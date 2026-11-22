Российские войска 22 ноября атаковали Славянск в Донецкой области авиабомбой ФАБ-500, в результате чего погибли двое мирных жителей, еще трое получили ранения. Об этом сообщает полиция Донецкой области, пишет УНН.

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Атака произошла в 14:57. Оккупанты применили 500-килограммовую авиабомбу с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), которая попала в несколько районов города.

В результате обстрела погибли 56-летний мужчина и женщина, личность которой в настоящее время устанавливают правоохранители. Ранения получили двое мужчин в возрасте 42 и 78 лет, а также 62-летняя женщина.

В городе повреждены девять многоэтажек

По данным полиции, российская атака привела к разрушению девяти многоквартирных жилых домов. Попадания зафиксировали на нескольких улицах Славянска.

На местах ударов работали все профильные службы, которые ликвидировали последствия обстрела и документировали повреждения.

Правоохранители зафиксировали последствия российской атаки, а также обстоятельства гибели и ранения мирных жителей.

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