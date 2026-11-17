Дощ змінює умови на дорозі: корисні поради водіям та пішоходам
Київ • УНН
У найближчі дві доби в Україні очікуються дощі, що погіршать умови на дорогах. Патрульні закликали бути уважними та дотримуватися правил.
Україну у найближчі дві доби чекають дощі. У патрульній поліції нагадали водіям та пішоходам найважливіші правила руху в негоду, передає УНН.
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Правоохоронці зауважують, що дощ змінює умови на дорозі: покриття стає слизьким, видимість погіршується, а калюжі можуть приховувати небезпеку. Тому навіть звична поїздка потребує більшої уважності.
Водіям радять:
➡️ обирати безпечну швидкість;
➡️ збільшити дистанцію та боковий інтервал;
➡️ уникати різких маневрів і гальмування;
➡️ вмикати ближнє світло фар;
➡️ завчасно знижувати швидкість перед поворотами й пішохідними переходами;
➡️ обережно проїжджати калюжі.
А пішоходам рекомендують переходити дорогу лише у визначених місцях і лише на дозволений сигнал світлофора. У темну пору доби або за умов недостатньої видимості використовуйте світлоповертальні елементи.
Нагадаємо
За прогнозами синоптиків, у наступні дві доби в більшості областей невеликі та помірні дощі, в середу на Закарпатті та в Карпатах значні дощі.