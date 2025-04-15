Адміністрація Трампа зупиняє фінансування 5800 проєктів USAID, включаючи програми вакцинації та лікування. Припинення підтримки торкнеться мільйонів людей у країнах, що розвиваються, та загрожує зростанням смертності.
Альянс повстанських угруповань на сході ДР Конго оголосив про гуманітарне припинення вогню. За даними ООН, у недавніх боях за Гому загинуло 900 осіб, понад 400 тисяч стали біженцями.
29 січня відзначається Міжнародний день мобілізації проти загрози ядерної війни, заснований після підписання Делійської декларації 1985 року. Також сьогодні святкують День пазлів, започаткований Джоді Джилл у 1994 році.
У регіоні Кагера в Танзанії зафіксовано 9 випадків зараження вірусом Марбург, 8 людей померли. ВООЗ очікує результати тестування двох пацієнтів для підтвердження спалаху.
Вчені виявили незвичайні адаптації тварин до урбанізації та людської діяльності. Серед змін - коротші крила у ластівок, бліді мушлі равликів та безбивні слони в Африці.
МЗС України висловило рішучий протест через візит делегації Панафриканського парламенту на окуповану територію Донецької області. Делегація з 12 африканських країн взяла участь у російській пропагандистській акції.
Експерти розповіли про найпопулярніші туристичні напрямки серед українців взимку. В Україні лідирують Карпати, за кордоном - Єгипет та ОАЕ, а ціни на відпочинок варіюються і сягають до 2000 доларів.
Україна розширює дипломатичну присутність в Африці, відкриваючи 10 нових посольств. Зеленський анонсував створення зернових хабів та обмін технологіями з африканськими країнами.
У Танзанії гамбійських хом'якових щурів навчають виявляти контрабанду серед вантажів. Раніше ці тварини успішно використовувались для розмінування територій, зокрема в Камбоджі.
Перші професійні рятувальники на воді з’явилися в США. У ХІХ столітті в країні активно почали створювати відпочинкові зони на водних об’єктах. У 1912 році в США була створена перша професійна служба рятування на воді.
Україна активно розширює свою дипломатичну присутність в Африці, відкривши за останні 7 місяців 7 нових посольств в таких країнах, як Мавританія, Кот-д'івуар, Гана, Ботсвана, Руанда, Мозамбік та ін Конго, і планує відкрити ще 3 посольства в Танзанії, Камеруні та Судані.
Кількість жертв повені в Кенії зросла до 181 особи, а будинки, дороги, мости та інша інфраструктура були зруйновані по всьому регіону через проливні дощі та повені з березня, що змусило сотні тисяч людей покинути свої домівки.
Посада Надзвичайного і Повноважного Посла залишається вакантною у 30 українських посольствах у різних країнах, зокрема, у Великій Британії, білорусі, Гані та інших, повідомляє департамент управління персоналом Міністерства закордонних справ.
Дрони атакували територію підприємства, розташованого в місті Єлабуга в Татарстані. На атакованому підприємстві відбувалося виробництво дронів.
Дев'ять людей, зокрема вісім дітей, померли і ще 78 були госпіталізовані після вживання отруйного м'яса морської черепахи на Занзібарі.
Крістіна Піскова, 24-річна студентка і модель з Чехії, перемогла на 71-му конкурсі краси "Міс Світу" у 2023 році.
Вісім дітей загинули і 78 людей були госпіталізовані після вживання отруйного м'яса морської черепахи на острові Панза в регіоні Південна Пемба на Занзібарі.