В пятницу в ряде регионов Украины будут действовать отключения: сколько очередей будут без "света"

24 октября в отдельных регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии. Отключения будут происходить с 07:00 до 23:00, охватывая от 1,5 до 2,5 очередей потребителей.