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Вражеский FPV-дрон в Запорожье атаковал пассажирский автобус возле остановки, трое раненых

Киев • УНН

 • 13707 просмотра

Российский FPV-дрон ударил возле остановки по автобусу в Космическом районе Запорожья. Предварительно, ранены три человека.

Вражеский FPV-дрон в Запорожье атаковал пассажирский автобус возле остановки, трое раненых

В Запорожье враг атаковал FPV-дроном пассажирский автобус в Космическом районе. В салоне были люди. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Семикин, передает УНН.

Детали

По словам главы Запорожской ОВА, дрон ударил прямо возле остановки общественного транспорта.

Предварительно, трое раненых. Им сейчас оказывают необходимую помощь.

Россияне в очередной раз выбрали не военную цель, а людей, которые просто ехали по своим делам, резюмировал Семикин.

Россия атаковала Запорожье: 2 человека погибли, ещё 4 пострадали12.09.26, 08:45 • 10751 просмотр

Антонина Туманова

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