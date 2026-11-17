У вівторок, 17 листопада, на більшій частині території України буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

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За інформацією синоптиків, вдень в Україні пройдуть дощі. Вітер південно-східний, в західних областях південно-західний, 7-12 м/с, в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вдень 2-7° тепла (на південному заході країни та в Криму 8-13° тепла) - йдеться у повідомленні.

У Києві та області у вівторок буде хмарно, дощитиме. Температура 5-7°.

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