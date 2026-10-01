Анаит Хоперия будет руководить Центром противодействия дезинформации

Анаит Хоперия назначена исполняющей обязанности руководителя Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом сообщает пресс-служба СНБО, передает УНН.

"1 октября 2026 года Анаит Хоперия назначена исполняющей обязанности руководителя Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в сообщении.

По специальности Анаит Хоперия — юрист. В 2015 году она окончила юридический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, получив степень магистра права с отличием. В 2023 году защитила диссертацию и получила ученую степень кандидата юридических наук в Научно-исследовательском институте частного права и предпринимательства имени академика Ф. Г. Бурчака НАПрН Украины.

Профессиональный путь Анаит Хоперия начала в сфере международного права и государственного управления. В 2015–2016 годах работала помощницей международного эксперта при Национальном антикоррупционном бюро Украины при поддержке Посольства Великобритании.

В 2018–2019 годах занимала должность главного специалиста Департамента международных споров Министерства юстиции Украины. Следующие два года работала в Государственной налоговой службе Украины в качестве государственного инспектора Департамента правового обеспечения.

В 2020–2021 годах Анаит Хоперия отвечала за международное сотрудничество в Департаменте информационной политики и связей с общественностью АО "Укрзализныця".

К Центру противодействия дезинформации СНБО Украины она присоединилась в июне 2021 года.

За время работы в Центре прошла путь от менеджера по международному сотрудничеству до руководящих должностей, в частности работала заместителем руководителя и возглавляла Департамент противодействия информационным угрозам национальной безопасности.

Анаит Хоперия также проходила обучение по программам Aspen Institute Kyiv и Total Defence, а также стала участницей Международной программы лидерских обменов (IVLP) Государственного департамента США.

На должности исполняющей обязанности руководителя Центра противодействия дезинформации Анаит Хоперия продолжит работу в сфере противодействия информационным угрозам и укрепления информационной устойчивости Украины.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский освободил Андрея Коваленко от должности руководителя Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.