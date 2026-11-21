После массированных российских атак на энергетическую инфраструктуру ситуация с электроснабжением в Одесской области остается сложной. В регионе продолжаются масштабные отключения электроэнергии, а из-за отсутствия света возможны перебои с тепло- и водоснабжением. Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер, пишет УНН.

Более суток враг непрерывно атакует энергетическую инфраструктуру региона. В результате ударов есть повреждения, в частности на объектах НЭК "Укрэнерго"" - отметил он.

По словам Кипера, энергетикам удалось частично восстановить электроснабжение, однако новые российские атаки вновь осложнили ситуацию.

По информации Министерства энергетики, в течение дня в части Одесского района, в частности в Одессе, происходят отключения электроэнергии из-за вражеских атак на магистральные сети.

При отсутствии света временно может приостанавливаться работа котельных и насосных станций. Там, где это технически возможно, их переводят на резервное питание. Однако перебои с тепло- и водоснабжением возможны - сообщил глава ОВА.

В настоящее время ремонтные бригады работают везде, где это позволяет ситуация с безопасностью. Специалисты также прорабатывают резервные схемы питания, чтобы обеспечить электроснабжение потребителей.

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