Россия атаковала Запорожье: 2 человека погибли, ещё 4 пострадали

В Запорожье в результате российской атаки погибли 2 человека, еще 4 получили травмы. Об этом сообщает ГСЧС Украины, пишет УНН.

Детали

В результате попадания разрушен жилой дом, где возник пожар на площади 150 кв. м.

Спасатели деблокировали из-под завалов тела 2 погибших и пострадавшую. Еще в 2 локациях повреждены частный жилой дом и хозяйственная постройка, где также произошло возгорание.

В настоящее время пожары ликвидированы. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь, на местах ударов работали все экстренные службы.

Атака на Запорожье: под завалами дома погиб человек