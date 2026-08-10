Зеленский отреагировал на землетрясение в Колумбии и призвал мир помочь
Киев • УНН
Президент Украины выразил полную поддержку и солидарность народу Колумбии и всем, кто пострадал от этого удара.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил полную поддержку и солидарность народу Колумбии, пережившему землетрясение, а также выразил соболезнования родным погибших и всем пострадавшим, передает УНН.
Плохие новости о землетрясении на западе Колумбии, которое также затронуло соседний Эквадор. Наши соболезнования родным погибших и всем пострадавшим. Любая потеря человеческих жизней — это ужасно
Президент Украины выразил полную поддержку и солидарность народу Колумбии и всем, кто пострадал от этого удара.
Зеленский также призвал всех в мире, кто может сейчас поддержать людей и страны, обязательно помочь.
Контекст
По данным CNN, по меньшей мере 74 человека погибли в результате мощного землетрясения магнитудой 7,4, произошедшего сегодня в Колумбии.
Добавим
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло на глубине 103 км в провинции Чоко, сообщила геологическая служба страны.
Мэр города Перейра, расположенного в кофейном регионе Колумбии, заявил, что в результате землетрясения погибли по меньшей мере 18 человек.
Это землетрясение произошло менее чем через два месяца после двух землетрясений, опустошивших север соседней Венесуэлы, в результате которых погибли более 6100 человек.
Эпицентр землетрясения в понедельник находился неподалеку от села Сан-Хосе-дель-Пальмар в провинции Чоко на тихоокеанском побережье страны.