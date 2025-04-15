Агентство США з міжнародного розвитку

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 17888 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 127730 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 124392 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 123359 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 126896 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 189491 перегляди

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Білий дім хоче вдвічі скоротити бюджет Держдепартаменту та USAID - Politico

Адміністрація Трампа планує звернутися до Конгресу з проханням скоротити бюджети Держдепу та USAID до 28,4 мільярда доларів у 2026 році. Також розглядається закриття американських диппредставництв.

Економіка • 15 квітня, 02:32 • 2886 перегляди

Попри зусилля DOGE Маска, витрати США зросли при Трампі - WSJ

Федеральні витрати в США збільшилися, незважаючи на зусилля DOGE по скороченню. Аналіз показує, що економія Маска незначно вплинула на загальні витрати уряду.

Новини Світу • 12 квітня, 08:07 • 3762 перегляди

"Так, вона повертається додому": Держдеп США підтвердив відставку свого посла в Україні

Бріджит Брінк завершує свою трирічну каденцію посла США в Україні. Відставка пов'язана з особистими та політичними проблемами, а також скороченнями в USAID.

Політика • 10 квітня, 19:50 • 10354 перегляди

Посол США в Україні Бріджит Брінк планує піти у відставку - ЗМІ

Посол США в Україні Бріджит Брінк планує достроково піти у відставку. Причиною називають особисті та політичні проблеми.

Політика • 10 квітня, 17:36 • 11730 перегляди

США скорочують допомогу 14 країнам: це може стати "смертним вироком"

Всесвітня продовольча програма ООН заявила про загрозу масової загибелі людей через скорочення гуманітарної допомоги США у 14 країнах. Скорочення можуть призвести до трагічних наслідків.

Економіка • 8 квітня, 09:37 • 9234 перегляди

ООН: скорочення іноземної допомоги урядом США загрожує зростанням материнської смертності

В ООН попереджають, що скорочення бюджетів допомоги може звести нанівець прогрес у зменшенні смертності жінок під час вагітності та пологів. Згортання послуг вже фіксується в багатьох країнах.

Здоров'я • 7 квітня, 07:42 • 10463 перегляди

Міністр фінансів США вважає вигідною для України угоду щодо копалини і очікує на її підписання

Міністр фінансів США заявив про угоду з Україною щодо корисних копалин, яка може стати довгостроковим економічним партнерством. Її вважають частиною мирного плану Трампа.

Економіка • 5 квітня, 03:13 • 11589 перегляди

Попри мільйонні трати Ілона Маска: на виборах до Верховного суду Вісконсину перемагає підтримуваний демократами суддя

Ліберальна кандидатка Сьюзан Кроуфорд виграла у консерватора, попри $25 млн, вкладені Ілоном Маском. Це дозволить зберегти ліберальну більшість у Верховному суді штату.

Новини Світу • 2 квітня, 10:00 • 16680 перегляди

Суд у США дозволив DOGE Маска продовжувати скорочення в USAID

Апеляційний суд США дозволив Департаменту ефективності уряду Ілона Маска скоротити штат в USAID. Адміністрація планує припинити незалежну діяльність агентства до вересня.

Новини Світу • 29 березня, 08:19 • 13596 перегляди

Всіх співробітників USAID буде звільнено до 30 вересня - Reuters

Всіх співробітників USAID буде звільнено до 30 вересня. Держдеп США перейме програми USAID, але співробітників не буде автоматично переведено.

Новини Світу • 28 березня, 18:38 • 67529 перегляди

Кількість смертей від ВІЛ у світі може зрости на 3 мільйони через скорочення іноземної допомоги - дослідження

Західні уряди скорочують іноземну допомогу, що може призвести до збільшення кількості інфікованих ВІЛ на 10 мільйонів та майже 3 мільйонів смертей до кінця десятиліття.

Здоров'я • 28 березня, 00:51 • 21765 перегляди

У ЦГЗ МОЗ спростували міф щодо туберкульозу

В ЦГЗ МОЗ запевнили, що туберкульоз - виліковна хвороба. Лікарі роблять усе можливе, щоб кожен пацієнт мав шанс одужати, незважаючи на важкий стан.

Суспільство • 24 березня, 17:07 • 11036 перегляди

Суд визнав неконституційним закриття USAID

Окружний суддя постановив, що Ілон Маск і Департамент з питань ефективності Білого дому, ймовірно, порушили Конституцію, закривши USAID. Суд зобов'язав відновити доступ до систем агентства.

Політика • 18 березня, 20:39 • 42403 перегляди

Трамп "надихнув" Орбана, Фіцо та Вучича посилити тиск на НУО та медіа

Дії Трампа щодо USAID заохотили Орбана, Фіцо та Вучича посилити тиск на неурядові організації та медіа у своїх країнах. Уряди Угорщини, Сербії та Словаччини активізували зусилля.

Новини Світу • 18 березня, 11:24 • 42709 перегляди

Рубіо пояснив, що має передувати повноцінним переговорам

Держсекретар США Рубіо заявив, що для початку діалогу з рф необхідно припинити бойові дії. Він наголосив на важливості гнучкості та терпіння у перемовинах.

Війна • 12 березня, 15:34 • 29674 перегляди

USAID скасовує грант у 75 млн доларів для Фонду підтримки енергетики України

USAID припиняє дію грантової угоди з Фондом підтримки енергетики України на суму 75 млн доларів. Це скоротить фінансування на закупівлю обладнання для енергетичного сектора.

Економіка • 12 березня, 14:40 • 78446 перегляди

Співробітникам USAID наказали спалити секретні документи агентства - ЗМІ

Співробітникам USAID наказали знищити секретні документи, що зберігалися в головному офісі. Це сталося після скасування 83% програм, що спричинило судові позови та запити від Сенату.

Політика • 12 березня, 01:47 • 28188 перегляди

США припиняють фінансування проекту ООН в Україні - УВКПЛ

США повідомили про припинення фінансування п'яти проектів офісу ООН з прав людини, включаючи в Україні. Програми будуть скорочені або закриті в рамках масштабного перегляду витрат на іноземну допомогу.

Політика • 11 березня, 12:37 • 25633 перегляди

"Перемоги не припиняються": Білий дім оприлюднив 50 досягнень Трампа за перші 50 днів його президентства

Адміністрація Трампа опублікувала список із 50 досягнень президента за перші 50 днів його другого терміну. Серед них боротьба з нелегальною міграцією, повернення виробництва в США та "мирні переговори" між Україною та росією.

Новини Світу • 11 березня, 03:20 • 27027 перегляди

США закривають 83% програм USAID - Рубіо

Держсекретар США повідомив про закриття більшості програм USAID після 6-тижневого аналізу. Причиною стало нецільове використання мільярдів доларів, що не відповідало інтересам США.

Новини Світу • 10 березня, 09:12 • 111391 перегляди

Трамп скасував гранти на $400 млн для Колумбійського університету

Адміністрація Трампа припинила фінансування Колумбійського університету через студентські протести щодо Ізраїлю та Гази. Університет створив дисциплінарний комітет та пообіцяв співпрацювати з урядом для повернення коштів.

Новини Світу • 7 березня, 20:34 • 24627 перегляди

Держсекретар Рубіо і міністр транспорту Даффі влаштували сварку з Маском у присутності Трампа - NYT

Під час засідання кабміну США Ілон Маск вступив у конфлікт з Марко Рубіо та Шоном Даффі щодо звільнень персоналу. Трамп втрутився у суперечку, ставши на бік держсекретаря Рубіо.

Новини Світу • 7 березня, 20:05 • 24149 перегляди

Суд зобов'язав адміністрацію Трампа виплатити борги партнерам USAID до понеділка

Федеральний суддя зобов'язав адміністрацію Трампа виплатити борги партнерам USAID до 10 березня. Сума заборгованості перед некомерційними організаціями оцінюється в 2 мільярди доларів.

Новини Світу • 7 березня, 07:34 • 18239 перегляди

В адміністрації Трампа пригрозили кримінальними справами співробітникам USAID або одержувачам грантів - The Hill

В. о. заступника адміністратора USAID повідомив про можливість передачі кримінальних справ до Мін'юсту США. Це стосується звинувачень у нецільовому використанні іноземної допомоги.

Новини Світу • 6 березня, 06:57 • 26912 перегляди

США припиняє фінансування відновлення енергосистеми України: що відбувається

Держдепартамент США зупиняє інвестиції USAID у відновлення української енергосистеми після російських атак. Агентство також скорочує свою присутність в Україні з 64 до 8 співробітників.

Економіка • 28 лютого, 20:20 • 67075 перегляди

США припинили фінансування програм проти поліомієліту, ВІЛ та малярії по всьому світу: які проєкти закрили

Адміністрація Трампа зупиняє фінансування 5800 проєктів USAID, включаючи програми вакцинації та лікування. Припинення підтримки торкнеться мільйонів людей у країнах, що розвиваються, та загрожує зростанням смертності.

Здоров'я • 28 лютого, 08:00 • 30044 перегляди

Соцмережа Х поширює фейк нібито від New York Post для дискредитації Зеленського - ЦПД

У соцмережі X поширюється фейкове відео від імені New York Post про виплату USAID 4 млн доларів журналу Time. Центр протидії дезінформації спростував інформацію про підкуп для визнання Зеленського "Людиною року".

Суспільство • 27 лютого, 12:59 • 40228 перегляди

Верховний суддя дозволив США продовжити заморожування виплат іноземної допомоги

Голова Верховного суду США тимчасово заблокував виплату $1,5 млрд USAID за вже виконану роботу. Рішення підтримало директиву Трампа про скорочення витрат США за кордоном.

Політика • 27 лютого, 12:38 • 23018 перегляди

Адміністрація Трампа припиняє надання понад 90% грантів USAID

Адміністрація США припинила майже 5800 грантів USAID, зберігши лише 500 на суму 57 млрд доларів. Держсекретар Рубіо ухвалив рішення щодо кожного гранту, але позивачі оскаржують можливість такого швидкого перегляду.

Політика • 27 лютого, 09:12 • 101282 перегляди

Департамент ефективності уряду США оголошує скорочення витрат, у яких виявлено явні розбіжності - ЗМІ

Департамент ефективності уряду США змінив дані про заощадження з $16,6 до $9,6 млрд через виявлені помилки. У початкових звітах були знайдені випадки подвійного та потрійного підрахунку контрактів.

Новини Світу • 26 лютого, 08:04 • 26224 перегляди