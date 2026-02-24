Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в Україну

$43.300.02
51.010.09
ukenru
14:55 • 264 перегляди
Зеленський призначив нового головного перемовника щодо вступу до ЄС
14:05 • 2240 перегляди
Рада дозволила підвищувати зарплати працівникам позашкільної освіти
Ексклюзив
12:55 • 10253 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
12:04 • 9210 перегляди
Генштаб підтвердив ураження МТЗ "Рубікону" та інших об'єктів окупантів, у тому числі за допомогою ATACMS
Ексклюзив
09:05 • 24362 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
24 лютого, 08:57 • 19707 перегляди
Україна готова діяти конструктивно на тлі спору щодо "Дружби" з Угорщиною, є реалістичні рішення - голова МЗС
24 лютого, 08:32 • 18325 перегляди
Європейські лідери надіслали меседжі підтримки Україні у річницю вторгнення рф - що у заявахPhoto
Ексклюзив
24 лютого, 07:45 • 17971 перегляди
"Він помер у мене на руках у російському полоні" - чотири роки великої війни, що змінила мільйони життів Photo
24 лютого, 06:54 • 16589 перегляди
Зеленський звернувся до українців у роковини вторгнення з бункеру на Банковій, де працював на початку війниVideo
23 лютого, 17:51 • 22700 перегляди
Були перші доповіді щодо вибуху в Миколаєві, перевіряється версія щодо теракту - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
0.8м/с
87%
745мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Четверта річниця повномасштабної агресії рф: Україна продовжує боротьбуPhoto24 лютого, 05:15 • 5402 перегляди
РНБО: росія здійснила свідому диверсію проти Угорщини та Словаччини, вдаривши по нафтопроводу "Дружба"24 лютого, 05:31 • 9176 перегляди
Європейські лідери прибули до Києва у четверту річницю вторгнення рфPhoto24 лютого, 07:05 • 22773 перегляди
Федоров озвучив "план війни" та назвав три цілі МіноборониVideo09:17 • 11720 перегляди
Британія оголосила про найбільший пакет санкцій проти рф - до 300 нових обмежень09:44 • 16098 перегляди
Публікації
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Ексклюзив
12:55 • 10263 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
09:05 • 24373 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 44888 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
23 лютого, 13:20 • 64407 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Ексклюзив
23 лютого, 13:02 • 67554 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Блогери
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Державний кордон України
Франція
Реклама
УНН Lite
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto14:59 • 112 перегляди
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto12:26 • 5252 перегляди
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинкуPhoto23 лютого, 21:02 • 24318 перегляди
Ольга Сумська розкрила вартість свого "луку" та висловилась про майбутнє 60-річчяVideo23 лютого, 20:42 • 22077 перегляди
Андрій Джеджула охрестив доньку Емілію та вперше показав її обличчяVideo23 лютого, 16:51 • 22820 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Financial Times
Starlink
Ракетний комплекс "Тор"

Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в Україну

Київ • УНН

 • 106 перегляди

Народна артистка України Софія Ротару вшанувала 4-ті роковини повномасштабного вторгнення рф, опублікувавши зворушливий пост. На знімку зруйнована вулиця, де серед руїн проросли сині та жовті квіти.

Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в Україну
Фото: www.instagram.com/sofiarotaru.official

Легендарна українська співачка молдовського походження, Народна артистка України і Молдови Софія Ротару не пройшла повз сумну дату для всіх українців - 4-і роковини повномасштабного вторгнення армії рф на територію України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Instagram артистки.

Деталі

Софія Михайлівна розповсюдила зворушливий пост з нагоди роковин війни в Україні.

На опублікованому знімку показана зруйнована вулиця, на якій серед руїн проросли сині та жовті квіти - символ надії, відродження та незламності українців. Контраст між спустошенням і живими кольорами рослин підкреслює незламність життя навіть у складних умовах.

Публікація артистки стала своєрідним вшануванням пам’яті тих, хто постраждав від війни, і водночас закликом не забувати про силу та стійкість українського народу.

Додатково

Софія Ротару майже не висловлюється публічно щодо війни в Україні, проте інколи ділиться в соцмережах зворушливими постами про постраждалі міста та висловлює співчуття, водночас вона відмовилась від гастролей у росії. Останній раз артистка виступала в рф у 2021-у році.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський у річницю повномасштабного російського вторгнення звернувся до українців з бункера на Банковій, де були його перші розмови з лідерами світу на початку війни.

Станіслав Кармазін

СуспільствоВійна в УкраїніКультураУНН Lite
Війна в Україні
Володимир Зеленський
Україна
Молдова