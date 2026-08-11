Трамп вновь оказывает давление на ФРС, пытаясь влиять на политику в отношении ставок
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп возобновил давление на ФРС, требуя снижения процентных ставок и пытаясь отстранить члена Совета управляющих Лизу Кук. Он также звонит новому председателю ФРС Кевину Уоршу, что вызывает дискуссию о независимости центрального банка.
Президент США Дональд Трамп возобновил давление на Федеральную резервную систему, требуя снижения процентных ставок и пытаясь отстранить члена Совета управляющих ФРС Лизу Кук. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
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Трамп также периодически звонит новому председателю ФРС Кевину Воршу и продолжает публично настаивать на снижении ставок. В то же время попытки президента влиять на центральный банк вновь вызвали дискуссию о пределах президентских полномочий и независимости ФРС.
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В начале августа Трамп заявил о возможности увольнения Кук из-за обвинений в ипотечном мошенничестве. Речь идет о якобы неправдивом указании второстепенного дома в качестве основного места жительства для получения более выгодных условий кредита. Кук отрицает обвинения, а уголовных обвинений ей не предъявляли.
Как президент может влиять на ФРС
Закон о Федеральной резервной системе предусматривает, что членов Совета управляющих можно уволить с должности президентом по определенным основаниям. Суды традиционно трактовали такие основания как неэффективность, небрежность или должностные злоупотребления.
В случае Кук вопрос остается спорным, поскольку вероятные нарушения, о которых говорит администрация Трампа, относятся к периоду до ее назначения в ФРС и непосредственно не связаны с ее работой. Верховный суд США ранее разрешил Кук оставаться в должности во время судебной борьбы против попытки ее увольнения.
Наиболее четким рычагом президента в отношении ФРС остается возможность назначать членов Совета управляющих на вакантные должности, а также выбирать среди них кандидатов на руководящие должности, в частности председателя центрального банка.
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Давление президентов на ФРС не является новым. Президенты США обеих партий в разные периоды пытались влиять на решения центрального банка. Линдон Джонсон лично критиковал председателя ФРС Уильяма Макчесни Мартина из-за повышения стоимости заимствований, а Ричард Никсон оказывал давление на председателя ФРС Артура Бернса в 1970-х годах.
В то же время независимость центрального банка считается важной для экономики, поскольку позволяет ФРС принимать решения без оглядки на политические последствия. Исследования показывают, что автономные центральные банки добиваются лучших результатов в сдерживании инфляции. Более низкие процентные ставки при этом политически привлекательны, поскольку удешевляют кредиты и могут стимулировать экономический рост.
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