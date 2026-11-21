В воскресенье, 22 ноября, в некоторых областях Украины в течение всех суток будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Для промышленных потребителей введут графики ограничения мощности. Об этом сообщает Укрэнерго, пишет УНН.

Детали

Для всех категорий потребителей предусмотрены почасовые отключения объёмом от одной до 2,5 очереди.

Причиной ограничений являются последствия российских атак на энергосистему.

Сложной остаётся ситуация в Одесской и Ровненской областях. Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Энергетики делают всё возможное, чтобы как можно скорее вернуть электроэнергию потребителям - говорится в сообщении.

Актуальные графики отключений рекомендуют проверять на официальных страницах операторов систем распределения электроэнергии.

В Одесской области продолжаются масштабные отключения электроэнергии из-за российских ударов по энергообъектам