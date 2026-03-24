$43.820.1450.680.17
ukenru
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+1°
0.4м/с
80%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Беньямін Нетаньягу
Урсула фон дер Ляєн
Ентоні Албаніз
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Ізраїль
Вашингтон
Реклама
Актуальне
Техніка
Дипломатка
Фільм
Серіали
Соціальна мережа

Суд у США дозволив розгляд позову проти Маска через перевищення повноважень у адміністрації Трампа

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Суддя Таня Чуткан дозволила розгляд справи про незаконне виконання Маском функцій посадовця. Позивачі заявляють про шкоду від його рішень щодо грантів.

Суд у США дозволив розгляд позову проти Маска через перевищення повноважень у адміністрації Трампа
Фото: Bloomberg

Федеральний суд у Вашингтоні відмовився повністю закрити справу проти Ілона Маска, якого звинувачують у неконституційному здійсненні виконавчої влади під час роботи радником президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Окружний суддя Таня Чуткан відхилила клопотання уряду про повне закриття справи. Водночас частину звинувачень було знято через їхню загальність.

Суд дозволив продовжити розгляд ключового аргументу позивачів про те, що Маск фактично виконував функції високопосадовця без належного затвердження Сенатом.

Суддя зазначила, що у скарзі "переконливо стверджується", що керівник відповідного проєкту міг самостійно ухвалювати рішення щодо припинення федеральних грантів, контрактів і звільнення працівників.

Суть претензій

Позов подали некомерційні організації, які заявляють, що їхні члени постраждали від скорочення фінансування та звільнень у державному секторі. Йдеться про діяльність у межах проєкту Департаменту ефективності уряду, який Маск очолював після повернення Трампа до Білого дому.

При цьому адміністрація США раніше стверджувала, що Маск не був офіційним керівником цього органу.

Подальший розгляд

Справу розглядатимуть далі, зосередившись на питанні відповідності ролі Маска Конституції США.

Окремий позов, пов’язаний із діяльністю цього ж проєкту, зокрема щодо закриття Агентства США з міжнародного розвитку, також перебуває на розгляді іншого федерального суду.

Степан Гафтко

Світ
Агентство США з міжнародного розвитку
Сенат Сполучених Штатів Америки
Білий дім
Bloomberg
Вашингтон
Дональд Трамп
Ілон Маск
Сполучені Штати Америки