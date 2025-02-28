США припинили фінансування програм проти поліомієліту, ВІЛ та малярії по всьому світу: які проєкти закрили

ukenru
05:23 • 24384 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 124817 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 183995 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 148328 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139618 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117745 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108244 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103022 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 143293 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 134884 перегляди

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

16 березня, 21:21 • 49309 перегляди
Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

16 березня, 22:18 • 60293 перегляди
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

01:54 • 49083 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

04:18 • 55980 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

04:45 • 57109 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 143306 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 142289 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 276127 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 304952 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 240784 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 16445 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 59753 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 111924 перегляди
П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:57 • 134886 перегляди
Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

14 березня, 12:29 • 117177 перегляди
Актуальне
США припинили фінансування програм проти поліомієліту, ВІЛ та малярії по всьому світу: які проєкти закрили

США припинили фінансування програм проти поліомієліту, ВІЛ та малярії по всьому світу: які проєкти закрили

Київ • УНН

 • 29643 перегляди

Адміністрація Трампа зупиняє фінансування 5800 проєктів USAID, включаючи програми вакцинації та лікування. Припинення підтримки торкнеться мільйонів людей у країнах, що розвиваються, та загрожує зростанням смертності.

Адміністрація Дональда Трампа офіційно припинила фінансування 5800 тис проєктів Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Відповідні повідомлення були масово розіслані з Державного департаменту до таборів для біженців, клінік лікування туберкульозу, програм вакцинації та інших гуманітарних ініціатив. Про це повідомляє The New York Times, передає УНН.

Деталі

Серед припинених проєктів - програми з лікування внутрішньовенних інфекцій, по боротьбі з малярією в найбільш постраждалих африканських країнах і глобальні зусилля із боротьби з поліомієлітом. Зазначається, що фінансування припиняється "в інтересах та зручності уряду США".

Зокрема, серед закритих проєктів: грант у розмірі 131 мільйона доларів на програму ЮНІСЕФ з імунізації проти поліомієліту, який оплачував планування, логістику і доставку вакцин мільйонам дітей. Також розірваний контракт із компанією Chemonics на 90 мільйонів доларів на поставку протимоскітних сіток, тестів на малярію та лікування, які мали захистити 53 мільйони людей.

Крім того, були скасовані такі проєкти:

  • Програма FHI 360 в Ємені – допомога дітям із критичним недоїданням.
    • Всі операційні витрати та 10% бюджету на ліки Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, основного каналу постачання протитуберкульозних препаратів Всесвітньої організації охорони здоров'я, який минулого року забезпечив лікування туберкульозу майже трьом мільйонам людей.
      •  Фонд Елізабет Глейзер – лікування ВІЛ у Лесото, Танзанії, Есватіні. 87 притулків у Південній Африці для жертв насильства.
        • Програма Plan International – забезпечення водопостачанням 115 000 переміщених осіб в Ефіопії.
          • 80 млн доларів – фінансування агентства ООН - UNAIDS, яке фінансувало роботу з надання допомоги країнам у покращенні лікування ВІЛ.

            Скасування фінансування цих програм матиме серйозні наслідки для мільйонів людей у країнах, що розвиваються, пише видання.

            Також очікується підвищення рівня смертності серед ВІЛ-інфікованих пацієнтів через обмеження доступу до лікування.

            "Люди помруть! Але ми цього ніколи не дізнаємося, адже навіть програми підрахунку смертей припинено", - сказала доктор Кетрін Кіобутунгі, виконавчий директор Центру досліджень народонаселення та здоров’я Африки.

            Припинення програм вакцинації призведе до зростання рівня захворюваності на поліомієліт, а обмеження боротьби з малярією та туберкульозом загрожує життю тисяч людей. Закриття притулків для жертв насильства залишить жінок і дітей без захисту, а припинення водопостачальних ініціатив погіршить санітарні умови в таборах для біженців.

            The New York Times зазначає, що рішення викликало широку критику серед міжнародних гуманітарних організацій та правозахисників.

            Нагадаємо

            Адміністрація США ухвалила рішення про припинення фінансування більш ніж 90% гуманітарних та міжнародних програм.

            Лілія Подоляк

            Лілія Подоляк

            Здоров'яНовини Світу
            ahentstvo-ssha-z-mizhnarodnoho-rozvytkuАгентство США з міжнародного розвитку
            tanzaniiaТанзанія
            vsesvitnia-orhanizatsiia-okhorony-zdoroviaВсесвітня організація охорони здоров'я
            yunisefЮНІСЕФ
            donald-trampДональд Трамп
            efiopiiaЕфіопія
            pivdenna-afrykaПівденна Африка
            spolucheni-shtatyСполучені Штати
            yemenЄмен

            Звернутися з питань розміщення реклами