Українців чекають відключення світла 6 січня
Київ • УНН
6 січня в усіх регіонах України діятимуть графіки погодинних відключень та обмеження потужності для промислових споживачів. Причиною є наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.
Завтра в усіх регіонах України будуть діяти графіки відключень, передає УНН із посиланням на Укренерго.
Завтра, 6 січня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)
У компанії наголосили, що причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!
