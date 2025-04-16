Донецкая область

Клирик УПЦ МП корректировал удары рф по ВСУ в обмен на "эвакуацию" семьи

В Донецкой области СБУ задержала агента фсб, протоиерея УПЦ (МП), который корректировал российские удары. Он собирал данные о ВСУ в обмен на обещание "эвакуировать" семью в рф.