Стало известно, какое место занял паспорт Украины в мировом рейтинге документов

Украинский паспорт занимает 65-е место в глобальном рейтинге VisaGuide Passport Index. Об этом сообщает УНН со ссылкой на перечень, опубликованный в среду, 1 июля.

В рейтинге VisaGuide учитывают не только количество безвизовых направлений, но и другие параметры мобильности, в частности возможность получения электронных виз, виз по прибытии и общий уровень доступа к другим государствам.

Отметим, что позиция украинского паспорта отличается в зависимости от методологии конкретного рейтинга.

Так, в Henley Passport Index 2026 украинский паспорт занял 33-е место и дает доступ к 142 направлениям без предварительного оформления визы.

В Passport Index от Arton Capital Украина заняла 24-е место, разделив его с Коста-Рикой и Макао — особым административным районом Китайской Народной Республики.

Согласно этому рейтингу, украинцы могут посетить 143 страны: 95 — по безвизовому режиму, 48 — с визой по прибытии. А чтобы получить право въезда в 55 стран мира, владельцам украинского паспорта следует позаботиться об оформлении визы заранее.

Кроме того, в рейтинге паспортов от Nomad Capitalist наша страна получила 73 место.

Этот показатель содержит данные по 199 странам. Согласно этому рейтингу, владельцы украинских паспортов могут посетить 146 стран либо без визы, либо по визе по прибытии, либо по электронной визе.

Почему Европа доминирует в новом Global Passport Index

В пятом ежегодном рейтинге Global Passport Index компании Global Citizen Solutions Европа снова заняла ведущие позиции.

Девять из десяти сильнейших паспортов мира принадлежат европейским странам, а единственным государством за пределами Европы в первой десятке стал Сингапур, который расположился на 10-м месте.

В отличие от Henley Passport Index, который оценивает паспорта преимущественно по количеству направлений для безвизовых поездок, Global Passport Index учитывает более широкий набор критериев.

В частности, речь идет об инвестиционной привлекательности страны, качестве жизни, налоговой среде, уровне инноваций, конкурентоспособности экономики, состоянии здравоохранения, безопасности, климате и социальной инфраструктуре.

По данным Global Citizen Solutions, лидерство Европы объясняется не отдельным преимуществом, а сбалансированностью показателей.

Доминирование Европы на вершине Global Passport Index является абсолютным и основывается на балансе, а не на каком-то одном преимуществе - заявила генеральный директор Global Citizen Solutions Патрисия Казабури.

Она уточнила, что девять сильнейших паспортов мира в 2026 году принадлежат европейским странам, а возглавляют рейтинг Швеция, Швейцария и Финляндия.

Особенно показательно то, благодаря чему они побеждают. По свободе путешествий в чистом виде Сингапур опережает каждую из этих стран, а по прямой инвестиционной привлекательности с ними конкурируют несколько государств Персидского залива и Азии - отметила Казабури.

В то же время, по ее словам, главное преимущество Европы заключается в сочетании почти максимального доступа к миру с высоким качеством жизни.

Европа — это единственный регион, который сочетает почти максимальный доступ к миру с наивысшим качеством жизни. Именно эту составляющую ни одно правительство не может создать только с помощью международных договоров или налоговых стимулов - добавила глава Global Citizen Solutions.

В рейтинге также обратили внимание на позиции британского паспорта.

Несмотря на высокий общий уровень, его место по показателю мобильности является более скромным — около 30-го.

В Global Citizen Solutions связывают это с последствиями Brexit.

Как пояснили в компании, индекс фиксирует возможности безвизовых поездок, по которым паспорт Великобритании остается сильным.

В то же время он не отражает потерю автоматического права британцев жить, работать и селиться в 27 странах Европейского Союза.

Отдельно Global Citizen Solutions отметила динамику США. По данным компании, американский паспорт продемонстрировал самое резкое падение за пять лет среди стран G7. В 2021 году США занимали первое место с наивысшим совокупным баллом в истории GPI — 96,45. В 2025 году страна опустилась на 14-ю позицию, а в 2026 году частично восстановила позиции, поднявшись на 12-е место.

Контекст

Украинцы с биометрическими паспортами могут путешествовать в страны Шенгенской зоны без визы на короткий срок — до 90 дней в течение любого 180-дневного периода. Такой режим касается туристических, частных и деловых поездок, но не дает права на трудоустройство.

В то же время Европейский Союз готовится к запуску системы ETIAS — электронного разрешения на поездки для граждан стран, имеющих безвизовый режим с ЕС. По данным Евросоюза, система должна заработать в последнем квартале 2026 года.

ETIAS - это не виза, однако после запуска станет дополнительным условием для краткосрочных поездок в страны Шенгенской зоны.

Напомним

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