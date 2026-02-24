Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в Україну
Київ • УНН
Народна артистка України Софія Ротару вшанувала 4-ті роковини повномасштабного вторгнення рф, опублікувавши зворушливий пост. На знімку зруйнована вулиця, де серед руїн проросли сині та жовті квіти.
Легендарна українська співачка молдовського походження, Народна артистка України і Молдови Софія Ротару не пройшла повз сумну дату для всіх українців - 4-і роковини повномасштабного вторгнення армії рф на територію України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Instagram артистки.
Деталі
Софія Михайлівна розповсюдила зворушливий пост з нагоди роковин війни в Україні.
На опублікованому знімку показана зруйнована вулиця, на якій серед руїн проросли сині та жовті квіти - символ надії, відродження та незламності українців. Контраст між спустошенням і живими кольорами рослин підкреслює незламність життя навіть у складних умовах.
Публікація артистки стала своєрідним вшануванням пам’яті тих, хто постраждав від війни, і водночас закликом не забувати про силу та стійкість українського народу.
Додатково
Софія Ротару майже не висловлюється публічно щодо війни в Україні, проте інколи ділиться в соцмережах зворушливими постами про постраждалі міста та висловлює співчуття, водночас вона відмовилась від гастролей у росії. Останній раз артистка виступала в рф у 2021-у році.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський у річницю повномасштабного російського вторгнення звернувся до українців з бункера на Банковій, де були його перші розмови з лідерами світу на початку війни.