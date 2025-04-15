Національна академія наук України

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 18905 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 132216 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 124656 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 126088 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 124732 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127575 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 191632 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76734 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 163983 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 115310 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Київрада спростувала чутки про забудову "Дворика з воронами" на Рейтарській, 9. Ділянку передано в оренду на 10 років виключно для туристичної інфраструктури та закладів харчування.

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Скандал із забудовою ботсаду Гришка: прокурори перевіряють законність запланованого будівництва

Екологічні прокурори розпочали перевірку законності інвестиційної угоди щодо забудови земель Ботсаду Гришка в Києві. Перевірка ініційована через суспільний резонанс та загрозу втрати цінних земель із унікальними видами рослин.

Суспільство • 14 січня, 14:13 • 27492 перегляди

Скандал із забудовою ботсаду Гришка: у КМВА закликали НАН негайно розірвати договір

Керівник КМВА Тимур Ткаченко звернеться до керівництва ботсаду Гришка та НАН щодо розірвання інвестдоговору про забудову території. Договір від 2018 року передбачає забудову ділянки на Садово-Ботанічній.

Суспільство • 11 січня, 15:30 • 49539 перегляди

Землю ботсаду Гришка в Києві передали під житлову забудову попри заборону - Держаудитслужба

Держаудитслужба виявила порушення у передачі землі Нацботсаду ім. Гришка під будівництво житла на вул. Садово-Ботанічній. За 6 років забудовник надав ботсаду товарів та послуг на 2,6 млн грн.

Політика • 10 січня, 13:43 • 66790 перегляди

Криголам "Ноосфера" вперше цього сезону прибув на станцію "Академік Вернадський": що привіз

Український науково-дослідницький флагман доставив на антарктичну станцію технічну команду та вантажі для модернізації. Судно привезло також свіжі фрукти та овочі для зимівників.

Суспільство • 4 січня, 17:56 • 35702 перегляди

Скільки коштує докупити пенсійний стаж - відповідь експерта

Українці можуть офіційно докупити страховий стаж для виходу на пенсію. Один місяць стажу коштує 1760 грн, а рік - 21 тис. грн, повідомила експертка Інституту демографії.

Суспільство • 3 січня, 08:28 • 35410 перегляди

З 1 січня медичні заклади починають працювати виключно через Програму медичних гарантій

З 1 січня 2025 року всі медичні заклади працюватимуть через Програму медичних гарантій НСЗУ. Перший договір вже уклав Інститут травматології та ортопедії, інші установи мають виконати вимоги НСЗУ.

Політика • 1 січня, 00:30 • 88488 перегляди

Збереження національної ідентичності українців в рф: Кабмін схвалив план

Уряд схвалив план РНБО щодо збереження національної ідентичності українців у рф та на історично населених ними землях. План передбачає збір свідчень про злочини, протидію пропаганді та висвітлення історії українців у освітніх програмах.

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Різдвяний стіл-2024: скільки коштуватиме традиційна святкова вечеря

Традиційний різдвяний стіл у 2024 році обійдеться українцям у 1365 грн, що на 41% більше ніж торік. Найдорожчими стравами будуть смажена риба, кутя та борщ з квасолею.

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Обрано нового голову адвокатського об'єднання "Баррістерс"

Обрано нового голову адвокатського об'єднання "Баррістерс".

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Найстаріше видавництво України припиняє своє існування

Видавництво "Наукова думка" НАН України оголосило про ліквідацію та банкрутство. Останнім днем роботи книгарні на Терещенківській та онлайн-магазину стане 2 грудня 2024 року.

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Бюджет-2025 пройшов комітет перед фінальним голосуванням: що нового чекає українців

Бюджетний комітет ВР ухвалив проект держбюджету до другого читання з важливими змінами. Серед головних - 2 млрд доларів від Британії на зброю та збереження 64% ПДФО для громад.

Економіка • 18 листопада, 09:04 • 17733 перегляди

У НАБУ різко розкритикували “значні наукові здобутки” НААН

Детектив НАБУ Віктор Ярема розповів про корупційні схеми в держпідприємствах НААН із земельними ділянками. Втім, у справі проти ексміністра Сольського НАБУ спирається на сумнівний радянський документ.

Суспільство • 15 листопада, 15:37 • 19094 перегляди

"Це все дико виглядає" - детектив НАБУ Ярема про ключовий документ антикорупціонерів у справі проти ексміністра Сольського

Старший детектив НАБУ Віктор Ярема висловив сумніви щодо достовірності документа 1953 року у справі проти ексміністра Сольського. Документ, на який спирається слідство, є лише копією з рукописними правками та не має оригіналу в жодному держоргані.

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Україна потребуватиме десятиліть для відновлення екосистем після війни - КНДІСЕ

Експерти КНДІСЕ оцінили терміни відновлення різних екосистем України після війни. Для повного відновлення лісів знадобиться 30-50 років, водних ресурсів - 10-20 років, а заповідних зон - від 10 до 40 років.

Війна • 6 листопада, 13:36 • 164871 перегляди
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У справі НАБУ проти ексміністра Сольського "загубився" ключовий документ

У справі НАБУ проти ексміністра Сольського "загубився" ключовий документ.

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За найоптимістичніших прогнозів кількість українців до 2051 року буде в межах 37-38 млн людей - демограф

За найоптимістичнішими прогнозами населення України до 2051 року становитиме 37-38 млн осіб. Песимістичні сценарії передбачають зменшення до 22-25 млн людей.

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В Україні мобілізаційний ресурс оцінюється у 2-5 млн – експертка

Експертка оцінює мобілізаційний ресурс України у максимум 5 млн чоловіків віком 25-60 років. Загальна чисельність населення на підконтрольних територіях становить трохи більше ніж 31 млн.

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В Україні відкрилася українсько-швейцарська виставка, створена науковцями, які брали участь у космічних місіях

У Чернівцях відкрилася виставка "Експедиція Сонячною системою", створена швейцарськими науковцями. Експозиція представлена у форматі коміксу та супроводжується інтерактивними заняттями для дітей різного віку.

Суспільство • 10 жовтня, 07:20 • 12274 перегляди
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"Ми заволоділи землею в інтересах тисячі АТОвців" або чому ексголова Держгеокадастру вважає абсурдною справу НАБУ проти себе та ексміністра агрополітики Сольського

Олександр Колотілін назвав абсурдною справу НАБУ проти себе і Миколи Сольського щодо заволодіння землями. Він стверджує, що ділянки знаходяться у власників і не арештовані, вважаючи справу політичною.

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Перезавантаження БЕБ: уряд затвердив комісію для обрання нового директора бюро

Кабмін затвердив склад конкурсної комісії з шести осіб для відбору директора Бюро економічної безпеки. Троє членів комісії від уряду, троє - від міжнародних партнерів.

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Колишній голова Держгеокадастру розповів, чому НААН "втратив" величезні масиви землі і як їх отримали воїни АТО

Перевірка виявила, що держпідприємства НААН не мали документів на землі, якими користувалися. Ветерани АТО отримали ці ділянки, оскільки вони перебували в запасі і не було підстав для відмови.

Суспільство • 3 жовтня, 13:11 • 126119 перегляди

Уряд затвердив стратегію демографічного розвитку: передбачає, що до 2051 року населення може скоротитися до 25 мільйонів

Стратегія визначає демографічні загрози та шляхи їх подолання в Україні. Мета - забезпечити демографічне зростання, зберегти людський капітал і створити умови для повернення українців, які вимушено залишили країну.

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Аутотрансплантації стали буденністю: у Центрі хірургії та трансплантології ім. Шалімова розповіли про зміни в роботі, які внесла війна

У Центрі хірургії ім. Шалімова розповіли про зміни в роботі через війну. Відділення мікрохірургії реорганізовано для лікування військових, проводяться складні операції з аутотрансплантації.

Війна • 25 вересня, 13:00 • 16347 перегляди

США передали Україні чотири старовинні шаблі, які росія вивезла з окупованих територій

США передали Україні 4 середньовічні шаблі IX-XIII ст. , викрадені росією з окупованих територій. Артефакти виявили в міжнародному поштовому відділенні в Нью-Джерсі під виглядом "набору для барбекю".

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Сподіваюся, в питанні перейменування Броварів остаточно поставлено крапку, назва міста залишається незмінною – Ігор Сапожко

Верховна Рада ухвалила постанову про перейменування 327 населених пунктів, але Бровари не входять до цього списку. Міський голова Ігор Сапожко підтвердив, що назва міста залишається незмінною.

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Олімпійська шабля Харлан принесла 10 мільйонів гривень під час проведення аукціона: гроші направлять на ЗСУ

Олімпійська шабля Ольги Харлан продана на аукціоні за 10 млн грн. Кошти спрямують на закупівлю автоматизованих турелей "ШаБля" для української піхоти, повідомив Сергій Притула.

Суспільство • 16 серпня, 08:59 • 15967 перегляди

НАБУ планує допит АТОвців у рамках справи проти Сольського, не зважаючи на те, що більшість з них воює – директор бюро

НАБУ має намір допитати понад тисячу воїнів АТО у справі ексміністра Сольського, незважаючи на їх участь у бойових діях. Експертизи та рішення суду ставлять під сумнів обґрунтованість підозр НАБУ щодо незаконного заволодіння землею.

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Ініціатори справи проти ексміністра Сольського "розгубили" ледь не половину державних земель, чим ускладнили розслідування НАБУ

Держпідприємства НААН, які ініціювали справу проти ексміністра Сольського, втратили майже половину земель за роки незалежності. Це значно ускладнило розслідування НАБУ, оскільки важко встановити, кому належить земля.

Кримінал та НП • 8 серпня, 12:50 • 239568 перегляди

ЮНЕСКО допоможе провести археологічні дослідження на постраждалих територіях Каховської дамби

ЮНЕСКО надасть підтримку у проведенні археологічних досліджень на територіях, постраждалих від руйнування Каховської ГЕС. Організація допоможе з моніторингом, координацією та навчанням щодо фіксації злочинів, пов'язаних з культурними цінностями.

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