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Зеленський відзначив держнагородою "Національна легенда України" 20 видатних людейPhotoVideo
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Відстрочка після відрахування: у Раді хочуть змінити правила для студентів без диплома
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Директор ЦРУ міг приїхати до москви через загрозу ескалації рф проти НАТО - журналістVideo
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У Краматорську кількість поранених у результаті атаки рф зросла до 24Photo
25 серпня, 15:05 • 19381 перегляди
Міндіч передав Мудрій готівку, щоб внести заставу за Галущенка - прокурор
25 серпня, 12:05 • 28145 перегляди
Зеленський: Україна отримала "трішки" ракет до Patriot, треба більше
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25 серпня, 11:07 • 25886 перегляди
У справі "Форест Гамп" застави за Мудру та Микитася досі не внесли - ВАКС
Ексклюзив
25 серпня, 09:51 • 25431 перегляди
СЕО “дочки” Fire Point розповів про технологію виробництва ракетних двигунів на заводі у Данії Photo
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25 серпня, 09:25 • 24762 перегляди
Вклали гроші в бренд, а можете втратити його: юристка попередила про головну пастку для бізнесу
25 серпня, 08:33 • 21701 перегляди
Біля аеропорту Лейпцига знайшли ще один дрон і вибухівку - ЗМІ
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Закони

Нормативні акти, що формують законодавство країни
Закони – нормативно-правові акти вищої юридичної сили, що регулюють найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, ухвалених в особливому порядку, або безпосередньо народом. В Україні єдиним органом законодавчої гілки влади, що вповноважений ухвалювати закони, є Верховна Рада України. Основний закон – це Конституція України, її положенням мають відповідати усі інші закони та нормативні акти.
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Відстрочка після відрахування: у Раді хочуть змінити правила для студентів без диплома

Законопроєкт №15553 пропонує не вважати незавершене навчання без диплома повторним здобуттям освіти. Це може спростити оформлення відстрочок.

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У ВР пропонують видавати білорусам, які підтримують Україну, трирічні посвідки на проживання та спростити отримання громадянства

Законопроєкт №15529 пропонує білорусам, які засуджують агресію рф, трирічні посвідки з правом роботи й бізнесу, а також спростити для них отримання громадянства.

Суспільство • 25 серпня, 13:27 • 3332 перегляди
У РНБО заявили, що обмеження російського контенту впливатиме на покоління українців

Андрій Коваленко заявив, що обмеження російського контенту вплине на українське суспільство в наступні роки. Особливе значення має дитячий контент.

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Як оформити дитину в садочок у 2026 році: черга, документи та пільгиPhoto

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Майже третина скарг бізнесу на правоохоронців стосується БЕБ - Рада бізнес-омбудсмена

У 2025 році БЕБ отримало 29% скарг бізнесу на правоохоронців, а у 2026-му - стільки ж. Підприємці скаржаться на арешти майна та слідчі дії.

Економіка • 25 серпня, 08:07 • 40821 перегляди
Зеленський пропонує визначити національні святині українського народу та встановити відповідальність за їх пошкодження

Президент запропонував надати особливий статус 23 історичним об’єктам і посилити їхній захист. За умисне пошкодження передбачено до 10 років ув’язнення.

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Україна збиває понад 90% "шахедів" і готує відповідь на російську балістику - Зеленський

Зеленський заявив, що ОПК України потребує масштабування виробництва дронів і далекобійних систем. Президент закликав створити захист від російської балістики.

Війна в Україні • 24 серпня, 07:21 • 4782 перегляди
Торговельні переговори США та Канади провалилися через дрібні розбіжності в деталях угоди

США та Канада не узгодили торговельну угоду через розбіжності щодо тарифів, цифрових послуг і торговельних партнерств. Вашингтон запровадив 50% мито, Оттава готує відповідь.

Економіка • 23 серпня, 21:38 • 3919 перегляди
Торговельна війна США і Канади набирає обертів: Оттава вводить дзеркальні мита

Після провалу переговорів Оттава відповість митами "долар за долар" на американські товари. Сторони звинувачують одна одну в зриві угоди.

Економіка • 23 серпня, 13:25 • 12743 перегляди
Зеленський доручив розглянути створення Ветеранського кодексуVideo

Президент закликав уряд, Раду й ветеранів підготувати пропозиції щодо Ветеранського кодексу та цифровізації послуг. Мінветеранів визначило п’ять пріоритетів на 2026–2027 роки.

Суспільство • 22 серпня, 16:36 • 3495 перегляди
АТЕШ заявив про підготовку російських полігонів до нової хвилі мобілізації

На полігонах у ростовській і московській областях перевіряють готовність розмістити багато людей. АТЕШ пов’язує це з новою мобілізацією.

Світ • 22 серпня, 04:49 • 7819 перегляди
ВАКС визнав необґрунтованими активи "Слуги народу" Марченко на 8,2 млн гривень

Суд стягнув активи Людмили Марченко на понад 8,2 млн гривень. Йдеться про п’ять квартир, майнові права та Toyota Land Cruiser.

Суспільство • 21 серпня, 14:22 • 3985 перегляди
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Кабмін має створити міжвідомчу робочу групу для вирішення проблеми оподаткування авіалізингу - нардеп Крейденко

Депутат Крейденко закликав Кабмін створити робочу групу через нове трактування БЕБ оподаткування лізингу авіатранспорту як роялті. Мінфін має надати єдине роз'яснення.

Економіка • 21 серпня, 07:28 • 27058 перегляди
У Швейцарії не підтримують жорсткіший нейтралітет напередодні голосування

54% швейцарців планують відхилити закріплення жорсткішого нейтралітету в конституції. Голосування відбудеться 27 вересня.

Світ • 21 серпня, 06:22 • 3937 перегляди
Прокурор просить для Микитася арешт із заставою 200 млн грнVideo

ВАКС розглядає запобіжний захід Максиму Микитасю у справі про легалізацію 150 млн грн. САП просить арешт або заставу 200 млн грн.

Кримінал • 20 серпня, 12:08 • 17837 перегляди
Операція "Феміда": НАБУ і САП після операції "Форест Гамп" викрили схему рейдерства і показали відео, є нові підозриVideo

НАБУ і САП розкрили новий епізод у межах справи щодо викритої злочинної організації під назвою операція «Феміда». Злочинці за даними НАБУ і САП, втручалися в мережі Мін’юсту та підробляли судові й майнові документи.

Кримінал • 20 серпня, 10:16 • 24906 перегляди
В Україні готують драконівські покарання для систематичних порушників ПДД: деталі від Нацполіції

В Україні планують посилити відповідальність за небезпечне перевищення швидкості та систематичні порушення. Законопроєкт №15348 готують до першого читання.

Суспільство • 19 серпня, 20:41 • 12403 перегляди
Хмара та Сибіга окреслили ключові пріоритети на посадах голів Міноборони і МЗС

Міністри оборони та закордонних справ окреслили пріоритети: посилення війська, розвиток ОПК і дипломатію заради справедливого миру.

Суспільство • 19 серпня, 12:54 • 5209 перегляди
Рада відкрила шлях інвестиціям у ядерну енергетику України

Парламент ухвалив закон про перетворення уранового комбінату на державне акціонерне товариство. Підприємство захистять від банкрутства на три роки.

Суспільство • 19 серпня, 11:01 • 4338 перегляди
Єдиного в Україні виробника уранового концентрату "СхідГЗК" готують до об’єднання з Енергоатомом - ВР ухвалила рішення

Депутати підтримали перетворення уранового комбінату на акціонерне товариство зі 100% державною власністю. «Енергоатом» надасть 555 млн грн допомоги.

Економіка • 19 серпня, 11:00 • 3639 перегляди
Від лікування до протезування - які нові права та гарантії отримають українські захисники

Закон №13704-д гарантує виплати, лікування, реабілітацію та вільний вибір протезиста. Уряд має розробити процедури й програму запобігання ампутаціям.

Суспільство • 19 серпня, 10:40 • 11174 перегляди
Рада призначила Євгенія Хмару міністром оборони України

Верховна Рада підтримала призначення Євгенія Хмари міністром оборони України. Напередодні він заявив, що до голосування стане цивільною особою.

Суспільство • 19 серпня, 10:34 • 24242 перегляди
Сервітути на приватній землі для військових споруд - Рада ухвалила закон за основу

Рада підтримала законопроєкт про сервітути на приватних агроземлях для фортифікацій. Плата становитиме 12% оцінки й виплачуватиметься після війни.

Суспільство • 19 серпня, 10:19 • 3695 перегляди
Рада схвалила у першому читанні новий Митний кодекс для переходу на правила ЄС

Рада підтримала законопроєкт №15450 у першому читанні. Кодекс має набути чинності 1 грудня 2027 року та відкрити шлях до €1,5 млрд допомоги.

Економіка • 19 серпня, 09:55 • 3052 перегляди
Рада з другої спроби запровадила комплексну підтримку для дітей з інвалідністю

Парламент 331 голосом ухвалив закон про комплексну підтримку дітей та осіб з інвалідністю з 2027 року. Базова величина становитиме щонайменше 4000 гривень.

Суспільство • 19 серпня, 09:39 • 3196 перегляди
Заборона оренди укриттів під час воєнного стану - Рада ухвалила за основу закон

Парламент за основу підтримав законопроєкт про заборону нецільового використання укриттів і розірвання їх оренди під час воєнного стану. Документ передбачає щомісячні перевірки, камери та відповідальність за блокування доступу.

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Реформа БЕБ буксує: після провальної переатестації керівників необхідна повна перевірка і перезапуск громадського контролю

74% керівного складу БЕБ провалили переатестацію, але експерти вважають реформу надто повільною і незавершеною. Вони закликають перевірити всіх працівників, провести аудит кримінальних справ і перезапустити Раду громадського контролю.

Економіка • 19 серпня, 08:02 • 118105 перегляди
ДТП на зупинці у Києві: голова МВС показав кадри моменту зіткненняPhotoVideo

У Солом’янському районі Києва ДТП забрала життя двох людей, ще четверо постраждали. 23-річного водія затримали.

Київ • 19 серпня, 07:46 • 16636 перегляди
Уряд хоче забезпечити готовність до закриття кластерів з ЄС упродовж 2027 року

Кабінет міністрів подав до Верховної Ради програму діяльності, яка передбачає відкриття всіх переговорних кластерів з ЄС протягом 2026-2027 років та готовність до їх закриття у 2027 році.

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Рада схвалила реформу фінансування вищої освіти - закон про гранти на навчання прийнято

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №10399 про нову систему фінансування вищої освіти, що запроваджує гранти. Документ передбачає перехід до принципу "гроші ходять за студентом" та набуде чинності з 2027 року.

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