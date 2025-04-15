Національна академія наук України

Київрада спростувала чутки про забудову "Дворика з воронами" на Рейтарській, 9. Ділянку передано в оренду на 10 років виключно для туристичної інфраструктури та закладів харчування.
Екологічні прокурори розпочали перевірку законності інвестиційної угоди щодо забудови земель Ботсаду Гришка в Києві. Перевірка ініційована через суспільний резонанс та загрозу втрати цінних земель із унікальними видами рослин.
Керівник КМВА Тимур Ткаченко звернеться до керівництва ботсаду Гришка та НАН щодо розірвання інвестдоговору про забудову території. Договір від 2018 року передбачає забудову ділянки на Садово-Ботанічній.
Держаудитслужба виявила порушення у передачі землі Нацботсаду ім. Гришка під будівництво житла на вул. Садово-Ботанічній. За 6 років забудовник надав ботсаду товарів та послуг на 2,6 млн грн.
Український науково-дослідницький флагман доставив на антарктичну станцію технічну команду та вантажі для модернізації. Судно привезло також свіжі фрукти та овочі для зимівників.
Українці можуть офіційно докупити страховий стаж для виходу на пенсію. Один місяць стажу коштує 1760 грн, а рік - 21 тис. грн, повідомила експертка Інституту демографії.
З 1 січня 2025 року всі медичні заклади працюватимуть через Програму медичних гарантій НСЗУ. Перший договір вже уклав Інститут травматології та ортопедії, інші установи мають виконати вимоги НСЗУ.
Уряд схвалив план РНБО щодо збереження національної ідентичності українців у рф та на історично населених ними землях. План передбачає збір свідчень про злочини, протидію пропаганді та висвітлення історії українців у освітніх програмах.
Традиційний різдвяний стіл у 2024 році обійдеться українцям у 1365 грн, що на 41% більше ніж торік. Найдорожчими стравами будуть смажена риба, кутя та борщ з квасолею.
Обрано нового голову адвокатського об'єднання "Баррістерс".
Видавництво "Наукова думка" НАН України оголосило про ліквідацію та банкрутство. Останнім днем роботи книгарні на Терещенківській та онлайн-магазину стане 2 грудня 2024 року.
Бюджетний комітет ВР ухвалив проект держбюджету до другого читання з важливими змінами. Серед головних - 2 млрд доларів від Британії на зброю та збереження 64% ПДФО для громад.
Детектив НАБУ Віктор Ярема розповів про корупційні схеми в держпідприємствах НААН із земельними ділянками. Втім, у справі проти ексміністра Сольського НАБУ спирається на сумнівний радянський документ.
Старший детектив НАБУ Віктор Ярема висловив сумніви щодо достовірності документа 1953 року у справі проти ексміністра Сольського. Документ, на який спирається слідство, є лише копією з рукописними правками та не має оригіналу в жодному держоргані.
Експерти КНДІСЕ оцінили терміни відновлення різних екосистем України після війни. Для повного відновлення лісів знадобиться 30-50 років, водних ресурсів - 10-20 років, а заповідних зон - від 10 до 40 років.
У справі НАБУ проти ексміністра Сольського "загубився" ключовий документ.
За найоптимістичнішими прогнозами населення України до 2051 року становитиме 37-38 млн осіб. Песимістичні сценарії передбачають зменшення до 22-25 млн людей.
Експертка оцінює мобілізаційний ресурс України у максимум 5 млн чоловіків віком 25-60 років. Загальна чисельність населення на підконтрольних територіях становить трохи більше ніж 31 млн.
У Чернівцях відкрилася виставка "Експедиція Сонячною системою", створена швейцарськими науковцями. Експозиція представлена у форматі коміксу та супроводжується інтерактивними заняттями для дітей різного віку.
Олександр Колотілін назвав абсурдною справу НАБУ проти себе і Миколи Сольського щодо заволодіння землями. Він стверджує, що ділянки знаходяться у власників і не арештовані, вважаючи справу політичною.
Кабмін затвердив склад конкурсної комісії з шести осіб для відбору директора Бюро економічної безпеки. Троє членів комісії від уряду, троє - від міжнародних партнерів.
Перевірка виявила, що держпідприємства НААН не мали документів на землі, якими користувалися. Ветерани АТО отримали ці ділянки, оскільки вони перебували в запасі і не було підстав для відмови.
Стратегія визначає демографічні загрози та шляхи їх подолання в Україні. Мета - забезпечити демографічне зростання, зберегти людський капітал і створити умови для повернення українців, які вимушено залишили країну.
У Центрі хірургії ім. Шалімова розповіли про зміни в роботі через війну. Відділення мікрохірургії реорганізовано для лікування військових, проводяться складні операції з аутотрансплантації.
США передали Україні 4 середньовічні шаблі IX-XIII ст. , викрадені росією з окупованих територій. Артефакти виявили в міжнародному поштовому відділенні в Нью-Джерсі під виглядом "набору для барбекю".
Верховна Рада ухвалила постанову про перейменування 327 населених пунктів, але Бровари не входять до цього списку. Міський голова Ігор Сапожко підтвердив, що назва міста залишається незмінною.
Олімпійська шабля Ольги Харлан продана на аукціоні за 10 млн грн. Кошти спрямують на закупівлю автоматизованих турелей "ШаБля" для української піхоти, повідомив Сергій Притула.
НАБУ має намір допитати понад тисячу воїнів АТО у справі ексміністра Сольського, незважаючи на їх участь у бойових діях. Експертизи та рішення суду ставлять під сумнів обґрунтованість підозр НАБУ щодо незаконного заволодіння землею.
Держпідприємства НААН, які ініціювали справу проти ексміністра Сольського, втратили майже половину земель за роки незалежності. Це значно ускладнило розслідування НАБУ, оскільки важко встановити, кому належить земля.
ЮНЕСКО надасть підтримку у проведенні археологічних досліджень на територіях, постраждалих від руйнування Каховської ГЕС. Організація допоможе з моніторингом, координацією та навчанням щодо фіксації злочинів, пов'язаних з культурними цінностями.