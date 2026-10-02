США ввели санкции против российской платежной системы A7

Вашингтон ввёл санкции против системы A7, которую Россия использовала для проведения платежей через международные банки в 2024 и 2025 годах. Об этом сообщает Министерство финансов США, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что по состоянию на январь 2026 года A7 заявляла о более чем 2 тысячах транзакций ежедневно и общем объёме операций свыше 7,5 трлн рублей ($91,5 млрд) — это около 13% внешнеторговых операций России за 2025 год.

Министерство финансов США ликвидирует финансовую инфраструктуру, которая позволяет Ирану и другим противникам обходить санкции, перемещать незаконные средства и подрывать целостность мировой финансовой системы - заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Согласно санкциям, всё имущество и доли в собственности сети A7, включая транзакции с участием субагентов, действующих от имени сети A7, которые находятся в Соединённых Штатах или находятся во владении либо под контролем лиц из США, будут заблокированы.

Напомним

Украина призывает Соединённые Штаты ввести санкции против нескольких российских организаций, которые, по её данным, помогают развивать московскую сеть спутников "Рассвет", национальную альтернативу Starlink от SpaceX.

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