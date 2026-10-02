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Киев продолжают атаковать россияне: есть погибший и пострадавшие, движение по мостам ограничили

Киев • УНН

 • 6084 просмотра

В Дарницком районе удар рф повредил многоэтажный дом: один человек погиб, двое пострадали. Движение по мостам частично ограничили.

Киев продолжают атаковать россияне: есть погибший и пострадавшие, движение по мостам ограничили

Атака рф утром 2 октября в Киеве унесла жизнь человека, ещё двое пострадали. После предыдущих ударов, в том числе по Южному мосту, изменён режим работы мостов между правым и левым берегами в столице. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные мэра Киева Виталия Кличко и ГСЧС Украины.

Киев: в результате российской атаки 1 человек погиб, как минимум 2 — пострадали

— сообщили в ГСЧС Украины.

Где произошло попадание

В Дарницком районе Киева, по данным ГСЧС, произошло попадание в 25-этажный жилой дом. Пожар возник на 24–25 этажах и был ликвидирован на площади 120 кв. м. Площадь разрушений составляет около 40 кв. м.

"Спасатели вывели из дома двух пострадавших, которых передали медикам. Во время ликвидации пожара было обнаружено тело погибшего. Ещё 6 человек эвакуированы", — говорится в сообщении.

Продолжается разбор и проливка конструкций, добавили в ГСЧС.

Как работают мосты в Киеве

Мэр Кличко предоставил информацию о движении по мостам столицы со ссылкой на правоохранителей:

  • Южный мост полностью перекрыт с обеих сторон для движения транспорта;
    • Движение по мосту Метро с левого на правый берег частично ограничили одной полосой;
      • На мосту Патона полностью ограничено движение транспорта с правого на левый берег.

        Враг снова попал в Южный мост в Киеве02.10.26, 06:07 • 17305 просмотров

        Как сообщают местные телеграм-каналы и СМИ, на фоне ограничений движения по мостам в Киеве наблюдаются пробки.

        Как работает электричка

        "Kyiv City Express курсирует между берегами Киева по полному маршруту и графику. Несмотря на вражескую атаку на столицу, мы продолжаем работать", — сообщили в соцсетях на странице Киевской кольцевой электрички от Укрзализныци.

        Юлия Шрамко

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