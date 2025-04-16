Донецкая область

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По соглашению с США достигнут "существенный прогресс", ожидается меморандум и ратификация в Раде - Свириденко
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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рф атаковала Украину баллистической ракетой и 52 беспилотника: сбито 26 дронов, 19 - не достигли целей

Ночью 15 апреля россия атаковала Украину баллистической ракетой и 52 дронами. Сбито 26 «Shahed», 19 имитаторов потеряно, пострадали Сумщина и Донетчина.

Война • 15 апреля, 10:09 • 2830 просмотра

Более 44 тыс. безработных получили направление на работу по программе "Армия восстановления": названы регионы-лидеры

С начала 2025 года более 44 тысяч украинцев получили направление на работы по восстановлению от Госслужбы занятости. На оплату труда было выделено 342 миллиона гривен.

Общество • 14 апреля, 21:04 • 5180 просмотра

Оккупанты продвинулись возле нескольких населенных пунктов - DeepState

По DeepState, вражеские войска достигли продвижения возле нескольких населенных пунктов на востоке Украины, в частности возле Ямполовки, Валентиновки, Преображенки и Удачного.

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В Донецкой области погибли 3 мирных жителя и 5 получили ранения из-за вражеских обстрелов

В результате атак оккупантов в Донецкой области 12 апреля погибли трое гражданских в Покровске, Лимане и Мирном. Еще пять человек получили ранения различной степени тяжести.

Война • 13 апреля, 05:44 • 4306 просмотра

120 столкновений, 135 авиаударов, более 6600 обстрелов за сутки: карты Генштаба ВСУ

12 апреля на фронте произошло 120 боевых столкновений. Враг нанес 135 авиационных ударов и произвел более 6600 обстрелов, задействовав 2709 дронов-камикадзе.

Война • 13 апреля, 05:38 • 4680 просмотра

На фронте 149 боестолкновений: Покровское направление остается эпицентром противостояния

В течение суток на фронте произошло 149 боестолкновений, больше всего - на Покровском направлении, где ВСУ отбили 40 штурмов. россияне нанесли 101 авиаудар и более 6400 обстрелов.

Война • 12 апреля, 06:01 • 11218 просмотра

армия рф вплотную подошла к админгранице Днепропетровской области: карты DeepState

По данным DeepState, враг имеет успехи возле Калинового, Новоалександровки и Котляровки, где до Днепропетровской области осталось 5 км. Оккупанты продолжают наступление.

Война • 11 апреля, 23:07 • 29003 просмотра

россияне нашли слабые места в обороне: в DeepState сообщили об активных продвижениях врага

Враг захватил Пантелеймоновку, Александрополь Донецкой области и продвинулся в районе Архангельского. По предварительным данным, оккупанты также захватили Калиново.

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Виткофф предложил Трампу “разрешить” россии забрать у Украины четыре области - СМИ

Спецпосланник США Стив Виткофф предложил Трампу поддержать "передачу" россии Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Война • 11 апреля, 18:41 • 54343 просмотра

россия атаковала Украину баллистической ракетой и 39 беспилотниками: силы ПВО сбили 24 дрона

В течение 10-11 апреля россияне атаковали Украину ракетой и 39 ударными дронами. ПВО сбила 24 дрона.

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ВСУ продвинулись возле Часового Яра, враг возле Торецка и Покровска: карты ISW

Силы обороны Украины продвинулись в районе Часового Яра. российские оккупанты также имеют продвижение возле Торецка и Покровска, говорится в отчете ISW.

Война • 11 апреля, 04:20 • 5180 просмотра

Зеленский об ударе по Днепру: россия игнорирует дипломатию, продолжая атаки на мирные города

Президент Зеленский заявил, что россия пренебрегает дипломатией, атакуя Днепр, Никополь и другие области, где есть погибшие и раненые, среди которых и дети. Он призвал к усилению давления на рф.

Война • 10 апреля, 18:55 • 10009 просмотра

Очевидно, что это не единичные случаи: Зеленский о вербовке россией граждан Китая на войну в Украине

Зеленский отметил системную работу россии по вербовке китайцев на войну в Украине. СБУ проводит процессуальные действия с пленными в Донецкой области.

Война • 10 апреля, 14:23 • 10629 просмотра

Донецкая область подверглась массированной атаке рф дронами, за сутки 4 погибших

Массированная атака дронами повредила Краматорск, Дружковку, Славянск и Сергеевку. За сутки погибли четыре человека, двое ранены, разрушениям подверглись 43 гражданских объекта.

Война • 10 апреля, 07:42 • 10628 просмотра

Клирик УПЦ МП корректировал удары рф по ВСУ в обмен на "эвакуацию" семьи

В Донецкой области СБУ задержала агента фсб, протоиерея УПЦ (МП), который корректировал российские удары. Он собирал данные о ВСУ в обмен на обещание "эвакуировать" семью в рф.

Война • 10 апреля, 07:26 • 10709 просмотра

рф за ночь атаковала Украину 145 дронами: сбито 85

В ночь на 10 апреля 2025 года россия атаковала Украину 145 дронами, включая Shahed. Силы обороны сбили 85 ударных БпЛА, но пострадали шесть областей.

Война • 10 апреля, 06:09 • 11321 просмотра

армия рф имеет успехи на Донбассе: что известно

По данным DeepState, российские войска добились успехов в четырех населенных пунктах Донецкой области. В частности, враг продвинулся возле Дружбы, Разлива, Раздольного и Надиевки.

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оккупанты возрождают на ВОТ "казачьи" формирования для контроля и репрессий

На временно оккупированных территориях Украины россия создает "казачьи общества" для контроля, репрессий и давления. В Луганской области уже зарегистрировано 10 таких формирований.

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Один - "турист", другой - завербованный: новые подробности допроса китайских пленных

СБУ допросила двух граждан Китая, захваченных в плен в Донецкой области. Они рассказали, как их завербовали в армию рф и о первом боевом задании.

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