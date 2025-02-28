США припинили фінансування програм проти поліомієліту, ВІЛ та малярії по всьому світу: які проєкти закрили
Київ • УНН
Адміністрація Трампа зупиняє фінансування 5800 проєктів USAID, включаючи програми вакцинації та лікування. Припинення підтримки торкнеться мільйонів людей у країнах, що розвиваються, та загрожує зростанням смертності.
Адміністрація Дональда Трампа офіційно припинила фінансування 5800 тис проєктів Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Відповідні повідомлення були масово розіслані з Державного департаменту до таборів для біженців, клінік лікування туберкульозу, програм вакцинації та інших гуманітарних ініціатив. Про це повідомляє The New York Times, передає УНН.
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Серед припинених проєктів - програми з лікування внутрішньовенних інфекцій, по боротьбі з малярією в найбільш постраждалих африканських країнах і глобальні зусилля із боротьби з поліомієлітом. Зазначається, що фінансування припиняється "в інтересах та зручності уряду США".
Зокрема, серед закритих проєктів: грант у розмірі 131 мільйона доларів на програму ЮНІСЕФ з імунізації проти поліомієліту, який оплачував планування, логістику і доставку вакцин мільйонам дітей. Також розірваний контракт із компанією Chemonics на 90 мільйонів доларів на поставку протимоскітних сіток, тестів на малярію та лікування, які мали захистити 53 мільйони людей.
Крім того, були скасовані такі проєкти:
- Програма FHI 360 в Ємені – допомога дітям із критичним недоїданням.
- Всі операційні витрати та 10% бюджету на ліки Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, основного каналу постачання протитуберкульозних препаратів Всесвітньої організації охорони здоров'я, який минулого року забезпечив лікування туберкульозу майже трьом мільйонам людей.
- Фонд Елізабет Глейзер – лікування ВІЛ у Лесото, Танзанії, Есватіні. 87 притулків у Південній Африці для жертв насильства.
- Програма Plan International – забезпечення водопостачанням 115 000 переміщених осіб в Ефіопії.
- 80 млн доларів – фінансування агентства ООН - UNAIDS, яке фінансувало роботу з надання допомоги країнам у покращенні лікування ВІЛ.
Скасування фінансування цих програм матиме серйозні наслідки для мільйонів людей у країнах, що розвиваються, пише видання.
Також очікується підвищення рівня смертності серед ВІЛ-інфікованих пацієнтів через обмеження доступу до лікування.
"Люди помруть! Але ми цього ніколи не дізнаємося, адже навіть програми підрахунку смертей припинено", - сказала доктор Кетрін Кіобутунгі, виконавчий директор Центру досліджень народонаселення та здоров’я Африки.
Припинення програм вакцинації призведе до зростання рівня захворюваності на поліомієліт, а обмеження боротьби з малярією та туберкульозом загрожує життю тисяч людей. Закриття притулків для жертв насильства залишить жінок і дітей без захисту, а припинення водопостачальних ініціатив погіршить санітарні умови в таборах для біженців.
The New York Times зазначає, що рішення викликало широку критику серед міжнародних гуманітарних організацій та правозахисників.
Нагадаємо
Адміністрація США ухвалила рішення про припинення фінансування більш ніж 90% гуманітарних та міжнародних програм.