14°
1.2м/с
87%
748мм
Популярные новости
россияне ударили по торговому центру в Запорожье — вспыхнул масштабный пожарVideo17 сентября, 20:38 • 2770 просмотра
Война в Украине ведёт мир к Третьей мировой — премьер-министр Чехии17 сентября, 21:04 • 5282 просмотра
Удар БПЛА по Киеву: ранен мужчина, повреждено здание17 сентября, 21:35 • 4464 просмотра
Зеленский: Китай может остановить войну, но больше на стороне РФ17 сентября, 22:07 • 7022 просмотра
"Зимняя поддержка" для жителей прифронтовых территорий: в Минсоцполитики уточнили, как получить 19,4 тыс. грн17 сентября, 23:12 • 6252 просмотра
публикации
НБУ принял решение по учетной ставке: что это означает для экономики17 сентября, 17:28 • 30295 просмотра
В Украине определили правила работы железной дороги во время воздушной угрозы: когда следовать на посадку, а когда — в укрытие17 сентября, 17:01 • 38558 просмотра
Киев и область внесли в зону повышенного риска: что изменится для бизнеса и населения17 сентября, 14:39 • 30704 просмотра
Тендеры на сотни миллионов и вопросы к ценам: кто ремонтирует университет Богомольца Photo17 сентября, 11:17 • 36947 просмотра
Ассоциация налогоплательщиков призывает Минфин оперативно решить проблему с налогообложением авиализинга
Эксклюзив
17 сентября, 07:57 • 53091 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Си Цзиньпин
Дональд Туск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Запорожье
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Звезда Disney Дебби Райан рассказала о травме мозга, которая изменила её жизнь17 сентября, 00:05 • 55680 просмотра
Барак Обама скорбит по домашнему питомцу, который умер после 13 лет жизни в семьеPhoto16 сентября, 23:05 • 59286 просмотра
Племянницы Трэвиса Келси придумали особое имя для Тейлор Свифт после её свадьбы с футболистом16 сентября, 22:06 • 52868 просмотра
Король Чарльз якобы говорил, что принцессу Диану «скоро забудут», — Букингемский дворец отреагировал16 сентября, 21:05 • 51396 просмотра
Новая надежда украинской атаки — кто такой Артём Степанов, на которого рассчитывает Мальдера, и как он произвёл фурор в Нидерландах16 сентября, 15:40 • 55270 просмотра
Актуальное
Отопление
The New York Times
MIM-104 Patriot
Бильд
Техника

Россия проводит фейковые выборы на ВОТ, несмотря на угрозу атак БПЛА

Киев • УНН

 • 1344 просмотра

Оккупанты организуют голосование вблизи линии фронта, подвергая людей опасности. Российские власти готовы подвергать смертельной опасности гражданское население на ВОТ ради создания картинки легитимности фейковых "выборов".

Россия проводит фейковые выборы на ВОТ, несмотря на угрозу атак БПЛА

российские власти готовы подвергать смертельной опасности гражданское население на временно оккупированных территориях Украины ради создания картинки легитимности фиктивных "выборов". Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что в "избирательной комиссии" оккупированной Луганщины заявили, что во время досрочного голосования над членами участковых комиссий "постоянно нависала угроза атаки БпЛА", из-за чего процедуру приходилось приостанавливать.

Подобные признания наглядно демонстрируют, что оккупационная администрация организует голосование в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, подвергая смертельной опасности членов комиссий и местных жителей

- указывают в ЦПД.

Там констатируют, что российская пропаганда преподносит это как "героизм", но на самом деле речь идет о другом: желание любой ценой отчитаться перед кремлем о "высокой явке" оказалось важнее безопасности людей.

"Такие процедуры в условиях военной оккупации и боевых действий не имеют ничего общего с реальным волеизъявлением. Организованное на ТОТ голосование является нарушением международного права, а его "результаты" не будут иметь никакой юридической силы", - резюмируют в ЦПД.

Напомним

россияне, находящиеся за границей, сталкиваются с блокировкой доступа к системам дистанционного электронного голосования накануне выборов в госдуму.

Фейковая явка: оккупанты сгоняют пенсионеров на "выборы" — ЦПД12.09.26, 03:31 • 5314 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоПолитика
российская пропаганда
Война в Украине
Луганская область
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Украина