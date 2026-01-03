$42.170.18
2 січня, 16:10
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
2 січня, 15:12
Зеленський оголосив про нову посаду для голови СЗР Іващенка у воєнній розвідці після згоди Буданова очолити ОПPhoto
2 січня, 11:39
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента: назвав завдання нового керівника ОПPhoto
2 січня, 09:17
Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано
2 січня, 08:34
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
1 січня, 13:04
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
"Не добрий" ранок: що обов'язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році
Ворог використовує дрони для атак на енергетику та затягування війни - РНБО

Київ • УНН

 • 2 перегляди

російські війська продовжують використовувати дрони на низьких висотах, атакуючи українську енергетику. Це є частиною стратегії росії із затягування війни та відкладення мирних переговорів.

Ворог використовує дрони для атак на енергетику та затягування війни - РНБО

Ворог продовжує використовувати дрони на низьких висотах і ставить за мету атакувати українську енергетику. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко, інформує УНН.

Деталі

За його словами, такі дії росіян є продовженням стратегії затягування війни та відкладення "мирних переговорів".

росія далі слідує своєму плану затягувати війну мінімум до весни і паралельно тягне час фейками щодо "атак на резиденцію путіна"

- написав Коваленко.

Нагадаємо

Начальник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко вважає, що російський диктатор володимир путін і його пропагандисти організували примітивний фейк з "атакою" на резиденцію у новгородській області.

росія передала США дані з дрона, який нібито атакував резиденцію путіна

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніПолітика
російська пропаганда
Енергетика
Війна в Україні
Володимир Путін
Рада національної безпеки і оборони України
Україна