Сопредседатель немецкой партии "Альтернатива для Германии" (AfD) Тино Хрупалла выступил за возвращение на родину до 2,6 млн иностранцев, среди которых украинцы, сирийцы и афганцы. По его словам, беженцы должны покидать Германию после исчезновения обстоятельств, из-за которых им предоставили защиту. Об этом сообщает Welt со ссылкой на интервью политика для подкаста Bild, пишет УНН.

Детали

Хрупалла заявил, что окончание войны в Украине или улучшение ситуации с безопасностью в Сирии и Афганистане должно стать основанием для возвращения граждан этих стран домой.

Кроме того, политик предлагает депортировать иностранцев, которые по закону обязаны покинуть Германию, а также лиц, осужденных за преступления.

В целом сопредседатель AfD оценил потенциальное количество людей, которых он хочет вернуть в страны происхождения, в 2,6 млн.

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Эксперт по миграции Констанцского университета Даниэль Тим назвал заявления Хрупаллы вводящими в заблуждение.

По его словам, немецкое законодательство не позволяет автоматически и массово депортировать украинцев, сирийцев или афганцев даже после изменения ситуации в их странах.

Каждый случай прекращения защиты необходимо рассматривать индивидуально.

Согласно последним доступным данным, по состоянию на середину 2026 года в Германии около 259 тысяч иностранцев имели юридическую обязанность покинуть страну. При этом 77% из них получили отсрочку депортации.

Инициатива Хрупаллы вызвала споры даже внутри AfD. В частности, его однопартиец Максимилиан Кра ранее предостерегал от нереалистичных ожиданий относительно массового выдворения иностранцев.

В настоящее время речь идет о политическом предложении сопредседателя AfD, а не о решении немецкого правительства.

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