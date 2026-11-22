В Германии призвали депортировать 2,6 млн иностранцев, в том числе украинцев
Киев • УНН
Тино Хрупалла предложил вернуть домой до 2,6 млн иностранцев, в том числе украинцев. Эксперт заявил, что массовая депортация законом не предусмотрена.
Сопредседатель немецкой партии "Альтернатива для Германии" (AfD) Тино Хрупалла выступил за возвращение на родину до 2,6 млн иностранцев, среди которых украинцы, сирийцы и афганцы. По его словам, беженцы должны покидать Германию после исчезновения обстоятельств, из-за которых им предоставили защиту. Об этом сообщает Welt со ссылкой на интервью политика для подкаста Bild, пишет УНН.
Детали
Хрупалла заявил, что окончание войны в Украине или улучшение ситуации с безопасностью в Сирии и Афганистане должно стать основанием для возвращения граждан этих стран домой.
Кроме того, политик предлагает депортировать иностранцев, которые по закону обязаны покинуть Германию, а также лиц, осужденных за преступления.
В целом сопредседатель AfD оценил потенциальное количество людей, которых он хочет вернуть в страны происхождения, в 2,6 млн.
Эксперты объяснили, возможна ли массовая депортация украинцев
Эксперт по миграции Констанцского университета Даниэль Тим назвал заявления Хрупаллы вводящими в заблуждение.
По его словам, немецкое законодательство не позволяет автоматически и массово депортировать украинцев, сирийцев или афганцев даже после изменения ситуации в их странах.
Каждый случай прекращения защиты необходимо рассматривать индивидуально.
Согласно последним доступным данным, по состоянию на середину 2026 года в Германии около 259 тысяч иностранцев имели юридическую обязанность покинуть страну. При этом 77% из них получили отсрочку депортации.
Инициатива Хрупаллы вызвала споры даже внутри AfD. В частности, его однопартиец Максимилиан Кра ранее предостерегал от нереалистичных ожиданий относительно массового выдворения иностранцев.
В настоящее время речь идет о политическом предложении сопредседателя AfD, а не о решении немецкого правительства.
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