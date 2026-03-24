Суд у США дозволив розгляд позову проти Маска через перевищення повноважень у адміністрації Трампа
Київ • УНН
Суддя Таня Чуткан дозволила розгляд справи про незаконне виконання Маском функцій посадовця. Позивачі заявляють про шкоду від його рішень щодо грантів.
Федеральний суд у Вашингтоні відмовився повністю закрити справу проти Ілона Маска, якого звинувачують у неконституційному здійсненні виконавчої влади під час роботи радником президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Окружний суддя Таня Чуткан відхилила клопотання уряду про повне закриття справи. Водночас частину звинувачень було знято через їхню загальність.
Суд дозволив продовжити розгляд ключового аргументу позивачів про те, що Маск фактично виконував функції високопосадовця без належного затвердження Сенатом.
Журі присяжних визнало, що Ілон Маск ввів в оману інвесторів Twitter21.03.26, 17:14 • 5914 переглядiв
Суддя зазначила, що у скарзі "переконливо стверджується", що керівник відповідного проєкту міг самостійно ухвалювати рішення щодо припинення федеральних грантів, контрактів і звільнення працівників.
Суть претензій
Позов подали некомерційні організації, які заявляють, що їхні члени постраждали від скорочення фінансування та звільнень у державному секторі. Йдеться про діяльність у межах проєкту Департаменту ефективності уряду, який Маск очолював після повернення Трампа до Білого дому.
При цьому адміністрація США раніше стверджувала, що Маск не був офіційним керівником цього органу.
Подальший розгляд
Справу розглядатимуть далі, зосередившись на питанні відповідності ролі Маска Конституції США.
Окремий позов, пов’язаний із діяльністю цього ж проєкту, зокрема щодо закриття Агентства США з міжнародного розвитку, також перебуває на розгляді іншого федерального суду.
Суд заблокував свідчення Маска у справі про ліквідацію USAID за рішенням DOGE05.03.26, 02:40 • 10645 переглядiв