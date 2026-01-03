Ворог використовує дрони для атак на енергетику та затягування війни - РНБО
Київ • УНН
російські війська продовжують використовувати дрони на низьких висотах, атакуючи українську енергетику. Це є частиною стратегії росії із затягування війни та відкладення мирних переговорів.
Ворог продовжує використовувати дрони на низьких висотах і ставить за мету атакувати українську енергетику. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко, інформує УНН.
Деталі
За його словами, такі дії росіян є продовженням стратегії затягування війни та відкладення "мирних переговорів".
росія далі слідує своєму плану затягувати війну мінімум до весни і паралельно тягне час фейками щодо "атак на резиденцію путіна"
Нагадаємо
Начальник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко вважає, що російський диктатор володимир путін і його пропагандисти організували примітивний фейк з "атакою" на резиденцію у новгородській області.
росія передала США дані з дрона, який нібито атакував резиденцію путіна02.01.26, 00:32 • 14938 переглядiв