Демократы в Конгрессе США пригрозили ограничить государственное финансирование компании SpaceX Илона Маска из-за перебоев в работе спутниковой системы Starshield, которую используют украинские военнослужащие. Законодатели требуют выяснить, кто принял решение об ограничении связи и причастен ли к этому Белый дом. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

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Конгрессмен Джим Хаймс направил запросы директору Национальной разведки США Джею Клейтону и Илону Маску. Он требует объяснить, ограничила ли компания SpaceX работу системы самостоятельно или выполняла распоряжения администрации Дональда Трампа.

По данным CNN, проблемы со связью возникли в октябре, а в ноябре президент Украины Владимир Зеленский сообщил о новых перебоях на оккупированных территориях.

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Источники CNN утверждают, что представители SpaceX и оборонного ведомства США в частных разговорах связывали первоначальное решение с Белым домом.

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В то же время Трамп отрицал свою причастность, а в Пентагоне заявили, что министр обороны Пит Хегсет не знал об ограничениях.

Хаймс планирует начать расследование после перехода контроля над Конгрессом к демократам в январе. Среди возможных мер называют замораживание финансирования отдельных проектов SpaceX.

Зеленский также опроверг утверждения Маска о якобы выдуманных проблемах со Starshield. По словам президента, украинские военнослужащие имеют подтверждения перебоев, а связь восстановили после его разговора с госсекретарём США Марко Рубио.

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