В Индонезии в результате масштабного пожара на кондитерской фабрике погибли по меньшей мере 3 человека, еще 36 работников считаются пропавшими без вести. Спасатели продолжают обследовать разрушенное огнем здание, где могут находиться люди. По меньшей мере 4 человека получили травмы. Об этом сообщают Reuters и индонезийское издание Detik, пишет УНН.

Детали

Пожар вспыхнул 21 ноября примерно в 17:00 по местному времени на предприятии PT Fonusa Agung Mulia в промышленной зоне Чиканде провинции Бантен.

По предварительным данным местных служб, в здании находились 59 работников. Сначала власти сообщали о 16 спасенных и 43 людях, местонахождение которых оставалось неизвестным.

Позже спасатели обнаружили тела 3 погибших. По обновленным данным Reuters, 15 человек выжили, в частности 4 пострадавших доставили в медицинские учреждения.

Спасатели продолжают поиски пропавших работников

В результате пожара одно из зданий фабрики практически полностью выгорело. Даже после локализации огня на территории предприятия оставались очаги тления и сильное задымление.

Поисковые группы обследуют поврежденные помещения, где, по их предположениям, могут находиться пропавшие работники.

Возле предприятия собрались родственники сотрудников, которые ожидают информации о судьбе своих близких.

На месте работают спасатели, пожарные и правоохранители.

Причину возгорания пока не установили. Власти продолжают уточнять количество пострадавших и пропавших без вести.

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