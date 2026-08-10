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Общественный совет при Минфине инициирует налоговое разъяснение по лизингу воздушных судов

Киев • УНН

 • 20284 просмотра

Общественный совет при Министерстве финансов планирует рассмотреть вопрос налогообложения лизинговых платежей за воздушные суда и инициировать обобщающее налоговое разъяснение. Поводом стали различные подходы к квалификации таких операций как роялти, что повлекло за собой уголовные дела против авиакомпаний.

Общественный совет при Минфине инициирует налоговое разъяснение по лизингу воздушных судов

Вопрос налогообложения лизинговых платежей за воздушные суда в ближайшее время рассмотрит налоговый комитет Общественного совета при Министерстве финансов Украины. По результатам рассмотрения Общественный совет инициирует обобщающее налоговое разъяснение Минфина. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщила член Общественного совета при Министерстве финансов, сертифицированный аудитор и налоговый консультант Татьяна Шевцова.

Налоговое разъяснение относительно лизинга

На этой неделе я буду направлять в Министерство финансов все материалы по этому вопросу (налогообложение операций по лизингу транспорта у нерезидентов Украины — ред.). Также я должна провести заседание налогового комитета Общественного совета при Министерстве финансов Украины. Ориентировочно это произойдет на этой или следующей неделе

- рассказала Татьяна Шевцова.

Прежде всего члены налогового комитета хотят получить официальную позицию Министерства финансов относительно того, как должны облагаться соответствующие платежи.

В первую очередь мы обсудим на заседании налогового комитета этот вопрос с Министерством финансов и попросим их предоставить нам, как Общественному совету, письменный ответ относительно их видения налогообложения таких платежей (…) Нам необходимо качественно и подробно обсудить этот вопрос с Минфином и услышать их позицию

- подчеркнула Шевцова.

По ее словам, впоследствии решение налогового комитета будет вынесено на рассмотрение Общественного совета.

Шевцова добавила, что на заседание комитета планируют пригласить представителей Украинской авиатранспортной ассоциации, которая ранее обратилась к профильным государственным органам с призывом выработать единый подход к применению налогового законодательства в сфере международного лизинга воздушных судов. Кроме того, к дискуссии на заседании Общественного совета могут привлечь представителей Государственной налоговой службы и Бюро экономической безопасности.

Если по результатам обсуждения удастся сформировать согласованную позицию, Общественный совет инициирует подготовку соответствующего налогового разъяснения Министерства финансов.

Если мы достигнем нормальной согласованной позиции, то будем инициировать также налоговое разъяснение Министерства финансов. Оно подписывается Министерством финансов и в дальнейшем должно учитываться другими государственными органами

- отметила Шевцова.

Лизинг и роялти в Налоговом кодексе разграничены

Одним из ключевых вопросов дискуссии является то, могут ли платежи за аренду воздушных судов рассматриваться как роялти. Именно разные подходы к квалификации таких операций стали причиной уголовного давления на украинских авиаперевозчиков.

Шевцова обратила внимание, что украинское налоговое законодательство отдельно регулирует лизинговые платежи и роялти.

Это вопрос украинского налогового законодательства, поскольку оно отдельно определяет объект лизинга, а в определении роялти Налоговый кодекс не предусматривает арендных платежей. Есть отдельная статья относительно арендных платежей и отдельная — относительно роялти

- объяснила налоговый консультант.

По ее словам, с точки зрения украинского законодательства эти нормы имеют значение и для дальнейшего применения правил международного налогообложения и налога на доходы нерезидентов.

В то же время окончательный вывод требует анализа международных конвенций об избежании двойного налогообложения, поскольку их положения могут отличаться в зависимости от конкретной страны.

Отдельно будут анализироваться подходы международных организаций, в частности ОЭСР и ООН, к трактовке соответствующих норм.

Проблема касается не только авиации

Шевцова подчеркнула, что вопрос налогообложения операций по лизингу транспорта имеет гораздо более широкое значение и не ограничивается авиационной отраслью. Аналогичная проблема может возникать, в частности, при аренде железнодорожных вагонов.

Мое видение заключается в том, что это касается не исключительно авиационной отрасли. Это также аренда вагонов, которая сейчас очень распространена

- отметила она.

По словам экспертки, в отношении подобных правоотношений уже формируется судебная практика. Поэтому урегулирование вопроса может иметь значение не только для авиаперевозчиков, но и для других украинских компаний, которые арендуют транспортные средства у нерезидентов.

Приравнивание лизинга к роялти может ударить по всей авиаотрасли: 86% флота перевозчиков арендованы03.08.26, 12:14 • 23000 просмотров

Добавим

Как сообщал УНН, представители авиационной отрасли публично заявили о давлении со стороны Бюро экономической безопасности из-за трактовки следователями операций с лизингом воздушного транспорта как роялти, уголовных производств и попыток доначисления налогов за семь лет. По их словам, гражданская авиация оказалась под угрозой уничтожения из-за действий государственных контролирующих органов, которые могут окончательно добить компании, пережившие закрытие неба и релокацию за границу из-за полномасштабной войны.

БЭБ расследует дела в отношении как минимум 5 авиакомпаний, в частности МАУ, "Авиакомпания Константа", "Урга", Н3Operations и "Скайлайн", из-за якобы неуплаты в украинский бюджет дополнительных 15% налога с доходов нерезидентов по договорам лизинга самолетов и вертолетов. Следователи приравнивают лизинговые платежи к роялти, а воздушные суда трактуют не как транспортные средства, а как "оборудование".

БЭБ получило аналитические выводы после того, как в 2024 году предыдущая команда ГНС опубликовала статью, в которой предложила облагать лизинговые операции с транспортом у нерезидентов Украины как роялти. Документы легли в основу уголовных дел против авиаперевозчиков.

Однако, по мнению опрошенных УНН юристов, в ходе расследования следователи игнорируют действующие международные конвенции об избежании двойного налогообложения. Ратифицированные Верховной Радой договоры с иностранными государствами имеют приоритет над национальным законодательством и определяют, в каком государстве и по какой ставке может облагаться соответствующий доход нерезидента. Поэтому автоматическое доначисление 15% в Украине без учета положений конкретной конвенции является как минимум спорным, подчеркивают эксперты.

Стоит отметить, что украинское налоговое законодательство в части налогообложения лизинга не менялось десятилетиями. Кроме того, по данным ГНС, авиакомпании прошли налоговые проверки, и только по результатам одной из них было установлено нарушение при налогообложении лизинга. Остальные налоговые проверки таких нарушений не выявили.

По результатам одной проверки компаний авиационной отрасли было переквалифицировано лизинговые платежи в роялти. Только одной проверки

- отметила заместительница директора департамента трансфертного ценообразования Государственной налоговой службы Украины Виктория Касьян.

Однако отсутствие нарушений не помешало БЭБ открыть уголовные дела против авиакомпаний, считая, что они не уплатили 15% роялти за последние 7 лет. В то же время список авиакомпаний, к которым у правоохранителей есть претензии из-за лизинга,  может расшириться в любой момент, поскольку арендой пользуются около 40 авиаперевозчиков. Поэтому под ударом может оказаться вся отрасль гражданской авиации.

Евгений Царенко

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