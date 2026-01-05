$42.290.12
Ексклюзив
14:42 • 9936 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
14:05 • 19373 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
13:13 • 16696 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюють
12:32 • 23260 перегляди
Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ
5 січня, 09:38 • 32353 перегляди
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 89103 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці Odrex
4 січня, 15:52 • 66181 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 91292 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 97127 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січня
4 січня, 09:34 • 68026 перегляди
Виробляють засоби зв'язку, РЕБ та мікроелектроніку: Україна запровадила санкції проти компаній з рф
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Українців чекають відключення світла 6 січня

Київ • УНН

 • 148 перегляди

6 січня в усіх регіонах України діятимуть графіки погодинних відключень та обмеження потужності для промислових споживачів. Причиною є наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.

Українців чекають відключення світла 6 січня

Завтра в усіх регіонах України будуть діяти графіки відключень, передає УНН із посиланням на Укренерго.

Завтра, 6 січня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів) 

- йдеться у повідомленні.

У компанії наголосили, що причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо! 

- резюмували в Укренерго.

Ворог використовує дрони для атак на енергетику та затягування війни - РНБО03.01.26, 00:32 • 5809 переглядiв

Антоніна Туманова

