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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 4448 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

12:21 • 3406 перегляди

В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

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12:10 • 7490 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 30432 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 161074 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 139285 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 142027 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 136356 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 136109 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196735 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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Адміністрація Трампа зупиняє фінансування 5800 проєктів USAID, включаючи програми вакцинації та лікування. Припинення підтримки торкнеться мільйонів людей у країнах, що розвиваються, та загрожує зростанням смертності.

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Повстанці в ДР Конго оголосили про припинення вогню з "гуманітарних причин"

Альянс повстанських угруповань на сході ДР Конго оголосив про гуманітарне припинення вогню. За даними ООН, у недавніх боях за Гому загинуло 900 осіб, понад 400 тисяч стали біженцями.

Новини Світу • 4 лютого, 06:53 • 23539 перегляди

Міжнародний день мобілізації проти загрози ядерної війни: що відзначають 29 січня

29 січня відзначається Міжнародний день мобілізації проти загрози ядерної війни, заснований після підписання Делійської декларації 1985 року. Також сьогодні святкують День пазлів, започаткований Джоді Джилл у 1994 році.

Суспільство • 29 січня, 05:00 • 30166 перегляди

У Танзанії запідозрили новий спалах вірусу Марбург: 8 з 9 заражених померли

У регіоні Кагера в Танзанії зафіксовано 9 випадків зараження вірусом Марбург, 8 людей померли. ВООЗ очікує результати тестування двох пацієнтів для підтвердження спалаху.

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Від безбивних слонів до равликів: як тварини пристосовуються до людської діяльності

Вчені виявили незвичайні адаптації тварин до урбанізації та людської діяльності. Серед змін - коротші крила у ластівок, бліді мушлі равликів та безбивні слони в Африці.

Новини Світу • 6 січня, 13:18 • 94497 перегляди

Африканські парламентарі відвідали окуповану Донеччину та наробили абсурдних заяв. Україна різко відреагувала

МЗС України висловило рішучий протест через візит делегації Панафриканського парламенту на окуповану територію Донецької області. Делегація з 12 африканських країн взяла участь у російській пропагандистській акції.

Війна • 16 грудня, 18:57 • 27598 перегляди
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Туристичні тренди: куди їдуть українці та як змінилися ціни на відпочинок взимку

Експерти розповіли про найпопулярніші туристичні напрямки серед українців взимку. В Україні лідирують Карпати, за кордоном - Єгипет та ОАЕ, а ціни на відпочинок варіюються і сягають до 2000 доларів.

Суспільство • 29 листопада, 17:32 • 168733 перегляди

Сім вже працюють, а три відкриються найближчим часом: Зеленський про відкриття нових посольств в Африці

Україна розширює дипломатичну присутність в Африці, відкриваючи 10 нових посольств. Зеленський анонсував створення зернових хабів та обмін технологіями з африканськими країнами.

Політика • 23 листопада, 17:41 • 28309 перегляди

Африканських щурів-саперів перекинули на боротьбу з контрабандою

У Танзанії гамбійських хом'якових щурів навчають виявляти контрабанду серед вантажів. Раніше ці тварини успішно використовувались для розмінування територій, зокрема в Камбоджі.

Новини Світу • 1 листопада, 15:22 • 21863 перегляди

Міжнародний день вдячності рятувальникам, День народження Гаррі Поттера, День безпородної собаки. Що ще можна відзначити 31 липня

Перші професійні рятувальники на воді з’явилися в США. У ХІХ столітті в країні активно почали створювати відпочинкові зони на водних об’єктах. У 1912 році в США була створена перша професійна служба рятування на воді.

УНН Lite • 31 липня, 03:09 • 122310 перегляди

За останні 7 місяців МЗС відкрило 7 нових посольств в Африці

Україна активно розширює свою дипломатичну присутність в Африці, відкривши за останні 7 місяців 7 нових посольств в таких країнах, як Мавританія, Кот-д'івуар, Гана, Ботсвана, Руанда, Мозамбік та ін Конго, і планує відкрити ще 3 посольства в Танзанії, Камеруні та Судані.

Політика • 7 червня, 17:12 • 41961 перегляди

В Кенії збільшилась до 181 кількість жертв повені: зруйновані будинки й дороги

Кількість жертв повені в Кенії зросла до 181 особи, а будинки, дороги, мости та інша інфраструктура були зруйновані по всьому регіону через проливні дощі та повені з березня, що змусило сотні тисяч людей покинути свої домівки.

Суспільство • 1 травня, 15:20 • 20489 перегляди

Україна не має послів у 30 країнах. У МЗС оприлюднили перелік

Посада Надзвичайного і Повноважного Посла залишається вакантною у 30 українських посольствах у різних країнах, зокрема, у Великій Британії, білорусі, Гані та інших, повідомляє департамент управління персоналом Міністерства закордонних справ.

Політика • 9 квітня, 16:27 • 87570 перегляди

ГУР атакувало завод зі збірки "шахедів" у рф: що відомо про це виробництво і до чого тут Tinder

Дрони атакували територію підприємства, розташованого в місті Єлабуга в Татарстані. На атакованому підприємстві відбувалося виробництво дронів.

Війна • 2 квітня, 09:02 • 511406 перегляди

Зросла кількість жертв через масове отруєння м’ясом черепахи на Занзібарі

Дев'ять людей, зокрема вісім дітей, померли і ще 78 були госпіталізовані після вживання отруйного м'яса морської черепахи на Занзібарі.

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Новою володаркою титулу «Міс світу» стала представниця Чехії

Крістіна Піскова, 24-річна студентка і модель з Чехії, перемогла на 71-му конкурсі краси "Міс Світу" у 2023 році.

Суспільство • 10 березня, 02:02 • 68673 перегляди

У Занзібарі масове отруєння м’ясом черепахи: вісім загиблих, 78 ушпиталені

Вісім дітей загинули і 78 людей були госпіталізовані після вживання отруйного м'яса морської черепахи на острові Панза в регіоні Південна Пемба на Занзібарі.

Здоров'я • 8 березня, 21:48 • 35708 перегляди