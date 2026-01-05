Украинцев ждут отключения света 6 января
Киев • УНН
6 января во всех регионах Украины будут действовать графики почасовых отключений и ограничения мощности для промышленных потребителей. Причиной являются последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
Завтра во всех регионах Украины будут действовать графики отключений, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.
Завтра, 6 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)
В компании подчеркнули, что причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно!
