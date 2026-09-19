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The New York Times

Верховна Рада майже на місяць припинила пленарні засідання, депутати повернуться 13 жовтня

Київ • УНН

 • 294 перегляди

Верховна Рада не проводитиме пленарних засідань близько чотирьох тижнів. Депутати працюватимуть у комітетах і над законопроєктами.

Верховна Рада майже на місяць припинила пленарні засідання, депутати повернуться 13 жовтня

Верховна Рада майже на місяць припинила проведення пленарних засідань – наступне заплановане на 13 жовтня. У цей період народні депутати продовжать роботу в комітетах, над поправками та новими законопроєктами, заявив голова парламенту Руслан Стефанчук, пише УНН.

Деталі

Таким чином, перерва між пленарними засіданнями парламенту триватиме близько 4 тижнів. Водночас формально сесія Верховної Ради не закривається – XVI сесія парламенту IX скликання триває з вересня 2026 року до січня 2027 року.

За словами Стефанчука, депутати використають цей період для підготовки законодавчих рішень.

Стефанчук пояснив тривалу перерву

Ми дуже багато чого зможемо прийняти, як і цього тижня

– заявив спікер Верховної Ради.

На період без пленарних засідань також припадають міжнародні заходи за участю парламентських делегацій. Зокрема, наприкінці вересня та на початку жовтня заплановані засідання ПАРЄ у Страсбурзі, Міжпарламентського союзу в Танзанії та Парламентської асамблеї ОБСЄ в Андоррі.

Тривалу перерву вже критикують окремі народні депутати. Зокрема, нардепка Софія Федина заявила, що парламент мав би інтенсивніше працювати над проєктом держбюджету на 2027 рік, питаннями оборони та законопроєктами, необхідними для європейської інтеграції.

Годину запитань до Уряду у Верховній Раді перенесли на три тижні: яка причина18.09.26, 11:41 • 3500 переглядiв

Степан Гафтко

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Державний бюджет
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Танзанія
Верховна Рада України
Руслан Стефанчук