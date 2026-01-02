"Атака" на резиденцію путіна: кремль організував примітивний фейк, щоб посварити США і Україну - ЦПД

Начальник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко вважає, що російський диктатор володимир путін і його пропагандисти організували примітивний фейк з "атакою" на резиденцію у новгородській області. Про це він написав у Telegram, передає УНН.

Деталі

За словами Коваленка, це може вказувати на декілька цілей росіян:

Перша - такі фейки, винесені на вищий дипломатичний рівень, створені для того, аби путін мав фундамент для затягування часу в перемовинах щодо завершення війни, а також міг змінювати власні позиції в мирному плані Трампа, переформатовувати їх і воювати далі. Головна мета путіна сьогодні - затягування війни до травня, уникнення нових американських санкцій, створення передумов по відходу від пунктів плану Трампа, які вимагають чогось від москви;

Друга - це була спроба знову внести розкол між Трампом та українською владою. Слова путіна про атаку на резиденцію, сказані Трампу особисто, були зроблені для того, аби перекласти вину за затягування війни на Україну з метою викликати роздратування президента США, яке, за задумом росіян, могло призвести до сварки з Україною. Але цього не сталося.

путін всіляко намагається уникнути нинішньої ситуації, за якої США, Європа та Україна працюють разом, постійно узгоджують позиції. Він хоче вирішувати долю Європи та України без Європи і України, напряму із США. Але це не вдається. І не вдасться - йдеться в дописі Коваленка.

Нагадаємо

Аналітики Інституту вивчення війни не виявили відеозаписів чи місцевих повідомлень про ймовірну атаку українських безпілотників на резиденцію путіна в новгородській області.

Водночас речник російського диктатора володимира путіна дмитро пєсков відмовився надавати докази атаки резиденції лідера рф за допомогою БПЛА.