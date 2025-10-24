25 октября в Украине будут действовать отключения электроэнергии с 07:00 до 23:00, охватывая от 1 до 2 очередей. Ограничения также коснутся промышленных потребителей с 08:00 до 23:00.
Движение фуникулера в Киеве временно приостановлено из-за отсутствия электроснабжения. В городе действуют графики почасовых отключений, что повлияло на работу общественного транспорта.
Сегодня графики отключения электроэнергии действуют в 12 областях с 7:00 до 23:00 из-за атак рф, повлекших обесточивание в трех регионах. Потребление электроэнергии остается на высоком уровне, поэтому "Укрэнерго" призывает к экономному использованию электроприборов.
На Черниговщине сохраняется сложная ситуация с электроснабжением из-за ежедневных обстрелов, тяжелее всего в Корюковской общине. Энергетики активно работают над восстановлением, действуют графики отключений, а также решаются вопросы со связью и водоснабжением.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на уровне 41,89 гривны, а евро — 48,55 гривны. На наличном рынке доллар не изменился, тогда как в банках курсы колеблются.
В ночь на 24 октября российская армия атаковала Кировоградщину, попав в объекты критической инфраструктуры Новоукраинского района. В результате обстрела 19 населенных пунктов остались без света, жертв нет.
В Украине продолжается установка солнечных электростанций в медицинских учреждениях для подготовки к зиме и усиления энергетической автономности. В Самборе на крыше городской больницы установили СЭС мощностью 55,68 кВт, что обеспечивает бесперебойную работу критической инфраструктуры.
ДТЭК обнародовал графики отключения электроэнергии для бытовых потребителей в Киеве 24 октября. Отключения будут происходить по очередям, охватывая разные временные промежутки в течение дня.
24 октября в отдельных регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии. Отключения будут происходить с 07:00 до 23:00, охватывая от 1,5 до 2,5 очередей потребителей.
Иран переживает самый глубокий социально-экономический кризис за последние годы, с прогнозируемым ростом ВВП всего 0,3% в 2025 году и инфляцией более 40%. Это вызвано резким сокращением нефтяного экспорта из-за международных санкций и структурными проблемами экономики.
Министр сообщила, что энергетики вынуждены применять графики почасовых отключений электроэнергии. Это касается 12 регионов страны.
ДТЭК сообщил о графиках отключения электроэнергии для бытовых потребителей в Киеве 23 октября. Отключения будут происходить по очередям, охватывая разные временные промежутки в течение дня.
23 октября с 07:00 до 23:00 в большинстве областей Украины будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии до трех очередей одновременно. Это касается как бытовых, так и промышленных потребителей.
Северные громады Черниговщины столкнулись с самой сложной ситуацией с электроснабжением из-за повторных атак на энергосистему, что привело к аварийным отключениям.
После российских обстрелов Черниговщина оказалась в полном блэкауте. Власти развернули десятки "пунктов несокрушимости", полиция усилила патрулирование, а критическая инфраструктура перешла на генераторы, что вызвало перебои с водоснабжением и низкое напряжение в сети.
С 16:00 во всех регионах, где были аварийные отключения, вводятся графики почасовых отключений до трех очередей одновременно. Также с 16:00 до 22:00 будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.
Несколько областей Украины, включая Сумскую, Житомирскую, Полтавскую, Черкасскую, Кировоградскую, Харьковскую, Черниговскую, Днепропетровскую и Киевскую, перешли на почасовые графики отключения электроэнергии 22 октября. Это произошло вместо аварийных отключений, которые были отменены в некоторых регионах.
Дополнительные 1,5 млрд норвежских крон (около 150 млн долларов) будут направлены на электроэнергию и отопление. Средства поступают через Инвестиционную рамку ЕС для Украины.
После российских ударов в Чернигове вся критическая инфраструктура, включая "Водоканал", перешла на питание от генераторов. В Новгороде-Северском враг нанес удары по центру, повредив больницу, стадион, учебное заведение и жилые дома.
В Украине ряд областей переходит на почасовые графики отключения электроэнергии вместо аварийных. Однако в некоторых регионах продолжают действовать аварийные отключения.