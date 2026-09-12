Россия атаковала Запорожье: 2 человека погибли, ещё 4 пострадали
Киев • УНН
В Запорожье в результате российского удара погибли два человека, ещё четверо пострадали. Разрушен дом, пожары ликвидированы.
В Запорожье в результате российской атаки погибли 2 человека, еще 4 получили травмы. Об этом сообщает ГСЧС Украины, пишет УНН.
Детали
В результате попадания разрушен жилой дом, где возник пожар на площади 150 кв. м.
Спасатели деблокировали из-под завалов тела 2 погибших и пострадавшую. Еще в 2 локациях повреждены частный жилой дом и хозяйственная постройка, где также произошло возгорание.
В настоящее время пожары ликвидированы. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь, на местах ударов работали все экстренные службы.
Атака на Запорожье: под завалами дома погиб человек12.09.26, 02:27 • 17088 просмотров