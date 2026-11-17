Україну 17 листопада накриють дощі, у Карпатах посилиться вітер
Київ • УНН
17 листопада в Україні очікуються дощі та хмарність із проясненнями. У Києві буде 5-7° тепла, у Карпатах можливі пориви до 20 м/с.
У вівторок, 17 листопада, на більшій частині території України буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
Деталі
За інформацією синоптиків, вдень в Україні пройдуть дощі. Вітер південно-східний, в західних областях південно-західний, 7-12 м/с, в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вдень 2-7° тепла (на південному заході країни та в Криму 8-13° тепла)
У Києві та області у вівторок буде хмарно, дощитиме. Температура 5-7°.
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