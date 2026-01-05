$42.290.12
Эксклюзив
14:42 • 10052 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
14:05 • 19535 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
13:13 • 16762 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
12:32 • 23326 просмотра
Официально: Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ
5 января, 09:38 • 32390 просмотра
Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 89138 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
4 января, 15:52 • 66200 просмотра
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:39 • 91316 просмотра
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20 • 97139 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
4 января, 09:34 • 68042 просмотра
Производят средства связи, РЭБ и микроэлектронику: Украина ввела санкции против компаний из рф
Украинцев ждут отключения света 6 января

Киев • УНН

 • 182 просмотра

6 января во всех регионах Украины будут действовать графики почасовых отключений и ограничения мощности для промышленных потребителей. Причиной являются последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Украинцев ждут отключения света 6 января

Завтра во всех регионах Украины будут действовать графики отключений, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.

Завтра, 6 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей) 

- говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно! 

- резюмировали в Укрэнерго.

Враг использует дроны для атак на энергетику и затягивания войны - СНБО03.01.26, 00:32 • 5809 просмотров

Антонина Туманова

Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Укрэнерго
Украина