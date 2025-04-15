Агентство США з міжнародного розвитку

Адміністрація Трампа планує звернутися до Конгресу з проханням скоротити бюджети Держдепу та USAID до 28,4 мільярда доларів у 2026 році. Також розглядається закриття американських диппредставництв.
Федеральні витрати в США збільшилися, незважаючи на зусилля DOGE по скороченню. Аналіз показує, що економія Маска незначно вплинула на загальні витрати уряду.
Бріджит Брінк завершує свою трирічну каденцію посла США в Україні. Відставка пов'язана з особистими та політичними проблемами, а також скороченнями в USAID.
Посол США в Україні Бріджит Брінк планує достроково піти у відставку. Причиною називають особисті та політичні проблеми.
Всесвітня продовольча програма ООН заявила про загрозу масової загибелі людей через скорочення гуманітарної допомоги США у 14 країнах. Скорочення можуть призвести до трагічних наслідків.
В ООН попереджають, що скорочення бюджетів допомоги може звести нанівець прогрес у зменшенні смертності жінок під час вагітності та пологів. Згортання послуг вже фіксується в багатьох країнах.
Міністр фінансів США заявив про угоду з Україною щодо корисних копалин, яка може стати довгостроковим економічним партнерством. Її вважають частиною мирного плану Трампа.
Ліберальна кандидатка Сьюзан Кроуфорд виграла у консерватора, попри $25 млн, вкладені Ілоном Маском. Це дозволить зберегти ліберальну більшість у Верховному суді штату.
Апеляційний суд США дозволив Департаменту ефективності уряду Ілона Маска скоротити штат в USAID. Адміністрація планує припинити незалежну діяльність агентства до вересня.
Всіх співробітників USAID буде звільнено до 30 вересня. Держдеп США перейме програми USAID, але співробітників не буде автоматично переведено.
Західні уряди скорочують іноземну допомогу, що може призвести до збільшення кількості інфікованих ВІЛ на 10 мільйонів та майже 3 мільйонів смертей до кінця десятиліття.
В ЦГЗ МОЗ запевнили, що туберкульоз - виліковна хвороба. Лікарі роблять усе можливе, щоб кожен пацієнт мав шанс одужати, незважаючи на важкий стан.
Окружний суддя постановив, що Ілон Маск і Департамент з питань ефективності Білого дому, ймовірно, порушили Конституцію, закривши USAID. Суд зобов'язав відновити доступ до систем агентства.
Дії Трампа щодо USAID заохотили Орбана, Фіцо та Вучича посилити тиск на неурядові організації та медіа у своїх країнах. Уряди Угорщини, Сербії та Словаччини активізували зусилля.
Держсекретар США Рубіо заявив, що для початку діалогу з рф необхідно припинити бойові дії. Він наголосив на важливості гнучкості та терпіння у перемовинах.
USAID припиняє дію грантової угоди з Фондом підтримки енергетики України на суму 75 млн доларів. Це скоротить фінансування на закупівлю обладнання для енергетичного сектора.
Співробітникам USAID наказали знищити секретні документи, що зберігалися в головному офісі. Це сталося після скасування 83% програм, що спричинило судові позови та запити від Сенату.
США повідомили про припинення фінансування п'яти проектів офісу ООН з прав людини, включаючи в Україні. Програми будуть скорочені або закриті в рамках масштабного перегляду витрат на іноземну допомогу.
Адміністрація Трампа опублікувала список із 50 досягнень президента за перші 50 днів його другого терміну. Серед них боротьба з нелегальною міграцією, повернення виробництва в США та "мирні переговори" між Україною та росією.
Держсекретар США повідомив про закриття більшості програм USAID після 6-тижневого аналізу. Причиною стало нецільове використання мільярдів доларів, що не відповідало інтересам США.
Адміністрація Трампа припинила фінансування Колумбійського університету через студентські протести щодо Ізраїлю та Гази. Університет створив дисциплінарний комітет та пообіцяв співпрацювати з урядом для повернення коштів.
Під час засідання кабміну США Ілон Маск вступив у конфлікт з Марко Рубіо та Шоном Даффі щодо звільнень персоналу. Трамп втрутився у суперечку, ставши на бік держсекретаря Рубіо.
Федеральний суддя зобов'язав адміністрацію Трампа виплатити борги партнерам USAID до 10 березня. Сума заборгованості перед некомерційними організаціями оцінюється в 2 мільярди доларів.
В. о. заступника адміністратора USAID повідомив про можливість передачі кримінальних справ до Мін'юсту США. Це стосується звинувачень у нецільовому використанні іноземної допомоги.
Держдепартамент США зупиняє інвестиції USAID у відновлення української енергосистеми після російських атак. Агентство також скорочує свою присутність в Україні з 64 до 8 співробітників.
Адміністрація Трампа зупиняє фінансування 5800 проєктів USAID, включаючи програми вакцинації та лікування. Припинення підтримки торкнеться мільйонів людей у країнах, що розвиваються, та загрожує зростанням смертності.
У соцмережі X поширюється фейкове відео від імені New York Post про виплату USAID 4 млн доларів журналу Time. Центр протидії дезінформації спростував інформацію про підкуп для визнання Зеленського "Людиною року".
Голова Верховного суду США тимчасово заблокував виплату $1,5 млрд USAID за вже виконану роботу. Рішення підтримало директиву Трампа про скорочення витрат США за кордоном.
Адміністрація США припинила майже 5800 грантів USAID, зберігши лише 500 на суму 57 млрд доларів. Держсекретар Рубіо ухвалив рішення щодо кожного гранту, але позивачі оскаржують можливість такого швидкого перегляду.
Департамент ефективності уряду США змінив дані про заощадження з $16,6 до $9,6 млрд через виявлені помилки. У початкових звітах були знайдені випадки подвійного та потрійного підрахунку контрактів.