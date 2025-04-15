Агентство США з міжнародного розвитку

Держсекретар Рубіо і міністр транспорту Даффі влаштували сварку з Маском у присутності Трампа - NYT

Під час засідання кабміну США Ілон Маск вступив у конфлікт з Марко Рубіо та Шоном Даффі щодо звільнень персоналу. Трамп втрутився у суперечку, ставши на бік держсекретаря Рубіо.