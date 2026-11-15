Астропрогноз на 16–22 листопада 2026 року: Україна на порозі доленосних подій

Україна знову опиняється в центрі уваги світової політики. За астрологічними показниками, нинішній тиждень може стати важливим етапом, коли на перший план виходять питання майбутнього держави, міжнародної безпеки та стратегічних домовленостей. Про символічні тенденції для України і прогноз для всіх знаків зодіаку ексклюзивно для УНН розповіла професійна астрологиня Ксенія Базиленко.

Деталі

Які головні астрологічні тенденції відбудуться цього тижня:

Україна на історичному роздоріжжі. У гороскопі держави минулого тижня розпочався новий дванадцятирічний цикл Юпітера. Зараз його вплив продовжується на тлі напруженого розташування планет. Це може символізувати початок тривалих процесів, що впливатимуть на майбутнє країни;

17–19 листопада - пік напруження. Кармічний тау-квадрат акцентує боротьбу за владу, зіткнення інтересів, повернення старих проблем і необхідність відповідальних рішень;

Меркурій і Венера завершили ретроградність. Життя поступово прискорюється, а відкладені справи отримують шанс на продовження;

22 листопада Сонце переходить у знак Стрільця. Наприкінці тижня астрологічна атмосфера змінюється, відкриваючи період нових прагнень і можливостей.

Україна на роздоріжжі: початок подій, що можуть змінити майбутнє

За словами астрологині, минулого тижня в гороскопі України розпочався новий дванадцятирічний цикл Юпітера.

Вже тоді ми побачили, наскільки важливими стають міжнародні переговори, політичні заяви та обговорення майбутнього України. Цього тижня розпочатий процес продовжується, а до нього додається особливо напружена астрологічна конфігурація, яка підсилює значення військово-політичних питань, міжнародних відносин та стратегічних рішень. В астрологічному трактуванні це може бути початком надзвичайно важливого періоду для держави. На перший план виходитимуть питання майбутнього України, її безпеки, міжнародних гарантій, союзів та можливих домовленостей. І найважливіше - це лише початок - зазначила експертка.

На думку Ксенії Базиленко, події, які розгортаються зараз, можуть започаткувати значно триваліші процеси.

Навіть якщо найближчими днями не буде ухвалено остаточних рішень, переговори, заяви, нові пропозиції та позиції сторін можуть визначати подальший розвиток ситуації. Україна немов опиняється на історичному роздоріжжі, де кожен вибір має особливу вагу. Саме тому зараз важливо не лише досягти певного результату, а й усвідомлювати його можливі наслідки. Попереду може бути ще чимало важливих подій. І нинішній тиждень, з погляду астрологічного прогнозу, варто розглядати не як завершення складного процесу, а як початок нового етапу - додала експертка.

Кармічний тау-квадрат: боротьба амбіцій і повернення минулого

Із 16 до 19 листопада, за словами експертки, посилиться вплив напруженої астрологічної конфігурації - кармічного тау-квадрата за участю Сонця, Марса, Юпітера та місячних вузлів. Особливо важливим може стати 17 листопада, коли Місяць додатково активізує цю конфігурацію. У наступні дні напруження зберігатиметься.

У світовій політиці така конфігурація символізує боротьбу за вплив, загострення суперечностей, зіткнення амбіцій політичних лідерів і повернення до питань, які залишалися невирішеними протягом тривалого часу. Можливі жорсткі переговори, несподівані політичні заяви, нові ініціативи та спроби змінити попередні домовленості. Особливої ваги набувають питання міжнародної безпеки, військових конфліктів та перерозподілу впливу. Водночас цей період може символізувати не лише протистояння, а й пошук нових шляхів виходу зі складних ситуацій - зазначила Ксенія Базиленко.

Астрологиня також пояснила як це може вплинути на особисте життя. За її словами, напружені астрологічні показники можуть загострити амбіції, самолюбство та бажання будь-якою ціною довести свою правоту.

Можуть нагадати про себе давні образи, втрачені можливості, незавершені конфлікти та розчарування минулого. У стосунках можливі суперечки й ревнощі, а в професійному житті - конкуренція, боротьба за авторитет, посади та вплив. Особливої обережності потребують люди, які мають владу або несуть відповідальність за інших. Головна порада - не дозволяти амбіціям і старим образам керувати вашими рішеннями. Не варто діяти під впливом гніву чи бажання помститися. Саме зараз важливо не повторювати помилок минулого - додала фахівчиня.

Меркурій і Венера завершили ретроградність: життя прискорюється

Натомість, як зазначає фахівчиня, 13 листопада Меркурій завершив ретроградний рух у Скорпіоні, а 14 листопада Венера - у Терезах. В астрологічному трактуванні це символізує поступове пожвавлення ділової активності, переговорів, фінансових процесів та особистих стосунків.

Справи, які протягом останніх тижнів затримувалися або потребували перегляду, можуть нарешті зрушити з місця. З'являтиметься більше визначеності, можливостей і бажання реалізовувати відкладені плани. Однак на початку тижня обидві планети ще рухатимуться повільно, тому з великими покупками, фінансовими рішеннями та важливими домовленостями краще не поспішати. Життя поступово набирає швидкості - пояснила Ксенія Базиленко.

Висновки тижня

16–22 листопада можуть стати періодом важливих рішень, повернення до невирішених питань і початку нових процесів. Для України астрологічна символіка цього часу особливо виразна: минулого тижня розпочався новий цикл Юпітера, який може позначати початок тривалого етапу переосмислення майбутнього держави. Цього тижня процеси, що вже набрали обертів, можуть отримати подальший розвиток. Для кожного з нас це нагадування про необхідність діяти відповідально, не піддаватися надмірним амбіціям та враховувати наслідки власного вибору. У неділю, 22 листопада, Сонце перейде у знак Стрільця. Для представників цього знака розпочнеться сезон днів народження, а загальна астрологічна атмосфера поступово набуватиме більшої вогняної енергії. Стрілець символізує оптимізм, свободу, прагнення до нових знань та розширення горизонтів. Після напруженого періоду з'являється більше бажання дивитися вперед, будувати плани та відкривати для себе нові можливості - резюмувала Ксенія Базиленко.

Гороскоп на 16-22 листопада для всіх знаків зодіаку

Овен

Цього тижня особливої уваги потребуватимуть фінансові зобов'язання, спільні кошти та питання довіри. Можуть нагадати про себе давні домовленості або ситуації, які ви вважали остаточно вирішеними. Не поспішайте ризикувати грошима чи брати на себе нові зобов'язання. В особистих стосунках важливо уникати ревнощів і бажання все контролювати. Іноді відверта розмова допомагає більше, ніж наполегливе відстоювання власної правоти.

Телець

У центрі уваги опиняться партнерські стосунки - як особисті, так і ділові. Можливо, доведеться повернутися до старих суперечок або переглянути умови співпраці. Не варто сприймати кожне зауваження як особисту образу. Намагайтеся почути іншу сторону, навіть якщо її позиція вам не подобається. Цей тиждень може допомогти зрозуміти, які стосунки потребують змін, а які варто особливо берегти.

Близнюки

Робочі справи, повсякденні обов'язки та питання здоров'я вимагатимуть більшої уваги. Можливо, доведеться виправляти старі помилки, повертатися до незавершених завдань або змінювати звичний графік. Не намагайтеся зробити все одночасно. Надмірне навантаження може призвести до втоми та роздратування. Наведіть лад у справах, подбайте про повноцінний відпочинок і не забувайте про власні потреби.

Рак

Тиждень може принести яскраві емоції, романтичні переживання та бажання більше уваги приділяти собі. Водночас старі образи або невиправдані очікування можуть заважати насолоджуватися приємними моментами. Особливої делікатності потребуватимуть стосунки з коханими та дітьми. Не вимагайте від близьких постійного підтвердження їхніх почуттів. Знайдіть час для творчості, улюблених занять і всього, що приносить вам радість.

Лев

Для вас триває особливо важливий період, який може мати довгострокові наслідки. Цього тижня події знову вимагатимуть відповідальних рішень, а деякі ситуації можуть дивовижно нагадувати те, що ви вже переживали раніше. Будьте уважними до повторення старих помилок. Надмірні амбіції, самолюбство та бажання будь-якою ціною довести свою правоту можуть ускладнити ситуацію. Особливо це стосується сімейних питань, стосунків із близькими та важливих життєвих рішень. Зараз важливо не просто перемогти в суперечці, а зрозуміти, чого ви насправді прагнете. Не дозволяйте гордості керувати вашим майбутнім.

Діва

Цього тижня особливого значення набуватимуть розмови, документи, поїздки та спілкування з найближчим оточенням. Можуть повернутися питання, які раніше залишилися без відповіді. Будьте уважними до інформації, яку отримуєте, та не поспішайте робити висновки. Особливо важливо уникати різких висловлювань: необережне слово може стати причиною тривалого непорозуміння. Вдалий час, щоб навести лад у документах і завершити відкладені справи.

Терези

Фінансові питання знову потребуватимуть вашої уваги. Можлива певна плутанина з витратами, платежами або домовленостями. Не поспішайте ухвалювати важливі рішення, особливо якщо вами керує бажання щось довести собі чи іншим. Краще спокійно переглянути бюджет, розібратися з поточними справами та навести лад у побуті. Не намагайтеся компенсувати емоційне напруження дорогими покупками. Зараз практичність і поміркованість принесуть значно більше користі, ніж імпульсивні вчинки.

Скорпіон

Цей тиждень може стати для вас справжнім випробуванням на внутрішню зрілість. Ви можете особливо гостро сприймати себе як особистість, замислюватися над власними досягненнями, помилками та життєвими рішеннями. Можливе загострення внутрішніх суперечностей, невдоволення собою або бажання негайно щось змінити. Але зараз дуже важливо не висувати до себе надмірних претензій. Не порівнюйте себе з іншими та не знецінюйте пройдений шлях. Ви маєте право помилятися, змінювати думку й починати спочатку. Більше любіть себе, довіряйте власним силам і пам'ятайте про свою цінність.

Стрілець

Тиждень може виявитися емоційно непростим. Ви можете гостріше відчувати внутрішні суперечності, приховані бажання, давні переживання або незадоволення певними обставинами життя. Можливі сильна втома, бажання усамітнитися та тимчасово відсторонитися від чужих проблем. І це цілком природно. Не змушуйте себе бути активними, якщо відчуваєте потребу у відпочинку. Найкраще зараз - зменшити навантаження, побути наодинці із собою, відновити сили та спокійно розібратися у власних почуттях. Наприкінці тижня, коли Сонце перейде у ваш знак, поступово з'являтимуться нова енергія та бажання рухатися вперед.

Козоріг

У центрі уваги опиняться друзі, колективи, спільні проєкти та плани на майбутнє. Можуть виникнути суперечності через розподіл обов'язків, лідерство або різні погляди на спільну справу. Не варто втягуватися в боротьбу за авторитет. Можливо, настав час переглянути деякі домовленості та визначити, з ким вам справді по дорозі. Водночас тиждень може принести цікаві ідеї щодо майбутніх проєктів. Не відмовляйтеся від них лише через тимчасові труднощі.

Водолій

Для вас також триває надзвичайно важливий період. Цього тижня можуть виникати ситуації, пов'язані з професійним майбутнім, особистими амбіціями, партнерством та відповідальними рішеннями. Особливо уважно поставтеся до нових пропозицій, переговорів і можливостей, які відкриваються перед вами. Не варто відмовлятися від перспектив лише через страх змін або невпевненість у власних силах. Водночас не дозволяйте чужим амбіціям керувати вашим вибором. Зараз важливо зберігати самостійність, але й уміти домовлятися. Не бійтеся приймати важливі рішення. Деякі з них можуть визначити напрямок вашого життя на тривалий час. Головне - діяти усвідомлено, а не під тиском обставин.

Риби

Цей тиждень може змусити вас по-новому подивитися на власне майбутнє. Особливої уваги потребуватимуть питання освіти, далеких поїздок, міжнародних справ, документів та юридичних домовленостей. Можливе повернення до планів, які раніше довелося відкласти. Не поспішайте відмовлятися від своїх мрій, навіть якщо зараз шлях до них здається складним. Водночас перевіряйте інформацію та не покладайтеся лише на обіцянки. Наприкінці тижня можуть з'явитися нові ідеї щодо професійного розвитку.

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