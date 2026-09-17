Вражеский FPV-дрон в Запорожье атаковал пассажирский автобус возле остановки, трое раненых

В Запорожье враг атаковал FPV-дроном пассажирский автобус в Космическом районе. В салоне были люди. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Семикин, передает УНН.

Детали

По словам главы Запорожской ОВА, дрон ударил прямо возле остановки общественного транспорта.

Предварительно, трое раненых. Им сейчас оказывают необходимую помощь.

Россияне в очередной раз выбрали не военную цель, а людей, которые просто ехали по своим делам, резюмировал Семикин.

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