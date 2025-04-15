Харківська область

Вночі 15 квітня росіяни атакували Харківщину керованими авіабомбами та безпілотниками. Влучили у цивільне підприємство, яке займалось виробництвом та зберіганням продуктів харчування.
Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про ворожу активність в Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській та Полтавській областях.
З початку 2025 року понад 44 тисячі українців отримали направлення на роботи з відновлення від Держслужби зайнятості. На оплату праці було виділено 342 мільйони гривень.
Україна та ЄС розроблять компромісний варіант торгівлі, враховуючи інтереси фермерів. Важливо зберегти доступ української агропродукції до європейського ринку.
Окупанти обстріляли Куп'янськ та інші райони Харківщини керованими бомбами, пошкоджено цивільну інфраструктуру. Семеро людей постраждали внаслідок ворожих атак.
12 квітня на фронті відбулося 120 бойових зіткнень. Ворог завдав 135 авіаційних ударів та понад 6600 обстрілів, залучивши 2709 дронів-камікадзе.
12 квітня Куп'янськ знову опинився під вогнем: пошкоджено багатоповерхівки, є поранені в приватному секторі. Розпочато розслідування воєнних злочинів.
росіяни вдарили КАБом по приватному будинку в Куп'янську. Четверо людей отримали поранення, можливо, під завалами ще троє.
Прикордоння з росією залишається зоною напруги з ворожими ДРГ та штурмовими групами.
Протягом доби на фронті відбулося 149 боєзіткнень, найбільше - на Покровському напрямку, де ЗСУ відбили 40 штурмів. росіяни завдали 101 авіаудар та понад 6400 обстрілів.
У селі Івашки Золочівської громади російські війська атакували FPV-дронами волонтерські автомобілі, що перевозили продукти та гуманітарну допомогу. Постраждалих немає.
У селі Гонтарівка чоловік підірвався на невідомому вибуховому пристрої під час оранки поля. Аграрія з важкими травмами терміново госпіталізовано до лікарні.
У ніч на 10 квітня 2025 року росія атакувала Україну 145 дронами, включаючи Shahed. Сили оборони збили 85 ударних БпЛА, але постраждали шість областей.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що наступ росії на Сумську та Харківську області фактично вже розпочався. Кількість наступальних дій противника збільшилась вдвічі.
В ніч на 9 квітня Росія атакувала Україну 55 дронами, 32 з яких збито. Під ударом опинилися Харківська та Дніпропетровська області, у Дніпрі 15 поранених.
Внаслідок російського обстрілу Харківщини ракетами, КАБами та дронами загинула людина, 8 поранено. У Високому ракета влучила в будівлю, у Токарівці загинув чоловік.
У Пісочині Харківської області сталася смертельна пожежа в приватному будинку. Під час гасіння вогню рятувальники виявили тіла 43-річного чоловіка та трирічної дитини.
Близько 23 години ворожі війська обстріляли населений пункт Бабаї. Наразі інформації про постраждалих немає, фахівці працюють на місці обстрілу.
У Білому Колодязі FPV-дрон переслідував авто патрульних. Поліцейські встигли вистрибнути з машини до удару, але отримали контузії. Відкрито кримінальне провадження.
Київський апеляційний суд не змінив запобіжний захід для ексначальника ОТУ "Харків" Юрія Галушкіна. Його підозрюють у провалі оборони Харківської області під час наступу росіян.
Внаслідок обстрілів Костянтинівки Донецької області загинула людина, двоє поранені, серед них 9-річна дівчинка. У місті пошкоджено будинки, адмінбудівлі та крамницю.
Внаслідок обстрілів Куп'янська пошкоджено багатоповерхівку та приватні будинки, є поранені. Богодухівський район потерпав від ударів КАБів та FPV-дронів, пошкоджено будинки, є постраждала.
Протягом доби 6 квітня на фронті відбулося 165 бойових зіткнень. Ворог завдав 23 ракетні та 90 авіаударів по позиціях ЗСУ та населених пунктах.
Росіяни скинули керовану авіабомбу на Харківщину, внаслідок чого загинула людина, також є поранені. Удар прийшовся по селу Токарівка Друга.
У Харківській області затримали 53-річного чоловіка, який демонстрував свій статевий орган в приміській електричці Харків-Мерчик. Відкрито кримінальне провадження за статтею хуліганство.
Протягом доби 5 квітня на фронті відбулося 178 бойових зіткнень. Ворог завдав 99 авіаударів, зокрема скинув 163 КАБи, здійснив 5449 обстрілів та залучив 2237 дронів-камікадзе.
За минулу добу на фронті відбулося 145 бойових зіткнень, найбільше атак росіян зафіксовано на Покровському та Лиманському напрямках. Сили оборони відбили численні штурми ворога.
Кабмін виділяє 2 мільярди гривень для 200 прифронтових і прикордонних громад у дев'яти областях України. Кошти підуть на безпекові потреби, відновлення та будівництво укриттів.
В Україні деякі регіони вже вимкнули опалення через потепління. Місцева влада готова відновити теплопостачання до соціальних об'єктів при погіршенні погоди.
Розмір гранту збільшено до 300 тис. грн за одне робоче місце та до 500 тис. грн за два. Вже 25 тисяч підприємців отримали гранти на 12 млрд грн.