24 октября, 17:15 • 16638 просмотра
Завтра Украину ждет еще один день с графиками отключений: сколько очередей будет без "света"Video
24 октября, 16:33 • 29289 просмотра
Великобритания предоставит Украине 5 тысяч новых ракет, усиливая поддержку перед зимой - премьер Стармер
24 октября, 15:19 • 23546 просмотра
Глава ВР заявил, что проект нового правописания украинского языка рассмотрят до конца года
Эксклюзив
24 октября, 14:29 • 28124 просмотра
российские модернизированные КАБы: обновленные бомбы с реактивным двигателем пока не долетают до Киева, но угроза растет – военный эксперт
24 октября, 12:52 • 24643 просмотра
Самый низкий уровень вакцинации с 2017 года: ВОЗ предупреждает об опасности полиомиелита в Европе и Азии
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 41015 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
24 октября, 12:17 • 25699 просмотра
Потери КНДР в войне против Украины: разведка Британии озвучила цифруPhoto
24 октября, 12:13 • 20040 просмотра
Украину в субботу накроют дожди и грозы: объявлен I уровень опасности
24 октября, 07:57 • 28179 просмотра
Графики отключений охватили 12 областей, рф атаковала энергетику в трех регионах
Эксклюзив
24 октября, 06:00 • 76142 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
Юристы заметили нарушение подследственности в "деле адвокатов", которых прослушивало НАБУ24 октября, 16:47
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen

Эксклюзив

24 октября, 12:47
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 41017 просмотра
Как любовь к "русскому миру" объединила нардепа-взяточника Одарченко и кандидата на должность ректора Государственного биотехнологического университетаPhoto24 октября, 11:40
Топ невероятно вкусных рецептов для уютного осеннего обедаPhoto24 октября, 11:32
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию

Эксклюзив

24 октября, 06:00
Эксклюзив
24 октября, 06:00 • 76145 просмотра
Наследники Астрид Линдгрен судятся с хорватским производителем напитков "Pipi"24 октября, 14:55
Король Норвегии Харальд пошутил о скандальном фильме Netflix с участием его дочери: «Может, сделаем продолжение»24 октября, 12:41
Белый дом добавил скандал с Клинтоном и обнаружение кокаина в хронологию на сайтеPhoto24 октября, 09:50
У Ким Кардашьян диагностировали аневризму головного мозгаPhoto24 октября, 07:30
"Не разгоняйте зраду, где ее нет": Анна Тринчер попала в скандал из-за русскоязычной книгиPhotoVideo23 октября, 15:24
Графики отключений электроэнергии

Новости по теме
Завтра Украину ждет еще один день с графиками отключений: сколько очередей будет без "света"Video

25 октября в Украине будут действовать отключения электроэнергии с 07:00 до 23:00, охватывая от 1 до 2 очередей. Ограничения также коснутся промышленных потребителей с 08:00 до 23:00.

Общество • 24 октября, 17:15 • 16640 просмотра
Киевский фуникулер временно не работает: причина

Движение фуникулера в Киеве временно приостановлено из-за отсутствия электроснабжения. В городе действуют графики почасовых отключений, что повлияло на работу общественного транспорта.

Общество • 24 октября, 14:46 • 2632 просмотра
Графики отключений охватили 12 областей, рф атаковала энергетику в трех регионах

Сегодня графики отключения электроэнергии действуют в 12 областях с 7:00 до 23:00 из-за атак рф, повлекших обесточивание в трех регионах. Потребление электроэнергии остается на высоком уровне, поэтому "Укрэнерго" призывает к экономному использованию электроприборов.

Общество • 24 октября, 07:57 • 28179 просмотра
Сложнее всего со светом в Корюковской общине Черниговщины - советник ОВА

На Черниговщине сохраняется сложная ситуация с электроснабжением из-за ежедневных обстрелов, тяжелее всего в Корюковской общине. Энергетики активно работают над восстановлением, действуют графики отключений, а также решаются вопросы со связью и водоснабжением.

Общество • 24 октября, 06:50 • 3542 просмотра
Нацбанк резко поднял официальный курс доллара и евро: официальный курс валют на 24 октября

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на уровне 41,89 гривны, а евро — 48,55 гривны. На наличном рынке доллар не изменился, тогда как в банках курсы колеблются.

Экономика • 24 октября, 05:02 • 3156 просмотра
Россия атаковала Кировоградщину: 19 населенных пунктов остались без света

В ночь на 24 октября российская армия атаковала Кировоградщину, попав в объекты критической инфраструктуры Новоукраинского района. В результате обстрела 19 населенных пунктов остались без света, жертв нет.

Война в Украине • 24 октября, 04:43 • 3050 просмотра
В Украине расширяют сеть автономных медучреждений: продолжается установка солнечных электростанций в больницах

В Украине продолжается установка солнечных электростанций в медицинских учреждениях для подготовки к зиме и усиления энергетической автономности. В Самборе на крыше городской больницы установили СЭС мощностью 55,68 кВт, что обеспечивает бесперебойную работу критической инфраструктуры.

Здоровье • 23 октября, 22:12 • 3594 просмотра
Как в Киеве будут отключать свет 24 октября: ДТЭК обнародовал графики

ДТЭК обнародовал графики отключения электроэнергии для бытовых потребителей в Киеве 24 октября. Отключения будут происходить по очередям, охватывая разные временные промежутки в течение дня.

Общество • 23 октября, 21:36 • 3418 просмотра
В пятницу в ряде регионов Украины будут действовать отключения: сколько очередей будут без "света"

24 октября в отдельных регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии. Отключения будут происходить с 07:00 до 23:00, охватывая от 1,5 до 2,5 очередей потребителей.

Общество • 23 октября, 17:35 • 30757 просмотра
Иран столкнулся с глубоким кризисом: стагнация ВВП, валютный кризис и энергетический дефицит - разведка

Иран переживает самый глубокий социально-экономический кризис за последние годы, с прогнозируемым ростом ВВП всего 0,3% в 2025 году и инфляцией более 40%. Это вызвано резким сокращением нефтяного экспорта из-за международных санкций и структурными проблемами экономики.

Экономика • 23 октября, 14:25 • 2986 просмотра
Графики почасовых отключений света сегодня в 12 регионах - министр

Министр сообщила, что энергетики вынуждены применять графики почасовых отключений электроэнергии. Это касается 12 регионов страны.

Общество • 23 октября, 06:59 • 15096 просмотра
Как в Киеве будут отключать свет 23 октября: ДТЭК обнародовал графики

ДТЭК сообщил о графиках отключения электроэнергии для бытовых потребителей в Киеве 23 октября. Отключения будут происходить по очередям, охватывая разные временные промежутки в течение дня.

Общество • 22 октября, 20:11 • 16929 просмотра
До трех очередей одновременно: завтра в большинстве областей Украины будут применяться графики почасовых отключений

23 октября с 07:00 до 23:00 в большинстве областей Украины будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии до трех очередей одновременно. Это касается как бытовых, так и промышленных потребителей.

Общество • 22 октября, 15:08 • 3628 просмотра
Эксклюзив
Черниговщина без света: какие громады страдают больше всего

Северные громады Черниговщины столкнулись с самой сложной ситуацией с электроснабжением из-за повторных атак на энергосистему, что привело к аварийным отключениям.

Общество • 22 октября, 15:06 • 21743 просмотра
Эксклюзив
Блэкаут в Чернигове: как город справляется без света, воды и стабильного напряжения

После российских обстрелов Черниговщина оказалась в полном блэкауте. Власти развернули десятки "пунктов несокрушимости", полиция усилила патрулирование, а критическая инфраструктура перешла на генераторы, что вызвало перебои с водоснабжением и низкое напряжение в сети.

Общество • 22 октября, 13:53 • 44381 просмотра
На графики с 16 часов переводят все регионы с аварийными отключениями - Укрэнерго

С 16:00 во всех регионах, где были аварийные отключения, вводятся графики почасовых отключений до трех очередей одновременно. Также с 16:00 до 22:00 будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Общество • 22 октября, 12:56 • 11523 просмотра
В каких регионах уже действуют почасовые графики отключений и где узнать свою очередьPhotoVideo

Несколько областей Украины, включая Сумскую, Житомирскую, Полтавскую, Черкасскую, Кировоградскую, Харьковскую, Черниговскую, Днепропетровскую и Киевскую, перешли на почасовые графики отключения электроэнергии 22 октября. Это произошло вместо аварийных отключений, которые были отменены в некоторых регионах.

Общество • 22 октября, 12:54 • 49638 просмотра
Норвегия выделяет около 150 млн долларов Украине: на что пойдут средства

Дополнительные 1,5 млрд норвежских крон (около 150 млн долларов) будут направлены на электроэнергию и отопление. Средства поступают через Инвестиционную рамку ЕС для Украины.

Экономика • 22 октября, 11:30 • 3316 просмотра
В Черниговской области после российских ударов возникли серьезные проблемы с водоснабжением - ОВА

После российских ударов в Чернигове вся критическая инфраструктура, включая "Водоканал", перешла на питание от генераторов. В Новгороде-Северском враг нанес удары по центру, повредив больницу, стадион, учебное заведение и жилые дома.

Общество • 22 октября, 11:17 • 3178 просмотра
Часть областей переходит с аварийных на почасовые графики отключения света

В Украине ряд областей переходит на почасовые графики отключения электроэнергии вместо аварийных. Однако в некоторых регионах продолжают действовать аварийные отключения.

Общество • 22 октября, 10:59 • 18158 просмотра