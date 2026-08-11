Генштаб подтвердил поражение НПЗ в орске

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение Силами обороны НПЗ в российском Орске, пишет УНН.

В ночь на 11 августа 2026 года подразделения Сил обороны Украины поразили нефтеперерабатывающий завод "Орскнефтеоргсинтез" в Оренбургской области рф. Зафиксирован пожар - сообщили в Генштабе

"Орскнефтеоргсинтез" — один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Оренбургской области и важное предприятие топливно-энергетического сектора россии.

Мощность завода составляет около 6 млн тонн нефти в год. Предприятие производит автомобильные бензины, дизельное и авиационное топливо, мазут, битум и другие нефтепродукты.

Масштабы нанесённого ущерба уточняются.

В рф зафиксирована атака на НПЗ в орске в более чем 1500 км