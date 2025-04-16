Донецкая область

СБУ совместно с Нацполицией проводят обыски в канцелярии Киевской митрополии УПЦ МП. Обыски проходят у митрополита Антония Паканича, возможны новые подозрения.
Ночью 15 апреля россия атаковала Украину баллистической ракетой и 52 дронами. Сбито 26 «Shahed», 19 имитаторов потеряно, пострадали Сумщина и Донетчина.
С начала 2025 года более 44 тысяч украинцев получили направление на работы по восстановлению от Госслужбы занятости. На оплату труда было выделено 342 миллиона гривен.
По DeepState, вражеские войска достигли продвижения возле нескольких населенных пунктов на востоке Украины, в частности возле Ямполовки, Валентиновки, Преображенки и Удачного.
В результате атак оккупантов в Донецкой области 12 апреля погибли трое гражданских в Покровске, Лимане и Мирном. Еще пять человек получили ранения различной степени тяжести.
12 апреля на фронте произошло 120 боевых столкновений. Враг нанес 135 авиационных ударов и произвел более 6600 обстрелов, задействовав 2709 дронов-камикадзе.
В течение суток на фронте произошло 149 боестолкновений, больше всего - на Покровском направлении, где ВСУ отбили 40 штурмов. россияне нанесли 101 авиаудар и более 6400 обстрелов.
По данным DeepState, враг имеет успехи возле Калинового, Новоалександровки и Котляровки, где до Днепропетровской области осталось 5 км. Оккупанты продолжают наступление.
Враг захватил Пантелеймоновку, Александрополь Донецкой области и продвинулся в районе Архангельского. По предварительным данным, оккупанты также захватили Калиново.
Спецпосланник США Стив Виткофф предложил Трампу поддержать "передачу" россии Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.
В течение 10-11 апреля россияне атаковали Украину ракетой и 39 ударными дронами. ПВО сбила 24 дрона.
Силы обороны Украины продвинулись в районе Часового Яра. российские оккупанты также имеют продвижение возле Торецка и Покровска, говорится в отчете ISW.
Президент Зеленский заявил, что россия пренебрегает дипломатией, атакуя Днепр, Никополь и другие области, где есть погибшие и раненые, среди которых и дети. Он призвал к усилению давления на рф.
Зеленский отметил системную работу россии по вербовке китайцев на войну в Украине. СБУ проводит процессуальные действия с пленными в Донецкой области.
Массированная атака дронами повредила Краматорск, Дружковку, Славянск и Сергеевку. За сутки погибли четыре человека, двое ранены, разрушениям подверглись 43 гражданских объекта.
В Донецкой области СБУ задержала агента фсб, протоиерея УПЦ (МП), который корректировал российские удары. Он собирал данные о ВСУ в обмен на обещание "эвакуировать" семью в рф.
В ночь на 10 апреля 2025 года россия атаковала Украину 145 дронами, включая Shahed. Силы обороны сбили 85 ударных БпЛА, но пострадали шесть областей.
По данным DeepState, российские войска добились успехов в четырех населенных пунктах Донецкой области. В частности, враг продвинулся возле Дружбы, Разлива, Раздольного и Надиевки.
На временно оккупированных территориях Украины россия создает "казачьи общества" для контроля, репрессий и давления. В Луганской области уже зарегистрировано 10 таких формирований.
СБУ допросила двух граждан Китая, захваченных в плен в Донецкой области. Они рассказали, как их завербовали в армию рф и о первом боевом задании.