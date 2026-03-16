Чи очищають кімнатні рослини повітря в домі: правда і міфи

Кімнатні рослини часто називають природними "фільтрами" повітря. У мережі можна знайти десятки порад про те, які квіти варто тримати вдома, щоб позбутися шкідливих речовин. Детальніше про те чи справді рослини ефективно очищають повітря, та чи можуть серед них виявитися навіть шкідливі для людей чи тварин розповіла журналістці УНН науковий співробітник відділу геоботаніки та екології Інституту ботаніки НАНУ, Анастасія Давидова

Ідея про те, що кімнатні рослини очищають повітря, дійсно має наукове підґрунтя. Проте, результати досліджень часто неправильно трактують у побуті, каже експертка. Більшість експериментів проводилися у лабораторних умовах, які суттєво відрізняються від звичайних квартир

Поширена думка щодо здатності кімнатних рослин очищувати повітря має наукове підґрунтя, оскільки базується на лабораторних дослідженнях. Але це твердження є вірним лише для ідеальних умов – малої площі приміщення, відсутності циркуляції повітря та відсотка вологості, який є індивідуальним для окремих рослин. Тож для мінімізації негативного впливу від летких органічних сполук необхідно комбінувати провітрювання та застосування очищувачів повітря - пояснює Анастасія Давидова.

Попри це, деякі кімнатні рослини,все ж, здатні поглинати певні шкідливі речовини з повітря.

Рослини дійсно поглинають леткі органічні сполуки з різною інтенсивністю. Так, наприклад, було проведено дослідження щодо здатності поглинання деяких видів ЛОС – бензолу, толуолу, бензальдегіду і ацетофенону на прикладі чотирьох поширених кімнатних рослин: епіпремнуму золотистого, хлорофітуму чубатого, сінгоніума ніжколистого та кордиліни чагарникової. Усі ці види показали високу ефективність поглинання ЛОС листям. Найвищі показники виявилися у кордиліни – 87,5% та сінгоніума –- 81,7%, а найнижчі – у хлорофітуму, 68,5% - наголошує експертка.

За словами Анастасії Давидової, така здатність пов’язана з будовою листків тропічних рослин. Вони мають відносно велику за площею поверхню, активно випаровують воду та інтенсивно здійснюють фотосинтез. Саме тому можуть частково поглинати певні речовини з повітря.

Дослідження показують, що рослини можуть поглинати деякі леткі органічні сполуки. Зокрема бензол, який міститься у продуктах горіння, розчинниках і фарбах. Також бензальдегід, який часто є в ароматизаторах повітря та ароматичних свічках. Крім того, толуол, що може виділятися з фарб, лаків, клеїв та нових меблів з ДСП або МДФ. А також ацетофенон, який використовують у пластиках, епоксидних смолах і синтетичних матеріалах - пояснює Анастасія Давидова.

Втім, навіть якщо рослини здатні поглинати частину шкідливих сполук, їхнього впливу недостатньо, щоб суттєво змінити якість повітря у звичайному житлі. Для помітного ефекту знадобилася б дуже велика кількість зелені.

Дослідження показали, що для того, щоб досягти ефекту, близького до впливу очищувача повітря, у житловому приміщенні потрібно від 10 до 1000 рослин на один квадратний метр площі. Такі розбіжності пояснюються тим, що різні види рослин мають різний потенціал поглинання ЛОС. Наприклад, сукуленти і тропічні рослини суттєво відрізняються за ефективністю - зазначає науковий співробітник відділу геоботаніки та екології.

Окрему увагу фахівчиня радить звертати на безпеку декоративних рослин. Деякі популярні види можуть бути навіть токсичними для людей або домашніх тварин, зокрема, клітинний сік їх листків.

Таких рослин багато, але вони не становлять небезпеки, якщо активно не контактувати з клітинним соком листя. Наприклад, дифенбахія може викликати подразнення слизових і набряк язика та горла, а монстера – подразнення ротової порожнини та блювання. Подібні симптоми можуть викликати також спатифілум, драцена, сансевієрія, заміокулькас або антуріум. Тому важливо стежити, щоб діти й домашні тварини не їли частини декоративних рослин, а під час догляду за ними дорослим варто користуватися рукавичками та мити руки після контакту з листям - пояснює Анастасія Давидова.

Отже, кімнатні рослини можуть частково впливати на якість повітря, але розраховувати лише на них не варто. Найефективнішим способом підтримувати здоровий мікроклімат у домі залишаються регулярне провітрювання, чистота та за потреби використання очищувачів повітря. Водночас рослини залишаються важливим елементом інтер’єру та можуть позитивно впливати на самопочуття і психологічний комфорт у домі.

