Россия ударила полутонной авиабомбой по Славянску, погибли два человека, еще трое ранены
Киев • УНН
Российские войска атаковали Славянск авиабомбой ФАБ-500. Погибли два человека, трое ранены, повреждены девять домов.
Российские войска 22 ноября атаковали Славянск в Донецкой области авиабомбой ФАБ-500, в результате чего погибли двое мирных жителей, еще трое получили ранения. Об этом сообщает полиция Донецкой области, пишет УНН.
Подробности
Атака произошла в 14:57. Оккупанты применили 500-килограммовую авиабомбу с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), которая попала в несколько районов города.
В результате обстрела погибли 56-летний мужчина и женщина, личность которой в настоящее время устанавливают правоохранители. Ранения получили двое мужчин в возрасте 42 и 78 лет, а также 62-летняя женщина.
В городе повреждены девять многоэтажек
По данным полиции, российская атака привела к разрушению девяти многоквартирных жилых домов. Попадания зафиксировали на нескольких улицах Славянска.
На местах ударов работали все профильные службы, которые ликвидировали последствия обстрела и документировали повреждения.
Правоохранители зафиксировали последствия российской атаки, а также обстоятельства гибели и ранения мирных жителей.
Чудо среди руин в Дымере: спасатели извлекли живого ребёнка из-под завалов разрушенного дома22.11.26, 19:05 • 22056 просмотров