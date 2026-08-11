Генштаб подтвердил поражение НПЗ в орске
Киев • УНН
В ночь на 11 августа Силы обороны Украины поразили нефтеперерабатывающий завод "Орскнефтеоргсинтез" в оренбургской области. Зафиксирован пожар, масштабы ущерба уточняются.
Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение Силами обороны НПЗ в российском Орске, пишет УНН.
В ночь на 11 августа 2026 года подразделения Сил обороны Украины поразили нефтеперерабатывающий завод "Орскнефтеоргсинтез" в Оренбургской области рф. Зафиксирован пожар
"Орскнефтеоргсинтез" — один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Оренбургской области и важное предприятие топливно-энергетического сектора россии.
Мощность завода составляет около 6 млн тонн нефти в год. Предприятие производит автомобильные бензины, дизельное и авиационное топливо, мазут, битум и другие нефтепродукты.
Масштабы нанесённого ущерба уточняются.
В рф зафиксирована атака на НПЗ в орске в более чем 1500 км11.08.26, 08:36 • 3356 просмотров