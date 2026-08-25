Закони
Законопроєкт №15553 пропонує не вважати незавершене навчання без диплома повторним здобуттям освіти. Це може спростити оформлення відстрочок.
Законопроєкт №15529 пропонує білорусам, які засуджують агресію рф, трирічні посвідки з правом роботи й бізнесу, а також спростити для них отримання громадянства.
Андрій Коваленко заявив, що обмеження російського контенту вплине на українське суспільство в наступні роки. Особливе значення має дитячий контент.
Законодавство у 2026 році передбачає значно ширші можливості для здобуття дошкільної освіти. Водночас конкретний вік прийому дитини залежить від типу закладу.
У 2025 році БЕБ отримало 29% скарг бізнесу на правоохоронців, а у 2026-му - стільки ж. Підприємці скаржаться на арешти майна та слідчі дії.
Президент запропонував надати особливий статус 23 історичним об’єктам і посилити їхній захист. За умисне пошкодження передбачено до 10 років ув’язнення.
Зеленський заявив, що ОПК України потребує масштабування виробництва дронів і далекобійних систем. Президент закликав створити захист від російської балістики.
США та Канада не узгодили торговельну угоду через розбіжності щодо тарифів, цифрових послуг і торговельних партнерств. Вашингтон запровадив 50% мито, Оттава готує відповідь.
Після провалу переговорів Оттава відповість митами "долар за долар" на американські товари. Сторони звинувачують одна одну в зриві угоди.
Президент закликав уряд, Раду й ветеранів підготувати пропозиції щодо Ветеранського кодексу та цифровізації послуг. Мінветеранів визначило п’ять пріоритетів на 2026–2027 роки.
На полігонах у ростовській і московській областях перевіряють готовність розмістити багато людей. АТЕШ пов’язує це з новою мобілізацією.
Суд стягнув активи Людмили Марченко на понад 8,2 млн гривень. Йдеться про п’ять квартир, майнові права та Toyota Land Cruiser.
Депутат Крейденко закликав Кабмін створити робочу групу через нове трактування БЕБ оподаткування лізингу авіатранспорту як роялті. Мінфін має надати єдине роз'яснення.
54% швейцарців планують відхилити закріплення жорсткішого нейтралітету в конституції. Голосування відбудеться 27 вересня.
ВАКС розглядає запобіжний захід Максиму Микитасю у справі про легалізацію 150 млн грн. САП просить арешт або заставу 200 млн грн.
НАБУ і САП розкрили новий епізод у межах справи щодо викритої злочинної організації під назвою операція «Феміда». Злочинці за даними НАБУ і САП, втручалися в мережі Мін’юсту та підробляли судові й майнові документи.
В Україні планують посилити відповідальність за небезпечне перевищення швидкості та систематичні порушення. Законопроєкт №15348 готують до першого читання.
Міністри оборони та закордонних справ окреслили пріоритети: посилення війська, розвиток ОПК і дипломатію заради справедливого миру.
Парламент ухвалив закон про перетворення уранового комбінату на державне акціонерне товариство. Підприємство захистять від банкрутства на три роки.
Депутати підтримали перетворення уранового комбінату на акціонерне товариство зі 100% державною власністю. «Енергоатом» надасть 555 млн грн допомоги.
Закон №13704-д гарантує виплати, лікування, реабілітацію та вільний вибір протезиста. Уряд має розробити процедури й програму запобігання ампутаціям.
Верховна Рада підтримала призначення Євгенія Хмари міністром оборони України. Напередодні він заявив, що до голосування стане цивільною особою.
Рада підтримала законопроєкт про сервітути на приватних агроземлях для фортифікацій. Плата становитиме 12% оцінки й виплачуватиметься після війни.
Рада підтримала законопроєкт №15450 у першому читанні. Кодекс має набути чинності 1 грудня 2027 року та відкрити шлях до €1,5 млрд допомоги.
Парламент 331 голосом ухвалив закон про комплексну підтримку дітей та осіб з інвалідністю з 2027 року. Базова величина становитиме щонайменше 4000 гривень.
Парламент за основу підтримав законопроєкт про заборону нецільового використання укриттів і розірвання їх оренди під час воєнного стану. Документ передбачає щомісячні перевірки, камери та відповідальність за блокування доступу.
74% керівного складу БЕБ провалили переатестацію, але експерти вважають реформу надто повільною і незавершеною. Вони закликають перевірити всіх працівників, провести аудит кримінальних справ і перезапустити Раду громадського контролю.
У Солом’янському районі Києва ДТП забрала життя двох людей, ще четверо постраждали. 23-річного водія затримали.
Кабінет міністрів подав до Верховної Ради програму діяльності, яка передбачає відкриття всіх переговорних кластерів з ЄС протягом 2026-2027 років та готовність до їх закриття у 2027 році.
Верховна Рада ухвалила законопроєкт №10399 про нову систему фінансування вищої освіти, що запроваджує гранти. Документ передбачає перехід до принципу "гроші ходять за студентом" та набуде чинності з 2027 року.