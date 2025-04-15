Харківська область

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 25943 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 155561 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 135716 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 138638 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 134413 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 134465 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196282 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77563 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164643 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116949 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Шість авіабомб і п'ять "шахедів": в ОВА розповіли про наслідки нічної атаки рф на Харків та область

Вночі 15 квітня росіяни атакували Харківщину керованими авіабомбами та безпілотниками. Влучили у цивільне підприємство, яке займалось виробництвом та зберіганням продуктів харчування.

Війна • 09:59 • 2094 перегляди

Ворог атакує: у деяких областях країни зафіксовано рух БпЛА

Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про ворожу активність в Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській та Полтавській областях.

Війна • 15 квітня, 03:45 • 5320 перегляди

Понад 44 тис. безробітних отримали направлення на роботу за програмою "Армія відновлення": названо регіони-лідери

З початку 2025 року понад 44 тисячі українців отримали направлення на роботи з відновлення від Держслужби зайнятості. На оплату праці було виділено 342 мільйони гривень.

Суспільство • 14 квітня, 21:04 • 4794 перегляди

Мінагро: умови торгівлі між Україною та ЄС зміняться після АТЗ

Україна та ЄС розроблять компромісний варіант торгівлі, враховуючи інтереси фермерів. Важливо зберегти доступ української агропродукції до європейського ринку.

Економіка • 14 квітня, 13:34 • 5832 перегляди

Куп'янськ під щільним ударом окупантів, також атаковано низку інших районів Харківщини: семеро поранених

Окупанти обстріляли Куп'янськ та інші райони Харківщини керованими бомбами, пошкоджено цивільну інфраструктуру. Семеро людей постраждали внаслідок ворожих атак.

Війна • 13 квітня, 06:29 • 4725 перегляди

120 зіткнень, 135 авіаударів, понад 6600 обстрілів за добу: карти Генштабу ЗСУ

12 квітня на фронті відбулося 120 бойових зіткнень. Ворог завдав 135 авіаційних ударів та понад 6600 обстрілів, залучивши 2709 дронів-камікадзе.

Війна • 13 квітня, 05:38 • 4663 перегляди

Удар по Харківщині: прокуратура оприлюднила наслідки обстрілу Куп’янська

12 квітня Куп'янськ знову опинився під вогнем: пошкоджено багатоповерхівки, є поранені в приватному секторі. Розпочато розслідування воєнних злочинів.

Війна • 12 квітня, 18:34 • 3851 перегляди

Куп’янськ під щільним обстрілом: четверо постраждалих, під завалами можуть бути люди

росіяни вдарили КАБом по приватному будинку в Куп'янську. Четверо людей отримали поранення, можливо, під завалами ще троє.

Суспільство • 12 квітня, 17:25 • 8390 перегляди

Бої в прикордонні: у ЦПД РНБО розповіли про ситуацію на Харківщині та Сумщині, курщині і бєлгородщині

Прикордоння з росією залишається зоною напруги з ворожими ДРГ та штурмовими групами.

Війна • 12 квітня, 08:46 • 13435 перегляди

На фронті 149 боєзіткнень: Покровський напрямок залишається епіцентром протистояння

Протягом доби на фронті відбулося 149 боєзіткнень, найбільше - на Покровському напрямку, де ЗСУ відбили 40 штурмів. росіяни завдали 101 авіаудар та понад 6400 обстрілів.

Війна • 12 квітня, 06:01 • 11194 перегляди

У Харківській області російські дрони атакували автомобілі волонтерів - Синєгубов

У селі Івашки Золочівської громади російські війська атакували FPV-дронами волонтерські автомобілі, що перевозили продукти та гуманітарну допомогу. Постраждалих немає.

Війна • 11 квітня, 14:44 • 10302 перегляди

На Харківщині чоловік підірвався на вибухівці у полі

У селі Гонтарівка чоловік підірвався на невідомому вибуховому пристрої під час оранки поля. Аграрія з важкими травмами терміново госпіталізовано до лікарні.

Війна • 10 квітня, 13:29 • 7377 перегляди

рф за ніч атакувала Україну 145 дронами: збито 85

У ніч на 10 квітня 2025 року росія атакувала Україну 145 дронами, включаючи Shahed. Сили оборони збили 85 ударних БпЛА, але постраждали шість областей.

Війна • 10 квітня, 06:09 • 11315 перегляди

Сирський: ворожий наступ на Сумщину і Харківщину, про який говорив Зеленський, "фактично уже розпочався"

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що наступ росії на Сумську та Харківську області фактично вже розпочався. Кількість наступальних дій противника збільшилась вдвічі.

Війна • 9 квітня, 06:56 • 11647 перегляди

Над Україною за ніч збили 32 з 55 ворожих дронів, 8 - не досягли цілей

В ніч на 9 квітня Росія атакувала Україну 55 дронами, 32 з яких збито. Під ударом опинилися Харківська та Дніпропетровська області, у Дніпрі 15 поранених.

Війна • 9 квітня, 05:49 • 4900 перегляди

росія вдарила балістикою та КАБами по Харківщині: є загиблі та поранені

Внаслідок російського обстрілу Харківщини ракетами, КАБами та дронами загинула людина, 8 поранено. У Високому ракета влучила в будівлю, у Токарівці загинув чоловік.

Суспільство • 8 квітня, 07:30 • 8440 перегляди

На Харківщині трагедія: у вогні загинули чоловік та 3-річна дитина

У Пісочині Харківської області сталася смертельна пожежа в приватному будинку. Під час гасіння вогню рятувальники виявили тіла 43-річного чоловіка та трирічної дитини.

Суспільство • 7 квітня, 23:27 • 32150 перегляди

Окупанти обстріляли Харківщину: інформація уточнюється

Близько 23 години ворожі війська обстріляли населений пункт Бабаї. Наразі інформації про постраждалих немає, фахівці працюють на місці обстрілу.

Війна • 7 квітня, 21:00 • 5143 перегляди

На Харківщині дрон атакував поліцейських, є постраждалі

У Білому Колодязі FPV-дрон переслідував авто патрульних. Поліцейські встигли вистрибнути з машини до удару, але отримали контузії. Відкрито кримінальне провадження.

Війна • 7 квітня, 17:10 • 14160 перегляди

Провал оборони Харківщини: генерала Галушкіна залишили під вартою

Київський апеляційний суд не змінив запобіжний захід для ексначальника ОТУ "Харків" Юрія Галушкіна. Його підозрюють у провалі оборони Харківської області під час наступу росіян.

Війна • 7 квітня, 13:57 • 13892 перегляди

Окупанти обстріляли Костянтинівку: є загиблий та поранені, серед них дитина

Внаслідок обстрілів Костянтинівки Донецької області загинула людина, двоє поранені, серед них 9-річна дівчинка. У місті пошкоджено будинки, адмінбудівлі та крамницю.

Війна • 7 квітня, 13:12 • 8428 перегляди

Куп'янськ з ранку обстрілює ворог: двоє постраждалих

Внаслідок обстрілів Куп'янська пошкоджено багатоповерхівку та приватні будинки, є поранені. Богодухівський район потерпав від ударів КАБів та FPV-дронів, пошкоджено будинки, є постраждала.

Війна • 7 квітня, 05:58 • 4349 перегляди

За добу на фронті відбулося 165 бойових зіткнень: карти Генштабу ЗСУ

Протягом доби 6 квітня на фронті відбулося 165 бойових зіткнень. Ворог завдав 23 ракетні та 90 авіаударів по позиціях ЗСУ та населених пунктах.

Війна • 7 квітня, 05:42 • 5307 перегляди

Ворог вдарив КАБом по Харківщині: одна людина загинула, є постраждалі

Росіяни скинули керовану авіабомбу на Харківщину, внаслідок чого загинула людина, також є поранені. Удар прийшовся по селу Токарівка Друга.

Війна • 7 квітня, 04:46 • 5964 перегляди

На Харківщині чоловік показував статевий орган в електричці: його спіймали

У Харківській області затримали 53-річного чоловіка, який демонстрував свій статевий орган в приміській електричці Харків-Мерчик. Відкрито кримінальне провадження за статтею хуліганство.

Кримінал та НП • 6 квітня, 08:27 • 14823 перегляди

На фронті за добу 178 бойових зіткнень: карти Генштабу ЗСУ

Протягом доби 5 квітня на фронті відбулося 178 бойових зіткнень. Ворог завдав 99 авіаударів, зокрема скинув 163 КАБи, здійснив 5449 обстрілів та залучив 2237 дронів-камікадзе.

Війна • 6 квітня, 06:00 • 10302 перегляди

На фронті за добу 145 боєзіткнень, половина відбулася на двох напрямках: карти Генштабу ЗСУ

За минулу добу на фронті відбулося 145 бойових зіткнень, найбільше атак росіян зафіксовано на Покровському та Лиманському напрямках. Сили оборони відбили численні штурми ворога.

Війна • 5 квітня, 07:27 • 13095 перегляди

Вже погодили параметри підтримки: Зеленський заявив, що на підтримку 200 прифронтових громад виділять 2 млрд гривень

Кабмін виділяє 2 мільярди гривень для 200 прифронтових і прикордонних громад у дев'яти областях України. Кошти підуть на безпекові потреби, відновлення та будівництво укриттів.

Війна • 4 квітня, 19:53 • 6693 перегляди

Потепління в Україні: в яких регіонах вже завершився опалювальний сезон

В Україні деякі регіони вже вимкнули опалення через потепління. Місцева влада готова відновити теплопостачання до соціальних об'єктів при погіршенні погоди.

Суспільство • 4 квітня, 15:00 • 12778 перегляди

Уряд подвоїв гранти "єРобота" для бізнесу у прифронтових регіонах

Розмір гранту збільшено до 300 тис. грн за одне робоче місце та до 500 тис. грн за два. Вже 25 тисяч підприємців отримали гранти на 12 млрд грн.

Суспільство • 4 квітня, 11:36 • 8411 перегляди