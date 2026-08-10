Зеленский отреагировал на землетрясение в Колумбии и призвал мир помочь

Украина превратилась в бесценный источник военных технологий и стала конкурентом на мировом рынке вооружений

Украина превратилась в бесценный источник военных технологий и стала конкурентом на мировом рынке вооружений

Украина превратилась в бесценный источник военных технологий и стала конкурентом на мировом рынке вооружений

Украина превратилась в бесценный источник военных технологий и стала конкурентом на мировом рынке вооружений