Уряд хоче забезпечити готовність до закриття кластерів з ЄС упродовж 2027 року

Кабінет міністрів подав до Верховної Ради програму діяльності, яка передбачає відкриття всіх переговорних кластерів з ЄС протягом 2026-2027 років та готовність до їх закриття у 2027 році.