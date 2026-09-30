В Европе оценили рейтинг самых сильных паспортов - какое место заняла Украина

Украина заняла 52-е место в рейтинге самых сильных паспортов в мире и 37-е в Европе по версии Passport Reports, пишет УНН.

Детали

В последнем рейтинге две европейские страны входят в пятерку лидеров после ОАЭ и Сингапура, которые занимают первое и второе места соответственно, тогда как Малайзия занимает четвертое место.

Первая пятерка стран в рейтинге паспортов в мире выглядит так:

ОАЭ. Сингапур. Малайзия. Испания. Люксембург.

Среди стран Европы топ-5 самых сильных паспортов выглядит так:

Испания. Люксембург. Бельгия. Франция. Дания.

В рейтинге паспортов стран Европы Украина — 37-я.

Этот новый рейтинг, отмечает Euronews, сравнивает силу паспортов на основе того, сколько направлений путешественники могут посетить без визы, с электронным разрешением на поездку (ETA) или получив визу по прибытии. В рейтинге также измерялось количество направлений, для посещения которых владелец паспорта должен получить визу до въезда.

Испания, признанная самым сильным европейским паспортом для безвизовых путешествий и занимающая третье место в общем рейтинге, получила 174 балла за мобильность. Испанские путешественники имеют безвизовый доступ в 121 страну, а еще 42 страны можно посетить по визе по прибытии. Однако в 11 странах требуется ETA, а владельцам также нужна виза для въезда в 24 страны.

Тем временем Люксембург получил 173 балла за мобильность. Занимая пятое место в мире, владельцы таких паспортов могут путешествовать в 122 страны без визы, а еще в 41 страну можно попасть по визе по прибытии. ETA требуется для посещения 10 стран, а виза — для 25.

Бельгия и Франция занимают шестое место, каждая из них набрала по 173 балла за мобильность. Владельцы их паспортов могут без визы посещать 121 страну, а 41 страну — по визе по прибытии. При этом ETA требуется для 11 стран, а визы — для 25.

Также набрав по 173 балла за мобильность, шесть европейских стран делят седьмое место: Дания, Финляндия, Германия, Италия, Нидерланды и Швеция. Владельцы паспортов этих шести стран могут путешествовать в 120 направлений без визы, в 42 — по визе по прибытии; ETA требуется для 11 стран, а визы — для 25 стран.

Путешественники из Украины, мобильность которой оценивается в 142 балла, могут посетить без визы 87 стран, с электронным разрешением на поездку (ETA) — 8 стран, а получив визу по прибытии — 47 стран.

Всего в рейтинге оцениваются 186 стран. На последнем месте — Афганистан.

Стало известно, какое место занял паспорт Украины в мировом рейтинге документов